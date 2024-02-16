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Мумбаи: обзорная экскурсия по следам «Шантарам»

Раскрыть один из самых противоречивых городов мира и увидеть места из знаменитой книги
Мумбаи — мекка для сотен тысяч людей, ежедневно приезжающих с надеждой сниматься в болливудском кино.

Это город с роскошной викторианской архитектурой и очень разными жилыми кварталами: от трущоб до современных домов. А еще именно здесь происходит действие культового романа «Шантарам». Вы увидите связанные с ним места и другие достопримечательности города.
4
3 отзыва
Мумбаи: обзорная экскурсия по следам «Шантарам»
Мумбаи: обзорная экскурсия по следам «Шантарам»
Мумбаи: обзорная экскурсия по следам «Шантарам»

Описание экскурсии

Мумбаи: английское прошлое, роскошь и трущобы

Вам откроется очень разный город: великолепный, шокирующий, сказочный и таинственный. В программе экскурсии:

  • Вокзал Виктории — вы полюбуетесь старинным вокзалом в викторианском стиле, на строительство которого ушло 10 лет.
  • Верховный суд — мы осмотрим дворец, возведенный в колониальные времена. Я покажу башни со шпилями, резьбу по камню и барельеф с одноглазой обезьяной, держащей весы правосудия.
  • Район Колаба — место основных действий в книге «Шантарам». С давних времен здесь селились приезжие европейцы. Вы увидите легендарное кафе Леопольд и полюбуетесь видами Аравийского моря.
  • «Ворота Индии» — вы оцените изображенную на всех открытках Триумфальную арку. Я расскажу, кто и почему покидал через нее город в 1947 году.
  • Отель «Тадж-Махал» — я покажу самый дорогой и популярный отель в Мумбаи.
  • Махалакшми Дхоби Гхат — мы посетим прачечную под открытым небом, занимающую целый квартал. Здесь работают потомственные прачки: вещи для стирки им привозят со всего Мумбаи.
  • Трущобы в Дхарави — еще одно место, демонстрирующее Индию без прикрас. Это самые большие трущобы в мире, где аренда жилья не превышает 4 доллара в месяц. Именно здесь жила Рукхманбаи, одарившая главного героя «Шантарам» индийским именем.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном авто. Транспорт включен в стоимость.
  • Все объекты мы осматриваем снаружи
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • В нашей команде есть русскоязычные и англоязычные гиды. Мы уточним при бронировании, какой свободен на вашу дату

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али
Али — ваша команда гидов в Мумбаи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2099 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Али. Я живу в городе Дели и работаю в туристической сфере уже более 6 лет в команде профессиональных гидов. Мой родной язык — хинди, но я свободно
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говорю на русском и английском языках. Работаю в разных уголках Индии. Выпускник факультета истории Индии Аграского государственного университета. Агра — мой родной город, о котором я очень много знаю, как и об истории всей моей страны. Со мной вы увидите настоящую Индию, например, местные колонии и школы. Узнаете про систему образования, увидите особенные и интересные локации в каждом городе. Приезжайте в Индию, с нами ваше путешествие будет незабываемым!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
1
Елена
Экскурсия прошла очень хорошо, мы остались довольны! В середине процесса неожиданно сломался автомобиль, но его заменили на другой, и экскурсия продолжилась. С нами был гид Санджай хорошо владеющий русским языком и ответивший на все наши вопросы. С удовольствием порекомендую его друзьям, большое спасибо!!!!
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В
Спасибо за замечательную экскурсию! Санджай - прекрасный гид, машина была очень комфортной.
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Н
Мы выбрали эту экскурсию, чтобы узнать как можно больше о Мумбае за один день. Я редко бываю недовольна экскурсиями, но это как раз такой случай:
1. Гид была не русскоговорящей, с
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чем я ни разу не сталкивалась при экскурсиях на Трипстере. Нам повезло, что мы хорошо знаем английский, но могли быть другие люди, об этом стоило предупредить заранее 2. Гид Франсизна рассказывала монотонным голосом, как будто читала по книге, со странным акцентом, многое было непонятно, при том что я 15 лет работаю в индийской компании и английский знаю в совершенстве. Ни разу не упомянула Шантарам, хотя книга была в названии экскурсии. На просьбу показать трущобы, где происходит значительная часть событий книги, или хотя бы проехать мимо них не отреагировала 3. Упорно и настойчиво возила нас по магазинам, за привлечение туристов в которые, вероятно, получала комиссионные, при том что мы многократно говорили ей, что нас это не интересует.
4. Порекомендовала нам очень дорогой ресторан, где мы долго ждали еду, оказавшуюся очень острой, в итоге мы почти ничего не смогли съесть 5. Цена в $250 завышена для такой экскурсии

Али
Али
Ответ организатора:
Добрый день!

Уважаемая Надежда, нам искренне жаль, что ваши впечатления от проведенной для Вас экскурсии не оправдали ваши ожидания. Мы, непременно,
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учтем все ваши комментарии и улучшим качество своей работы.
Позвольте ответить на все моменты, которые Вы указали в отзыве:
1. О том, что гид будет англо-говорящим, мы Вам сообщили заранее. К сожалению, на момент вашего обращения, все русско-говорящие гиды были заняты. Подтверждением этого является переписка с Вами на Трипстере и в WhatsApp.
2. Благодарим Вас за уточнение по самой программе. Мы обязательно пересмотрим материал, который предоставляют гиды, сделав более яркий акцент на местах, упоминаемых в книге «Шантарам», чтобы экскурсия была более наполненной и соответствующей своему названию. Относительно монотонности голоса, можем сказать лишь то, что гид родом с юга Индии и подобная манера общения свойственна людям того региона.
3. Мы, конечно же, расспросили гида о магазинах, которые Вам предлагались, и выяснилось следующее. Так как экскурсия проводилась в воскресенье, выбор магазинов был небольшой, так как многие в этот день недели не работают. Вы желали купить книги и одежду для свадьбы. Гид предложила Вам наиболее подходящие магазины, с учетом ваших пожеланий. Сожалеем, что не было возможности в этот день предложить Вам что-то более соответствующее.
4. Предлагая Вам ресторан, гид, для получения вашего одобрения или отказа, показала Вам меню, где, конечно же, указаны цены. Вы сказали, что Вам все подходит и уведомили гида, что она может Вас покинуть. Поверьте, если бы Вы были недовольны предложенным, мы бы предложили Вам что-то еще, чтобы Вы были полностью удовлетворены выбором.
5. Стоимость экскурсии формируется из необходимых затрат, так как в этом процессе участвует целая команда. Возможностей варьировать цену, к сожалению, не так много, но мы непременно учтем на будущее ваше замечание.
Благодарим Вас за содержательный и, бесспорно, полезный и важный для нас отзыв. Мы будем стремиться соответствовать ожиданиям наших гостей и радовать их впечатлениями. Всего Вам наилучшего!

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