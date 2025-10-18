Персональное путешествие из Гоа в Дели и к Тадж-Махалу
Побывать в знаковых местах столицы, увидеть главный символ Индии и наследие Моголов
Начало: Ваш отель на Гоа (трансфер не входит в стоимость),...
«Вы посетите храм Бангла Сахиб — священное место сикхов, услышите об их вере и традициях»
18 окт в 08:00
21 окт в 08:00
$380 за человека
Новый год и Рождество в Северном Гоа: море, горы, джунгли, храмы
Отметить праздники на пляже, понаблюдать за крокодилами, съездить в Гокарну и Хампи
Начало: Аэропорт Гоа, 10:00. Возможно любое другое время в...
«Прикоснёмся к вечному — религии: съездим в важный паломнический центр Гокарну, побеседуем о царе обезьян Ханумане и прочтём мантры среди храмов Хампи»
31 дек в 10:00
$2800 за человека
Сокровища ЮНЕСКО - пещерные храмы Эллора и Аджанта (2 дня)
Начало: Ваш отель
«Главный шедевр — храм Кайласанатха, высеченный из цельной скалы сверху вниз»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$380 за человека
