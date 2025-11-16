читать дальше мы посетили места, где редко бывают туристы. По моей просьбе, мы отправились по Ганге в 6 утра и это было не забываемое путешествие. Посетили священный обряд Ганге и прошли священный путь по гатам. Я очень благодарна Артемию, за проведенные дни в Варанаси. Зная, что я путешествую одна он помог мне и на следующий день, просто по доброте душевной!!! Всем рекомендую данную экскурсию. Вы не пожалеете!!!!

Артемий великолепный гид и очень хороший человек. Я узнала много нового, Артемий объяснял спокойно и терпеливо по два три раза, если я что то не понимала. По мимо обычного маршрута,