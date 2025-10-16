Дикое Гнездо: Эко-Weekend в горах
Начало: Ваш отель
«Провести сутки (или даже пару) в эко-коттедже в горах – не это ли то, о чем мы все мечтаем»
Расписание: ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
17 окт в 09:30
$220 за всё до 2 чел.
Новый год и Рождество в Северном Гоа: море, горы, джунгли, храмы
Отметить праздники на пляже, понаблюдать за крокодилами, съездить в Гокарну и Хампи
Начало: Аэропорт Гоа, 10:00. Возможно любое другое время в...
«Поднимемся к самым облакам — в горы — и уединимся в экодомиках с косметикой на натуральных травах, инфинити-бассейном, домашней кухней»
31 дек в 10:00
$2800 за человека
«Дикое гнездо»: отдых в эко-коттеджа в горах
Начало: По договоренности
«Вас ждет размещение в комфортабельных эко-коттеджах, среди которых можно выбрать вариант с видом на горы или с собственным бассейном»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
19 окт в 09:00
$220 за всё до 2 чел.
