Познакомьтесь с уединенным пляжем Кола — жемчужиной Гоа, где царит гармония моря и природы.
Вас ждет проживание в уютных коттеджах, завтрак с традиционными лепешками и чаем, а также каякинг по лагуне среди мангровых зарослей. Насладитесь купанием в лазурных водах и наблюдением за обезьянами и экзотическими птицами. Этот уголок нетронутой природы станет вашим личным раем.
Описание тура
Вас ждет отдых на уединенном пляже Кола и полное единение с природой. По дороге вы увидите живописные пейзажи Гоа: зеленые поля, пальмовые рощи и колоритные деревушки. Небольшое сафари по джунглям станет началом вашего приключения перед заселением в уютные коттеджи у самой воды. Вы сможете искупаться в чистейших водах, исследовать Голубую лагуну и попробовать каякинг среди мангровых зарослей, наблюдая за жизнью обезьян и экзотических птиц. Это место создано для тех, кто ценит тишину, романтику и настоящую перезагрузку в гармонии с природой. Важная информация:
Дети до 5 лет — бесплатно • Дети 6–12 лет — 20$ (завтрак, каяк, спальное место — матрас) • Доплата за третьего человека в коттедже — 30$ • С собой можно брать любую еду, напитки, алкоголь • Дорога займет 2–3 часа • На территории ресторана: свежие морепродукты, барбекю, тандур, блюда индийской и европейской кухни с панорамным видом на океан.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельный транспорт от отеля и обратно
- Мини-сафари по джунглям
- Проживание в коттеджах с балконом
- Завтрак
- Каякинг
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед и ужин
- Трансфер с Арамболь, Ашвем, Мандрем, Морджим, Сиолим - 20$ за машину
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 дня 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
