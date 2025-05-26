Мои заказы

Экскурсии от вашего отеля в Варанаси

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Варанаси на русском языке, цены от $120. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Варанаси - город жизни и смерти
Пешая
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
Варанаси - город жизни и смерти
Посетить один из древнейших городов на Земле, где никогда не замирала жизнь
Начало: У вашего отеля
18 ноя в 06:00
19 ноя в 06:00
от $180 за человека
Варанаси за один день
5 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Варанаси за один день
Начало: Варанаси ваш отель / аэропорт
Расписание: Ежедневно
Завтра в 05:30
18 ноя в 05:30
$120 за всё до 2 чел.
Аллахабад - священный город на слиянии рек (один день)
11 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Аллахабад - священный город на слиянии рек (один день)
Начало: Ваш отель в Варанаси
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
18 ноя в 07:00
$200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    26 мая 2025
    Варанаси - город жизни и смерти
    Варанаси - калейдоскоп чувств и эмоций! Экскурсия по городу с Константином - больше чем экскурсия, это знакомство с местом с
    читать дальше

    эффектом погружения: мы горовили об истории и дышали ею, посещали древнейшие храмы и мечети, делали подношения из жасминовых цветов богам, гуляли по узким улочкам и вдоль Ганга, пили пряный чай масала из глиняных стаканчиков, разглядывали лавки ремесленников и конечно же, посещали места кремации. Это впечатляет, это даёт много пищи для размышлений. Константин - не просто гид, он проводник. Моя большая благодарность!

  • Е
    Екатерина
    13 апреля 2025
    Варанаси - город жизни и смерти
    Благодарю за экскурсию!
  • Р
    Рада
    13 марта 2025
    Варанаси - город жизни и смерти
    Это было очень круто! Наш гид Костя создал волшебное настроение. Мы пиши чай на крыше и смотрели на город, гуляли, знакомились с жителями, встречали рассвет на лодке под чарующую музыку ♥️
  • Ю
    Юлия
    23 февраля 2025
    Варанаси - город жизни и смерти
    Очень рада, что взяла экскурсию в этом городе. Екатерина предложила мне своего местного знакомого гида Govinda. Очень интересно, приятно и
    читать дальше

    легко было с ним, будто ты со старым другом осматриваешь город. Экскурсия должна была быть 8 часов, но так как я не успела посмотреть все что хотела за отведенное время, то мы продлили нашу экскурсию до 12 часов. Ему было важно чтоб я посмотрела все, что хотела, за что я очень благодарна 🙏всем рекомендую. Очень понравилось экскурсия на лодке рано утром на рассвете

Ответы на вопросы от путешественников по Варанаси в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Варанаси
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Варанаси - город жизни и смерти
  2. Варанаси за один день
  3. Аллахабад - священный город на слиянии рек (один день)
Сколько стоит экскурсия по Варанаси в ноябре 2025
Сейчас в Варанаси в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 200. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Варанаси (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «От вашего отеля», 4 ⭐ отзыва, цены от $120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь