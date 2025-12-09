Однодневная экскурсия из Варанаси в Аллахабад приглашает вас в место силы, где сливаются реки, легенды и история. Это путешествие позволит вам увидеть священный Тривени Сангам, древние храмы и крепости. Программа экскурсии начинается с посещения Тривени Сангам, священного места слияния трех рек: Ганга, Ямуны и Сарасвати. Здесь царит особая атмосфера, наполненная чувством очищения и гармонии. Далее вы увидите Хануман Мандир, храм бога Ханумана, где находится уникальная статуя божества. Это место считается источником силы, защиты и вдохновения. Затем путь лежит к Форту Аллахабад, величественной крепости, построенной императором Акбаром в XVI веке. На его территории сохранились древний храм Паталпури и колонна Ашока, датируемая III столетием до н. э. Завершается экскурсия в Ананд Бхаване, родовом имении семьи Неру-Ганди, которое теперь служит музеем, рассказывающим об истории Индии и ее борьбе за независимость. Важная информация:

Время экскурсии — около 5 часов плюс дорога (трансфер 2–2,5 часа в одну сторону).