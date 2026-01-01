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Выездные туры из Хампи

Найдено 4 тура в категории «Выездные» в Хампи на русском языке, цены от $140, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Хампи - сердце древней Индии (2 дня)
1 день 13 часов
1 отзыв
Хампи - сердце древней Индии (2 дня)
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 05:00 до 18:00 следующего дня
$140 за человека
Хампи и сафари к тиграм (2 дня)
1 день 13 часов
Хампи и сафари к тиграм (2 дня)
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 05:00 до 18:00 следующего дня
$160 за человека
Хампи и Бадами: два дня в сердце древней Индии
1 день 11 часов
Хампи и Бадами: два дня в сердце древней Индии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 04:00 до 22:00 следующего дня
$170 за человека
Империи, храмы и тигры Южной Индии 6 ночей/7 дней
На автобусе
3 дня 8 часов
-
5%
Империи, храмы и тигры Южной Индии 6 ночей/7 дней
Начало: Международный аэропорт Бангалор, Аэропорт · Девана...
Расписание: По понедельникам в 9:00
$897.80$945 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Хампи в категории «Выездные»

Самые популярные туры этой рубрики в Хампи
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
  1. Хампи - сердце древней Индии (2 дня);
  2. Хампи и сафари к тиграм (2 дня);
  3. Хампи и Бадами: два дня в сердце древней Индии;
  4. Империи, храмы и тигры Южной Индии 6 ночей/7 дней.
Сколько стоит тур в Хампи в июне 2026
Сейчас в Хампи в категории "Выездные" можно забронировать 4 тура от 140 до 897.80 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры по окрестностям Хампи и местам Индии в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии