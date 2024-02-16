Мумбаи — мекка для сотен тысяч людей, ежедневно приезжающих с надеждой сниматься в болливудском кино.
Это город с роскошной викторианской архитектурой и очень разными жилыми кварталами: от трущоб до современных домов. А еще именно здесь происходит действие культового романа «Шантарам». Вы увидите связанные с ним места и другие достопримечательности города.
Это город с роскошной викторианской архитектурой и очень разными жилыми кварталами: от трущоб до современных домов. А еще именно здесь происходит действие культового романа «Шантарам». Вы увидите связанные с ним места и другие достопримечательности города.
Описание экскурсии
Мумбаи: английское прошлое, роскошь и трущобы
Вам откроется очень разный город: великолепный, шокирующий, сказочный и таинственный. В программе экскурсии:
- Вокзал Виктории — вы полюбуетесь старинным вокзалом в викторианском стиле, на строительство которого ушло 10 лет.
- Верховный суд — мы осмотрим дворец, возведенный в колониальные времена. Я покажу башни со шпилями, резьбу по камню и барельеф с одноглазой обезьяной, держащей весы правосудия.
- Район Колаба — место основных действий в книге «Шантарам». С давних времен здесь селились приезжие европейцы. Вы увидите легендарное кафе Леопольд и полюбуетесь видами Аравийского моря.
- «Ворота Индии» — вы оцените изображенную на всех открытках Триумфальную арку. Я расскажу, кто и почему покидал через нее город в 1947 году.
- Отель «Тадж-Махал» — я покажу самый дорогой и популярный отель в Мумбаи.
- Махалакшми Дхоби Гхат — мы посетим прачечную под открытым небом, занимающую целый квартал. Здесь работают потомственные прачки: вещи для стирки им привозят со всего Мумбаи.
- Трущобы в Дхарави — еще одно место, демонстрирующее Индию без прикрас. Это самые большие трущобы в мире, где аренда жилья не превышает 4 доллара в месяц. Именно здесь жила Рукхманбаи, одарившая главного героя «Шантарам» индийским именем.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном авто. Транспорт включен в стоимость.
- Все объекты мы осматриваем снаружи
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- В нашей команде есть русскоязычные и англоязычные гиды. Мы уточним при бронировании, какой свободен на вашу дату
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваша команда гидов в Мумбаи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2099 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Али. Я живу в городе Дели и работаю в туристической сфере уже более 6 лет в команде профессиональных гидов. Мой родной язык — хинди, но я свободно
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия прошла очень хорошо, мы остались довольны! В середине процесса неожиданно сломался автомобиль, но его заменили на другой, и экскурсия продолжилась. С нами был гид Санджай хорошо владеющий русским языком и ответивший на все наши вопросы. С удовольствием порекомендую его друзьям, большое спасибо!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Спасибо за замечательную экскурсию! Санджай - прекрасный гид, машина была очень комфортной.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Мы выбрали эту экскурсию, чтобы узнать как можно больше о Мумбае за один день. Я редко бываю недовольна экскурсиями, но это как раз такой случай:
1. Гид была не русскоговорящей, с
1. Гид была не русскоговорящей, с
Али
Ответ организатора:
Добрый день!
Уважаемая Надежда, нам искренне жаль, что ваши впечатления от проведенной для Вас экскурсии не оправдали ваши ожидания. Мы, непременно,
Уважаемая Надежда, нам искренне жаль, что ваши впечатления от проведенной для Вас экскурсии не оправдали ваши ожидания. Мы, непременно,
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Мумбаи
Похожие экскурсии на «Мумбаи: обзорная экскурсия по следам «Шантарам»»
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Мумбаем: идеальный день в городе контрастов
Побывать в самых красивых и противоречивых местах города и пообедать в том кафе из «Шантарама»
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
от $265 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
Погружение в жизнь Мумбаи: от трущоб Дхарави до блеска Болливуда. Узнайте, как живут и работают местные жители, и почувствуйте атмосферу индийского кино
Начало: У вашего отеля
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
от $265 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
Посетить церковь Марии на горе, пещеры Канхери в парке Санджая Ганди и Пагоду мировой випассаны
Начало: У вашего отеля в городе Мумбаи
9 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $265 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Добро пожаловать в Мумбаи
История, местный колорит, прачечные, роскошные дома и места из «Шантарама» на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $265 за всё до 2 чел.
от $219 за экскурсию