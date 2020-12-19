Как добраться до Вадодары на самолёте
В Вадодаре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Vadodara Airport» вам не избежать
Список аэропортов Вадодары
- Вадодара BDQVadodara Airport
Самые дешёвые билеты в Вадодару из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.12.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|2 397
|1ч 15м
|26.11.2020
|из 🇮🇳Бангалора
|3 831
|2ч 10м
|16.10.2020
|из 🇮🇳Ахмадабада
|5 601
|9ч 25м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇮🇳Нагпура
|5 654
|10ч 25м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇮🇳Калькутты
|5 755
|9ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇮🇳Ченная
|6 489
|9ч 55м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇳Патны
|6 661
|7ч 20м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇮🇳Варанаси
|6 916
|6ч (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Вадодары
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Вадодары, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангалор, Чикаго, Кочин, Дели и Оттава
- 13.11.202018.11.2020
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