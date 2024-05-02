1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
Побывать в самых красивых и противоречивых местах города и пообедать в том кафе из «Шантарама»
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
Погружение в жизнь Мумбаи: от трущоб Дхарави до блеска Болливуда. Узнайте, как живут и работают местные жители, и почувствуйте атмосферу индийского кино
Начало: У вашего отеля
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Увлекательное путешествие по Мумбаи: древний район Бандра и буддийская пагода
Мумбаи - город контрастов. В этой экскурсии вы посетите тихие храмы, парки и пещеры, где сможете насладиться спокойствием и красотой природы
Начало: У вашего отеля в городе Мумбаи
Завтра в 09:00
7 июля в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра2 мая 2024Огромное спасибо гиду Анисе за такой насыщенный день. Очень интересная и познавательная экскурсия, грамотная организация. Всем рекомендую
- ССергей24 апреля 2024Два дня подряд: знакомство с Мумбаем и Болливуд +трущобы. Быть в Мумбаи и не увидеть трущобы изнутри было бы совсем
- ССергей14 апреля 2024Два дня подряд: знакомство с Мумбаем и Болливуд +трущобы. Два дня с нами была Аниса. Два прекрасных дня. Аниса очень
- ННазим5 апреля 2024Экскурсия была насыщенная и прошла отлично. Аниса очень многознающий, грамотрый гид, отлично владеет информацией. Провела экскурсию замечательно и качественно. Получили очень много интересного материала и удовольствия. Остались очень довольны.
- ААлександр26 декабря 2023Супер! Город миллиардеров и бродяг. Дом 27 этажей в котором живут 6 человек и клочек земли 2 квадратных километра, где
- MMilena6 ноября 2023Благодарю Анису за первое знакомство с Индией и за мечту побывать в Мумбаи За интересные рассказы и разговоры) за понимание, за
Ответы на вопросы от путешественников по Мумбаи в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Мумбаи в июле 2024
Сейчас в Мумбаи в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 220. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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