Тур для самых любознательных по местам, входящим в топ-10 главных достопримечательностей Бали! Мы посетим таинственный храм Танах Лот, доступный только при отливе, «храм на воде» Пура Улун Дану Братан на озере Братан, наследию ЮНЕСКО рисовые террасы Джатилувих и водопад Леке Леке.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Хотите познакомиться с удивительно богатой национальной культурой острова Бали? Специально для самых любознательных мы создали экскурсионный тур «Культура и храмы», включающий жемчужины острова, входящие в топ-10 главных достопримечательностей Бали! Первым делом мы отправимся в храм Танах Лот, название которого переводится как «земля в море». Он расположен на скале, прямо посреди океана. Доступ в храм возможен только во время отлива, во время прилива храм становится недосягаемым островом. История храм датируется 15 веком, тогда на этой скале поселился первый священник. Путь к храму лежит через традиционные храмовые ворота. Доступ туристов возможен лишь на нижней части скалы, вход внутрь святыни и подъем на верхние ярусы доступен только индуистам. Но не огорчайтесь, экстерьер храма необычайно живописен, вы сможете сделать массу незабываемых фото со стороны моря. Наша следующая остановка — рисовые террасы Джатилувих. Эти захватывающие по красоте террасы — восхитительное место для того, чтобы ощутить истинную гармонию с природой. Здесь вы сможете насладиться спокойствием и исключительной красотой ландшафта, гармонично сочетающимся с аутентичной балийской культурой. Мы прогуляемся по дорожкам, огибающим террасы, и понаблюдаем за процессом земледелия и узнаем, как выращивают рис. Далее заедем на прекрасный водопад Леке Леке, искупаемся в нём и сделаем крутые фотки на фотозонах Последней точкой на карте нашей экскурсии станет храм Пура Дану Улун Братан. В знак поклонения озерной богине, на священном озере Братан, служащим естественным резервуаром для орошения рисовых полей был построен храмовый комплекс. Это особое место для жителей острова, его изображение размещено на банкноте в 50 000 рупий. Расположенный в окружении гор, лесов и бурной тропической зелени этот храм — одна из визитных карточек Бали. Многоуровневые крыши пагод храма гармонируют с окружающим пейзажем. Его так же называют «храмом на воде», из-за того, что вода при приливе вплотную подходит к постройкам, создавая иллюзию храма парящего над водой. Построенный по всем каноном индуистской архитектуры, комплекс состоит из пяти храмов. Это сакральное место, здесь проводятся религиозные обряды и свадьбы, здесь читают молитвы и приносят подношения. Доступ туристам открыт во все храмы, кроме главного.
Экскурсия проходит каждый день. Начало в 8:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|от $48
|• Дети 4-11 лет
|$24
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храмы: Танах Лот, Улун Дану Братан
- Рисовые террасы Джатилувих и водопад Леке Леке
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля
Завершение: После экскурсии вы вернетесь обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проходит каждый день. Начало в 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- В день экскурсии гид встретит вас в лобби вашего отеля
- Возьмите с собой: крем от загара, головные уборы, купальные принадлежности. Приятного отдыха
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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