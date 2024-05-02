Экскурсии выходного дня в Мумбаи

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Мумбаи на русском языке, цены от $220. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
Побывать в самых красивых и противоречивых местах города и пообедать в том кафе из «Шантарама»
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
Погружение в жизнь Мумбаи: от трущоб Дхарави до блеска Болливуда. Узнайте, как живут и работают местные жители, и почувствуйте атмосферу индийского кино
Начало: У вашего отеля
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Увлекательное путешествие по Мумбаи: древний район Бандра и буддийская пагода
Мумбаи - город контрастов. В этой экскурсии вы посетите тихие храмы, парки и пещеры, где сможете насладиться спокойствием и красотой природы
Начало: У вашего отеля в городе Мумбаи
Завтра в 09:00
7 июля в 08:00
$220 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    2 мая 2024
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Огромное спасибо гиду Анисе за такой насыщенный день. Очень интересная и познавательная экскурсия, грамотная организация. Всем рекомендую
  • С
    Сергей
    24 апреля 2024
    Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
    Два дня подряд: знакомство с Мумбаем и Болливуд +трущобы. Быть в Мумбаи и не увидеть трущобы изнутри было бы совсем
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    неправильно. Это город в городе, со своим производственным циклом! В Болливуде попали на съемки чего-то яркого с любовью и стрельбой, Очень забавно! Два дня с нами была Аниса. Два прекрасных дня. Аниса очень грамотный гид. Все было очень легко, интересно и непринужденно. Материала очень много. Но это тот случай, когда не надо ничего вытягивать из гида. Кроме того на все сопутствующие вопросы есть правильные ответы. После двух дней получили рекомендации от Анисы на последующие два дня. Все сработали на 100%. Очень рекомендуем) И большое спасибо Анисе!)

  • С
    Сергей
    14 апреля 2024
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Два дня подряд: знакомство с Мумбаем и Болливуд +трущобы. Два дня с нами была Аниса. Два прекрасных дня. Аниса очень
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    грамотный гид. Все было очень легко, интересно и непринужденно. Материала очень много. Но это тот случай, когда не надо ничего вытягивать из гида. Кроме того на все сопутствующие вопросы есть правильные ответы. После двух дней получили рекомендации от Анисы на последующие два дня. Все сработали на 100%. Очень рекомендуем) И большое спасибо Анисе!)

  • Н
    Назим
    5 апреля 2024
    Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
    Экскурсия была насыщенная и прошла отлично. Аниса очень многознающий, грамотрый гид, отлично владеет информацией. Провела экскурсию замечательно и качественно. Получили очень много интересного материала и удовольствия. Остались очень довольны.
  • А
    Александр
    26 декабря 2023
    Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
    Супер! Город миллиардеров и бродяг. Дом 27 этажей в котором живут 6 человек и клочек земли 2 квадратных километра, где
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    живут 1.5 миллиона… Ашрамы, церкви и мечети. И Болливуд. Радж Капур, Митхун Чакраборти, Шарук Кхан. Кто это…? Аниса расскажет обо всём! Как то так. Иначе не получается. Впечатлений на всю жизнь!

  • M
    Milena
    6 ноября 2023
    Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
    Благодарю Анису за первое знакомство с Индией и за мечту побывать в Мумбаи За интересные рассказы и разговоры) за понимание, за
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    коммуникабельность, даже за такую мелочь - как открытие дверей 🙏🏽 За то, что прислушалась к пожеланием и этот тур стал незабываемый и очень интересный За то, что показала Индию абсолютно разной и такой непредсказуемой Трущобы - это точно то, что стоит побывать каждому 😁 Благодарю и рекомендую от души именно этого гида в Мумбаи

Ответы на вопросы от путешественников по Мумбаи в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Мумбаи в июле 2024
Сейчас в Мумбаи в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 220. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Экскурсии на русском языке в Мумбаи (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 28 ⭐ отзывов, цены от $220. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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