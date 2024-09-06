Описание экскурсии

Хотите познакомиться с удивительно богатой национальной культурой острова Бали? Специально для самых любознательных мы создали экскурсионный тур «Культура и храмы», включающий жемчужины острова, входящие в топ-10 главных достопримечательностей Бали! Первым делом мы отправимся в храм Танах Лот, название которого переводится как «земля в море». Он расположен на скале, прямо посреди океана. Доступ в храм возможен только во время отлива, во время прилива храм становится недосягаемым островом. История храм датируется 15 веком, тогда на этой скале поселился первый священник. Путь к храму лежит через традиционные храмовые ворота. Доступ туристов возможен лишь на нижней части скалы, вход внутрь святыни и подъем на верхние ярусы доступен только индуистам. Но не огорчайтесь, экстерьер храма необычайно живописен, вы сможете сделать массу незабываемых фото со стороны моря. Наша следующая остановка — рисовые террасы Джатилувих. Эти захватывающие по красоте террасы — восхитительное место для того, чтобы ощутить истинную гармонию с природой. Здесь вы сможете насладиться спокойствием и исключительной красотой ландшафта, гармонично сочетающимся с аутентичной балийской культурой. Мы прогуляемся по дорожкам, огибающим террасы, и понаблюдаем за процессом земледелия и узнаем, как выращивают рис. Далее заедем на прекрасный водопад Леке Леке, искупаемся в нём и сделаем крутые фотки на фотозонах Последней точкой на карте нашей экскурсии станет храм Пура Дану Улун Братан. В знак поклонения озерной богине, на священном озере Братан, служащим естественным резервуаром для орошения рисовых полей был построен храмовый комплекс. Это особое место для жителей острова, его изображение размещено на банкноте в 50 000 рупий. Расположенный в окружении гор, лесов и бурной тропической зелени этот храм — одна из визитных карточек Бали. Многоуровневые крыши пагод храма гармонируют с окружающим пейзажем. Его так же называют «храмом на воде», из-за того, что вода при приливе вплотную подходит к постройкам, создавая иллюзию храма парящего над водой. Построенный по всем каноном индуистской архитектуры, комплекс состоит из пяти храмов. Это сакральное место, здесь проводятся религиозные обряды и свадьбы, здесь читают молитвы и приносят подношения. Доступ туристам открыт во все храмы, кроме главного.