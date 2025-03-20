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Приглашаем в комфортное неутомительное путешествие по Центральному Бали. Да, здесь нет моря. Зато есть джунгли, тропические леса, водопады, кофейные плантации и аутентичные храмы.



Всё это вы увидите! А также услышите много интересного о жизни людей в этой части острова: их ритуалах, традициях и ценностях.