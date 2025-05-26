Индивидуальная
Варанаси - город жизни и смерти
Посетить один из древнейших городов на Земле, где никогда не замирала жизнь
Начало: У вашего отеля
18 ноя в 06:00
19 ноя в 06:00
от $180 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Варанаси за один день
Начало: Варанаси ваш отель / аэропорт
Расписание: Ежедневно
Завтра в 05:30
18 ноя в 05:30
$120 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Аллахабад - священный город на слиянии рек (один день)
Начало: Ваш отель в Варанаси
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
18 ноя в 07:00
$200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана26 мая 2025Варанаси - калейдоскоп чувств и эмоций! Экскурсия по городу с Константином - больше чем экскурсия, это знакомство с местом с
- ЕЕкатерина13 апреля 2025Благодарю за экскурсию!
- РРада13 марта 2025Это было очень круто! Наш гид Костя создал волшебное настроение. Мы пиши чай на крыше и смотрели на город, гуляли, знакомились с жителями, встречали рассвет на лодке под чарующую музыку ♥️
- ЮЮлия23 февраля 2025Очень рада, что взяла экскурсию в этом городе. Екатерина предложила мне своего местного знакомого гида Govinda. Очень интересно, приятно и
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Варанаси
