Варанаси — священный индийский город. Умереть в нём мечтает каждый верующий индуист. Многие ради этого приезжают заранее и живут здесь в ожидании смерти. Я расскажу о местных традициях, ритуалах и духовных практиках.
Раскрою, какую роль религия играет в индийском обществе и чем отличаются разные религиозные течения.
Описание экскурсии
- Вы погуляете по гхатам — спускающимся к воде каменным ступеням
- Осмотрите прилегающие к ним храмы, посвящённые Шиве, Вишну и другим богам
- Увидите, как проходят кремации и омовения верующих
- Оцените форт Рамнагар и здание университета Банарас
- Полюбуетесь древним колодцем Гьян Вапи
- Посетите на закате священную церемонию Ганга Аарти
И это далеко не всё!
Артемий — ваш гид в Варанаси
Здравствуйте! Меня зовут Артемий, я изучаю санскрит. Несколько лет живу и учусь в Варанаси. Провожу авторские экскурсии, на которых рассказываю о религиозной жизни Индии.
Е
Екатерина
16 ноя 2025
Артемий великолепный гид и очень хороший человек. Я узнала много нового, Артемий объяснял спокойно и терпеливо по два три раза, если я что то не понимала. По мимо обычного маршрута,
О
Ольга
9 ноя 2025
Прекрасно спланированная под наш запрос экскурсия. Артемий идеально владеет материалом, познаниями истории, религии и традиций, и очень ярко преподносит информацию. Показал интересные и необычные места Варанаси, время прошло быстро, незаметно, при этом очень познавательно. Уезжаем наполненные огромным багажом знаний. Очень рады нашему знакомству, и однозначно рекомендуем Артемия другим туристам!
Мария
16 окт 2025
Огромное спасибо Артемию за экскурсию, познавательно, интересно, не тривиально, с индивидуальным подходом к нашему времени. Подробно отвечал на все вопросы, ни разу не терял нити разговора, было как прогулка с другом по его городу. Много информации по Индийской философии и религии, в целом то зачем мы сюда и приехали.
Мы посмотрели разный Варанаси, исторический, шумный гамный и тихий и размеренный. Благодарим!
