Вас ждет отдых на уединенном пляже Кола и полное единение с природой. По дороге вы увидите живописные пейзажи Гоа: зеленые поля, пальмовые рощи и колоритные деревушки. Небольшое сафари по джунглям станет началом вашего приключения перед заселением в уютные коттеджи у самой воды. Вы сможете искупаться в чистейших водах, исследовать Голубую лагуну и попробовать каякинг среди мангровых зарослей, наблюдая за жизнью обезьян и экзотических птиц. Это место создано для тех, кто ценит тишину, романтику и настоящую перезагрузку в гармонии с природой. Важная информация:

Дети до 5 лет — бесплатно • Дети 6–12 лет — 20$ (завтрак, каяк, спальное место — матрас) • Доплата за третьего человека в коттедже — 30$ • С собой можно брать любую еду, напитки, алкоголь • Дорога займет 2–3 часа • На территории ресторана: свежие морепродукты, барбекю, тандур, блюда индийской и европейской кухни с панорамным видом на океан.