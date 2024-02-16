читать дальше уменьшить

учтем все ваши комментарии и улучшим качество своей работы.

Позвольте ответить на все моменты, которые Вы указали в отзыве:

1. О том, что гид будет англо-говорящим, мы Вам сообщили заранее. К сожалению, на момент вашего обращения, все русско-говорящие гиды были заняты. Подтверждением этого является переписка с Вами на Трипстере и в WhatsApp.

2. Благодарим Вас за уточнение по самой программе. Мы обязательно пересмотрим материал, который предоставляют гиды, сделав более яркий акцент на местах, упоминаемых в книге «Шантарам», чтобы экскурсия была более наполненной и соответствующей своему названию. Относительно монотонности голоса, можем сказать лишь то, что гид родом с юга Индии и подобная манера общения свойственна людям того региона.

3. Мы, конечно же, расспросили гида о магазинах, которые Вам предлагались, и выяснилось следующее. Так как экскурсия проводилась в воскресенье, выбор магазинов был небольшой, так как многие в этот день недели не работают. Вы желали купить книги и одежду для свадьбы. Гид предложила Вам наиболее подходящие магазины, с учетом ваших пожеланий. Сожалеем, что не было возможности в этот день предложить Вам что-то более соответствующее.

4. Предлагая Вам ресторан, гид, для получения вашего одобрения или отказа, показала Вам меню, где, конечно же, указаны цены. Вы сказали, что Вам все подходит и уведомили гида, что она может Вас покинуть. Поверьте, если бы Вы были недовольны предложенным, мы бы предложили Вам что-то еще, чтобы Вы были полностью удовлетворены выбором.

5. Стоимость экскурсии формируется из необходимых затрат, так как в этом процессе участвует целая команда. Возможностей варьировать цену, к сожалению, не так много, но мы непременно учтем на будущее ваше замечание.

Благодарим Вас за содержательный и, бесспорно, полезный и важный для нас отзыв. Мы будем стремиться соответствовать ожиданиям наших гостей и радовать их впечатлениями. Всего Вам наилучшего!