Найдено 4 тура в категории « Выездные » в Хампи на русском языке, цены от $140, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.

Туры по окрестностям Хампи и местам Индии в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии