2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы увидите старинный храм 17 века, завораживающий мощью и красотой водопад Гит-Гит и обаятельных дельфинов в бескрайних морских просторах.
А в конце путешествия вы расслабитесь в минеральных горячих источниках и забудете про беспокойства и суету.
Описание экскурсии
Наблюдение за дельфинами и озерный храм
Мы заберём вас из отеля ночью и к рассвету привезём на пляж Ловина с чёрным песком, который находится на севере острова. Оттуда вы отправитесь на небольшой лодке в открытое море и увидите дельфинов в их естественной среде обитания. Далее мы поедем к одному из самых красивых балийских храмов Улун Дану Бедугул, расположенному на живописном озере Братан. Построенный королём Менгви в 1663 году, древний храм поразит вас изысканностью и утонченностью исполнения. Он посвящен богине воды — Деви Дану, ответственной за процветание и благополучие. Вы насладитесь спокойствием и умиротворением святого места и загадаете сокровенное желание.
Освежающий водопад Гит-Гит и купание в целебных горячих источниках
Во второй части поездки вы посетите самый полноводный и фотогеничный водопад острова с милым названием Гит-Гит. Вас изумят густые изумрудные заросли и напористый водный поток, который падает в глубокий каньон с высоты 35 метров. При этом в воздух поднимается так много мелких капель воды, что, возможно, вам покажется, будто идёт дождь. В завершение вы отдохнёте на горячих источниках Банджар, которые уже много столетий считаются священными и обладающими лечебными свойствами. В чудо-воде содержатся магний, кальций, радон, цинк, сера и другие полезные минералы — они снимут усталость после насыщенного дня.
Организационные детали
- Поездка проходит на кондиционированном минивэне
- Вас будет сопровождать гид-балиец из нашей команды. Он отлично говорит по-русски, но с акцентом. Фокус в поездке будет сделан не на исторических фактах, а на ярких видах острова и впечатлениях
Дополнительные расходы:
- входные билеты на все локации — $14 с чел.
- лодка для наблюдения за дельфинами (на ваш выбор): место в групповой лодке (до 7 человек) — $11 с чел., индивидуальная лодка (от 1 до 5 человек) — $50 за всех
- обед (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Плюсы: очень красивые, я бы сказала потрясающие места где мы побывали.
Минусы: и их достаточно 1. Организационные после оплаты отправляют программу в которой совсем не ясно, но оказывается за
Другой не нашли. А хотелось именно морскую прогулку.
Обязательно перед экскурсией согласовывать то что будет, стоимость.
Обязательно распечатать или сфотографировать план экскурсии. И перед экскурсией показать гиду. Деньги заплатили