Приглашаем в комфортное неутомительное путешествие по Центральному Бали. Да, здесь нет моря. Зато есть джунгли, тропические леса, водопады, кофейные плантации и аутентичные храмы.
Всё это вы увидите! А также услышите много интересного о жизни людей в этой части острова: их ритуалах, традициях и ценностях.
Всё это вы увидите! А также услышите много интересного о жизни людей в этой части острова: их ритуалах, традициях и ценностях.
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- посетите тропический лес обезьян
- погуляете по рисовым террасам
- осмотрите храм 11 века Гунунг Кави Себату
- увидите, как растёт кофе
- полюбуетесь водопадом Улу Петану
Мы расскажем о местных традициях, религии, культуре и повседневной жизни.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном авто с одним из русскоговорящих гидов нашей команды
- Входные билеты не включены в стоимость — около $14 c человека
- По желанию мы сделаем остановку на обед (оплачивается дополнительно)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таджир — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 2326 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Мы команда лицензированных русскоговорящих гидов. Отлично знаем историю, культуру и традиции родного острова. С удовольствием поделимся с вами любимыми местами и расскажем о них самое интересное! Удивлённые и одновременно счастливые глаза путешественников — это то, ради чего мы работаем. До встречи на чудо-острове!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
20 мар 2025
Потрясающее путешествие! Всегда были на связи, вовремя приехали и забрали на комфортной машине! Наш гид все подробно и интересно рассказывал и показывал. Спасибо за зонтики, мы были не готовы к дождю стеной:))
T
Tatiana
30 янв 2025
Организация на высшем уровне: трансфер, экскурсии – всё четко и без задержек. Гид Абу был невероятно харизматичным,профессиональный, знает свое дело. Балиец по происхождению прекрасно владеет русским языком - рассказывал с такой увлечённостью, что мы полностью погружались в атмосферу. Особое спасибо за возможность попробовать местную кухню – это отдельное удовольствие! тоимость полностью оправдана. Рекомендую! Обязательно поеду с этой компанией снова!
Входит в следующие категории Бали
Похожие экскурсии из Бали
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Бали: водопады в джунглях и древний храм
Посетить три волшебных водопада, тропическую плантацию и индуистский храм Батуан за 1 день
Начало: На ресепшене отеля/виллы
Завтра в 08:30
5 июл в 08:30
$72
$80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Бали до мурашек
Увидеть главные символы острова за один день - от древних храмов и водопадов до рисовых террас
Завтра в 16:00
5 июл в 08:30
$110 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в волшебный Бали за 1 день
Водопад Тегенунган, Лес обезьян, рисовые террасы Тегалаланг, кофейные плантации и храм Таман-Аюн
5 июл в 07:00
6 июл в 07:00
$105 за всё до 5 чел.