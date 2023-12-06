Дайвинг на песчаном откосе вблизи затонувшего корабля в компании профессионального инструктора
На северо-востоке Бали, где Тихий океан омывает залив Туламбен, созданы все условия для незабываемого дайвинга! Здесь вы научитесь азам подводного плавания со снаряжением и погрузитесь на дно океана в компании профессионального инструктора.
Декорацией для вашего дебютного погружения станет песчаный откос у кораллового рифа — идеальное место, чтобы наблюдать за жизнью морских черепах, тунца и барракуд.
Перед погружением инструктор расскажет вам о правилах безопасного дайвинга, покажет, как обращаться со снаряжением и поможет преодолеть страхи. Когда вы отработаете основные навыки и почувствуете уверенность, персональный инструктор поможет погрузиться на дно океана. После первого получасового погружения вы немного отдохнёте, перекусите в кафе и вновь отправитесь покорять морские глубины.
Незабываемая красота подводного мира
Вы окажетесь под водой на песчаном откосе, вблизи красочного кораллового рифа, разросшегося вокруг затонувшего корабля. Погружение пройдёт на глубине от 4 до 30 метров, на выбранном месте почти нет волн и течений, вода очень теплая и прозрачная. Ненадолго вы почувствуете себя исследователем подводного мира: мимо проплывут стайки мелких и крупных коралловых рыбок, косяки тунца и полосатых барракуд, сады угрей и рыбы-лягушки, а иногда и редкие обитатели этих мест — морские черепахи и осьминоги.
Организационные детали
В стоимость включены
Трансфер из отеля/виллы
Персональный подводный гид-инструктор
Аренда необходимого оборудования и два погружения в океан
Лёгкий обед с фруктами и чаепитие
В стоимость не включены
Подводная фотосъёмка — $25 за чел.
Налог района Карангасема оплачивается на месте — $10
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юля — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 1061 туриста
Наша команда гидов знает все потаённые уголки Бали. Мы любим рассказывать об острове, показывать его самые интересные места и дарить путешественникам положительные эмоции и впечатления. С радостью проведём для вас действительно незабываемые экскурсии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Светлана
Большое спасибо инструктору Ивану, который был очень вежлив и терпелив к нам новичкам в этом деле. И вообще: Дайверы это необыкновенные люди. Не чего думать, идите и погружайтесь!
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А
Алла
Сегодня мне посчастливилось дважды погрузится под воду с Олегом - инструктором дайвинг центра Bali - Club. Это мое первое погружение. И именно поэтому, для меня было важно чувствовать постоянное присутствие читать дальшеуменьшить
инструктора. Ценно, что Олег не подменял мои действия, давал возможность пробовать, но при этом, во всем чувствовался контроль ситуации, внимание, забота. На место страхов пришло доверие, а дальше- спокойствие. И вот ты уже не борешься, а плывешь, созерцаешь и понимаешь, какой же он прекрасный, это подводный мир. Олег, спасибо за новый опыт, эмоции, желание возвращаться. ❤️
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D
Daniyar
Очень понравилось! Это было целое приключение. Нас было двое и ни у кого из нас не было никакого опыта в погружениях с аквалангом. Наши инструкторы Валерий и Андрей организовали все читать дальшеуменьшить
очень профессионально и нам оставалось только наслаждаться видами затонувшего в 60-х годах американского корабля Либерти. 2 погружения прошли на одном дыхании, а на память остались отличные фотографии, подтверждающие покорение первой морской глубины!
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