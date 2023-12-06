На северо-востоке Бали, где Тихий океан омывает залив Туламбен, созданы все условия для незабываемого дайвинга! Здесь вы научитесь азам подводного плавания со снаряжением и погрузитесь на дно океана в компании профессионального инструктора. Декорацией для вашего дебютного погружения станет песчаный откос у кораллового рифа — идеальное место, чтобы наблюдать за жизнью морских черепах, тунца и барракуд.

Описание экскурсии

Первое погружение: инструкция для новичков

Перед погружением инструктор расскажет вам о правилах безопасного дайвинга, покажет, как обращаться со снаряжением и поможет преодолеть страхи. Когда вы отработаете основные навыки и почувствуете уверенность, персональный инструктор поможет погрузиться на дно океана. После первого получасового погружения вы немного отдохнёте, перекусите в кафе и вновь отправитесь покорять морские глубины.

Незабываемая красота подводного мира

Вы окажетесь под водой на песчаном откосе, вблизи красочного кораллового рифа, разросшегося вокруг затонувшего корабля. Погружение пройдёт на глубине от 4 до 30 метров, на выбранном месте почти нет волн и течений, вода очень теплая и прозрачная. Ненадолго вы почувствуете себя исследователем подводного мира: мимо проплывут стайки мелких и крупных коралловых рыбок, косяки тунца и полосатых барракуд, сады угрей и рыбы-лягушки, а иногда и редкие обитатели этих мест — морские черепахи и осьминоги.

Организационные детали

В стоимость включены

Трансфер из отеля/виллы

Персональный подводный гид-инструктор

Аренда необходимого оборудования и два погружения в океан

Лёгкий обед с фруктами и чаепитие

В стоимость не включены