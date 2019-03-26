2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы отправитесь на север Бали, где проведёте насыщенный день, наполненный экзотической природой, свежим морским воздухом и священными индонезийскими местами. Вы увидите старинный храм 17 века, завораживающий мощью и красотой водопад Гит-Гит и обаятельных дельфинов в бескрайних морских просторах. А в конце путешествия вы расслабитесь в минеральных горячих источниках и забудете про беспокойства и суету.

Описание экскурсии

Наблюдение за дельфинами и озерный храм

Мы заберём вас из отеля ночью и к рассвету привезём на пляж Ловина с чёрным песком, который находится на севере острова. Оттуда вы отправитесь на небольшой лодке в открытое море и увидите дельфинов в их естественной среде обитания. Далее мы поедем к одному из самых красивых балийских храмов Улун Дану Бедугул, расположенному на живописном озере Братан. Построенный королём Менгви в 1663 году, древний храм поразит вас изысканностью и утонченностью исполнения. Он посвящен богине воды — Деви Дану, ответственной за процветание и благополучие. Вы насладитесь спокойствием и умиротворением святого места и загадаете сокровенное желание.

Освежающий водопад Гит-Гит и купание в целебных горячих источниках

Во второй части поездки вы посетите самый полноводный и фотогеничный водопад острова с милым названием Гит-Гит. Вас изумят густые изумрудные заросли и напористый водный поток, который падает в глубокий каньон с высоты 35 метров. При этом в воздух поднимается так много мелких капель воды, что, возможно, вам покажется, будто идёт дождь. В завершение вы отдохнёте на горячих источниках Банджар, которые уже много столетий считаются священными и обладающими лечебными свойствами. В чудо-воде содержатся магний, кальций, радон, цинк, сера и другие полезные минералы — они снимут усталость после насыщенного дня.

Организационные детали

Поездка проходит на кондиционированном минивэне

Вас будет сопровождать гид-балиец из нашей команды. Он отлично говорит по-русски, но с акцентом. Фокус в поездке будет сделан не на исторических фактах, а на ярких видах острова и впечатлениях

Дополнительные расходы: