Однодневная экскурсия из Варанаси в Аллахабад — это возможность увидеть священный Тривени Сангам, храмы и крепости, а также заглянуть в дом семьи Неру-Ганди.
Этот тур откроет вам духовное сердце Индии, место, которое по значимости стоит в одном ряду с Тадж-Махалом.
Описание экскурсии
Однодневная экскурсия из Варанаси в Аллахабад приглашает вас в место силы, где сливаются реки, легенды и история. Это путешествие позволит вам увидеть священный Тривени Сангам, древние храмы и крепости. Программа экскурсии начинается с посещения Тривени Сангам, священного места слияния трех рек: Ганга, Ямуны и Сарасвати. Здесь царит особая атмосфера, наполненная чувством очищения и гармонии. Далее вы увидите Хануман Мандир, храм бога Ханумана, где находится уникальная статуя божества. Это место считается источником силы, защиты и вдохновения. Затем путь лежит к Форту Аллахабад, величественной крепости, построенной императором Акбаром в XVI веке. На его территории сохранились древний храм Паталпури и колонна Ашока, датируемая III столетием до н. э. Завершается экскурсия в Ананд Бхаване, родовом имении семьи Неру-Ганди, которое теперь служит музеем, рассказывающим об истории Индии и ее борьбе за независимость. Важная информация:
Время экскурсии — около 5 часов плюс дорога (трансфер 2–2,5 часа в одну сторону).
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тривени Сангам
- Хануман Мандир
- Форт Аллахабад
- Ананд Бхаван
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Транспорт с кондиционером
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель в Варанаси
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
