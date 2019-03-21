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Дайвинг на песчаном откосе вблизи затонувшего корабля в компании профессионального инструктора

Yuliya
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Yuliya – экскурсионное агентство
На северо-востоке Бали, где Тихий океан омывает залив Туламбен, созданы все условия для незабываемого дайвинга! Здесь вы научитесь азам подводного плавания со снаряжением и погрузитесь на дно океана в компании профессионального инструктора.

Декорацией для вашего дебютного погружения станет песчаный откос у кораллового рифа — идеальное место, чтобы наблюдать за жизнью морских черепах, тунца и барракуд.
$165 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На кораблике
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Бали: о, дивный подводный мир!
Бали: о, дивный подводный мир!

Что вас ожидает

Первое погружение: инструкция для новичков
Перед погружением инструктор расскажет вам о правилах безопасного дайвинга, покажет, как обращаться со снаряжением и поможет преодолеть страхи. Когда вы отработаете основные навыки и почувствуете уверенность, персональный инструктор поможет погрузиться на дно океана. После первого получасового погружения вы немного отдохнете, перекусите в кафе и вновь отправитесь покорять морские глубины.

Незабываемая красота подводного мира
Вы окажетесь под водой на песчаном откосе, вблизи красочного кораллового рифа, разросшегося вокруг затонувшего корабля. Погружение пройдет на глубине от 4 до 30 метров, на выбранном месте почти нет волн и течений, вода очень теплая и прозрачная. Ненадолго вы почувствуете себя исследователем подводного мира: мимо проплывут стайки мелких и крупных коралловых рыбок, косяки тунца и полосатых барракуд, сады угрей и рыбы-лягушки, а иногда и редкие обитатели этих мест — морские черепахи и осьминоги.

Организационные детали

В стоимость включены

  • Трансфер и персональный подводный гид-инструктор.
  • Аренда необходимого оборудования и два погружения в океан.
  • Легкий обед с фруктами и чаепитие.

Дополнительные расходы

Подводная фотосъемка — 30$ с человека.

Бали: о, дивный подводный мир!
Бали: о, дивный подводный мир!
Бали: о, дивный подводный мир!
Бали: о, дивный подводный мир!
Бали: о, дивный подводный мир!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Yuliya
Yuliya
Наша команда гидов знает все потаенные уголки Бали. Мы любим рассказывать о любимом острове, показывать его самые интересные места и дарить путешественникам положительные эмоции и впечатления. С радостью проведем для вас действительно незабываемые экскурсии!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

21 марта 2019
Очень понравилось! Это было целое приключение. Нас было двое и ни у кого из нас не было никакого опыта в погружениях с аквалангом. Наши инструкторы Валерий и Андрей организовали все очень профессионально и нам оставалось только наслаждаться видами затонувшего в 60-х годах американского корабля Либерти. 2 погружения прошли на одном дыхании, а на память остались отличные фотографии, подтверждающие покорение первой морской глубины!

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