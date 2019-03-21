Что вас ожидает

Первое погружение: инструкция для новичков

Перед погружением инструктор расскажет вам о правилах безопасного дайвинга, покажет, как обращаться со снаряжением и поможет преодолеть страхи. Когда вы отработаете основные навыки и почувствуете уверенность, персональный инструктор поможет погрузиться на дно океана. После первого получасового погружения вы немного отдохнете, перекусите в кафе и вновь отправитесь покорять морские глубины.

Незабываемая красота подводного мира

Вы окажетесь под водой на песчаном откосе, вблизи красочного кораллового рифа, разросшегося вокруг затонувшего корабля. Погружение пройдет на глубине от 4 до 30 метров, на выбранном месте почти нет волн и течений, вода очень теплая и прозрачная. Ненадолго вы почувствуете себя исследователем подводного мира: мимо проплывут стайки мелких и крупных коралловых рыбок, косяки тунца и полосатых барракуд, сады угрей и рыбы-лягушки, а иногда и редкие обитатели этих мест — морские черепахи и осьминоги.