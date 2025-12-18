Описание тураХа́мпи— деревня на севере индийского штата Карнатака. Хампи расположен посреди руин Виджаянагара — бывшей столицы Виджаянагарской империи. Вы сможете подняться на гору, где встретите красивейший закат и ранний рассвет в присутствии обезьянок. Перед Вами откроются прекраснейшие виды на весь город.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Королевские ванны представляют собой прямоугольное здание с длинной верандой и открытым бассейном глубиной шесть метров. Это сооружение в пятнадцать квадратных метров снаружи больше похоже на руины
- Зал слонов в Хампи раньше выполнял функцию места обитания королевских слонов. В зале располагаются 11 высоких куполообразных камер, среди которых центральная камера является самой большой. В этой комнате раньше выступали музыканты и музыкальные коллективы с участием королевских слонов
- Королевский квартал (Дом Побед, Королевская часовня-храм Хазарарама, Царские весы, Секретная палата, Старинные акведуки)
- Каменная колесница под названием «Стоун Чариот» расположена напротив центрального вход в Виттала храм. Знаменитая колесница стала практически символом Хампи
- Сакральный центр столицы статуя Нарасимхи-одна из аватар Вишну, Шивалингам-здесь мы загадываем желание
- Статуя Ганеша выполнена из цельного каменного куска и расположена в одном из недействующих уже храмов Хампи. Она олицетворяет индусское божество и имеет голову слона
- В Хампи расположен ряд важных индуистских храмов, действующих по сей день. Самым знаменитым является посвящённый Шиве храмовый комплекс Вирупакша, также известный как храм Пампапатхи. Он появился ещё до основания Виджаянагарской империи. У входа в храм стоит гопура высотой в 48 метров. Кроме Шивы, в храме также поклоняются индуистским богиням Бхуванешвари и Пампе
- Вы сможете подняться на гору, где встретите красивейший закат и ранний рассвет в присутствии обезьянок. Перед Вами откроются прекраснейшие виды на весь город
Что включено
- Включено: 2 завтрака, все входные билеты, проживание в отеле 3* (* доплата за одноместное размещение в отеле 10$), Русскоязычный гид.
Что не входит в цену
- Доп. расходы: обед (по вашему желанию), ужин в Хампи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем от Вашего отеля
Завершение: Привезём в Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
