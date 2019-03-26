2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Бали - любовь с первого взгляда

Дельфины в открытом море, прогулка на лодочке, озерный храм, водопад в джунглях и горячие источники
Вы отправитесь на север Бали, где проведёте насыщенный день, наполненный экзотической природой, свежим морским воздухом и священными индонезийскими местами.

Вы увидите старинный храм 17 века, завораживающий мощью и красотой водопад Гит-Гит и обаятельных дельфинов в бескрайних морских просторах.

А в конце путешествия вы расслабитесь в минеральных горячих источниках и забудете про беспокойства и суету.
4
4 отзыва
Бали - любовь с первого взгляда
Бали - любовь с первого взгляда
Бали - любовь с первого взгляда

Описание экскурсии

Наблюдение за дельфинами и озерный храм

Мы заберём вас из отеля ночью и к рассвету привезём на пляж Ловина с чёрным песком, который находится на севере острова. Оттуда вы отправитесь на небольшой лодке в открытое море и увидите дельфинов в их естественной среде обитания. Далее мы поедем к одному из самых красивых балийских храмов Улун Дану Бедугул, расположенному на живописном озере Братан. Построенный королём Менгви в 1663 году, древний храм поразит вас изысканностью и утонченностью исполнения. Он посвящен богине воды — Деви Дану, ответственной за процветание и благополучие. Вы насладитесь спокойствием и умиротворением святого места и загадаете сокровенное желание.

Освежающий водопад Гит-Гит и купание в целебных горячих источниках

Во второй части поездки вы посетите самый полноводный и фотогеничный водопад острова с милым названием Гит-Гит. Вас изумят густые изумрудные заросли и напористый водный поток, который падает в глубокий каньон с высоты 35 метров. При этом в воздух поднимается так много мелких капель воды, что, возможно, вам покажется, будто идёт дождь. В завершение вы отдохнёте на горячих источниках Банджар, которые уже много столетий считаются священными и обладающими лечебными свойствами. В чудо-воде содержатся магний, кальций, радон, цинк, сера и другие полезные минералы — они снимут усталость после насыщенного дня.

Организационные детали

  • Поездка проходит на кондиционированном минивэне
  • Вас будет сопровождать гид-балиец из нашей команды. Он отлично говорит по-русски, но с акцентом. Фокус в поездке будет сделан не на исторических фактах, а на ярких видах острова и впечатлениях

Дополнительные расходы:

  • входные билеты на все локации — $14 с чел.
  • лодка для наблюдения за дельфинами (на ваш выбор): место в групповой лодке (до 7 человек) — $11 с чел., индивидуальная лодка (от 1 до 5 человек) — $50 за всех
  • обед (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 8 часов 50 минут
Провели экскурсии для 2150 туристов
Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов-балийцев. Наша компания работает с 2007 года и предлагает увлекательные, познавательные и насыщенные маршруты по живописному острову. С нами вы полюбите Бали всерьез и надолго!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
Хорошая экскурсия,много разнообразной информации. Минусом было,что минилен рассчитан на 5 чел,а нас 6 человек. Выезд был в 3:00,что бы успеть на рассвет. Нужна более полная информация по стоимости входных билетов. На сайте цена на много ниже.
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Л
Не однозначная поездка!
Плюсы: очень красивые, я бы сказала потрясающие места где мы побывали.
Минусы: и их достаточно 1. Организационные после оплаты отправляют программу в которой совсем не ясно, но оказывается за
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дельфинами ты едешь не индивидуальной группой, а в составе 5-6 чел. И если ты не внимательно прочитал программу, то это твои проблемы или доплачивай.
2. Нас забрали в 2 часа ночи и в дороге мы были 2,5 часа (об этом в описании тура нигде нет). А дальше еще интереснее. Экскурсия начиналась в 6. То есть мы еще 1,5 часа ждали в темноте. Через минут 30 стали приезжать остальные.
3. Авто и водитель. Дорога долгая и горная. Вернуть мы в 16 вечера. Ночью от кондиционера было холодно. И видимо чтобы не заснуть кондиционер не выключался несмотря на наши просьбы. На следующий день этот же водитель опять собирался по этому маршруту. Мне кажется это очень опасно! И еще пока мы дремали водитель на обратном пути позволял себе курить в машине.
Если спросите поехала бы еще раз? Пожалуй да. Но учитывая предыдущий опыт проговорила бы все минусы!

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E
Очень утомительная экскурсия. Информации от гида мало.
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Т
Экскурсия понравилась морской прогулкой.
Другой не нашли. А хотелось именно морскую прогулку.
Обязательно перед экскурсией согласовывать то что будет, стоимость.
Обязательно распечатать или сфотографировать план экскурсии. И перед экскурсией показать гиду. Деньги заплатили
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сразу. Хотя нас предупреждали, что оплачивать в конце.
Пока не заплатили -не ехали.
Мы не увидели того что планировалось во второй части экскурсии. Пришлось созванивался с организаторами, после чего что то попытались исправить. НАТАЛЬЯ оказалась равнодушной и безразличной. Не извинилась.
Гид Андрей плохо говорит по русски. Ничего не рассказывает. Сам не знает. И был не за нас. Только сопровождал. Водитель был замечательный, с ним было спокойно, хотя дорога сложная. Стоимость экскурсии зачем то занижена. Непонятно зачем. К указанной стоимости надо ещё заплатить по 40 долларов с каждого.
Хорошо что хоть что то исправили в конце концов. Настроение стало лучше, мы старались не огорчаться. Были в другом месте. И водопад так и не увидели.
Но мы не хотим запоминать плохое, хотя теперь опыт есть -надо всё перед экскурсией обговорить -время, деньги, план.

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