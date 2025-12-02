Добро пожаловать в прекрасные индуистские храмы и обиталища настоящих тибетских монахов! Хампи и Малый Тибет — завораживающие места на юге Индии, благодаря которым можно сравнить две процветающие в стране религии: индуизм и буддизм.
Описание тураИндуизм На этой экскурсии можно познакомиться с историей Виджаянагарской династии, останки которой сейчас находятся на территории Хампи, а также в подробностях узнать, почему тибетцы живут на территории Индии и повзаимодействовать с их невероятной культурой. Хампи, словно застывший во времени город-призрак, когда-то был центром могущественной империи. Его руины, разбросанные среди огромных валунов и банановых плантаций, рассказывают истории о былом величии, о золотых рынках и искусных ремесленниках. Здесь, среди древних храмов, посвященных богам Вишну и Шиве, можно ощутить дыхание истории и погрузиться в атмосферу религиозного экстаза. Буддизм В противоположность этому, Малый Тибет, раскинувшийся в предгорьях Гималаев, предлагает совершенно иную перспективу. Яркие молитвенные флаги трепещут на ветру, разнося мантры по окрестностям, а умиротворяющие звуки тибетских колокольчиков создают атмосферу спокойствия и отрешенности. Здесь, вдали от мирской суеты, тибетские монахи сохраняют древние традиции буддизма, передавая мудрость из поколения в поколение. Посещение этих двух уникальных мест – это не просто экскурсия, это погружение в две разные культуры, два разных мировоззрения, объединенные одной страной. Это возможность увидеть, как индуизм и буддизм, несмотря на различия, мирно сосуществуют и обогащают духовное наследие Индии. Это путешествие, которое оставит неизгладимый след в вашем сердце и расширит ваше понимание мира.
Экскурсия проводится каждую неделю, выезд по понедельникам и четвергам
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хампи
- Малый Тибет
Что включено
- Трансфер на комфортном минивэне с кондиционером
- Сопровождение профессионального русского гида
- Входные билеты во все храмы
- Проживание в отеле 3* (двухместное размещение)
- Завтраки
Что не входит в цену
- Трансфер из отелей Южного Гоа (от 10 $ с пассажира)
- Обед
- Возможно одноместное размещение в отеле (доплата 10 $ с путешественника)
- Возможность размещения в отеле 5* с доплатой всего 15 $/чел.
Место начала и завершения?
Гоа, ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
