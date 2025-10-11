Найдено 3 тура в категории « Святые места » в Гоа на русском языке, цены от $220. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 2 дня 2 отзыва Персональное путешествие из Гоа в Дели и к Тадж-Махалу Побывать в знаковых местах столицы, увидеть главный символ Индии и наследие Моголов Начало: Ваш отель на Гоа (трансфер не входит в стоимость),... «Вы посетите храм Бангла Сахиб — священное место сикхов, услышите об их вере и традициях» $380 за человека На автобусе 2 дня Сокровища ЮНЕСКО - пещерные храмы Эллора и Аджанта (2 дня) Начало: По договоренности «Главный шедевр — храм Кайласанатха, высеченный из цельной скалы сверху вниз» Расписание: Ежедневно $380 за человека На автобусе 1 день 16 часов Религия в Бадами, Айхоле, Биджапуре и Паттадакале Начало: Ваш отель «Во время долгой, но живописной дороги в Бадами гид познакомит вас с основными идеями и понятиями индуизма и джайнизма – двух религиозных учений, повлиявших на архитектуру древнего города» Расписание: Пн., чт. (по набору группы). $220 за человека Все туры Гоа

