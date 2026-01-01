Хампи - сердце древней Индии (2 дня)
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 05:00 до 18:00 следующего дня
$140 за человека
Хампи и сафари к тиграм (2 дня)
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 05:00 до 18:00 следующего дня
$160 за человека
Хампи и Бадами: два дня в сердце древней Индии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 04:00 до 22:00 следующего дня
$170 за человека
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5%
Империи, храмы и тигры Южной Индии 6 ночей/7 дней
Начало: Международный аэропорт Бангалор, Аэропорт · Девана...
Расписание: По понедельникам в 9:00
$897.80
$945 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Хампи в категории «Выездные»
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