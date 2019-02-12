6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы посетите все самые красивые места удивительного и очень живописного острова Бали: вулкан Батур и прилегающее к его подножию озеро, старинный храм Батуан, лес обезьян и кофейные плантации. А еще увидите местные поселения и рисовые террасы, отведаете пряную индонезийскую еду и заглянете в деревню мастеров.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Деревня мастеров и традиционные ремесла

Путешествие начнется рано утром, вы проедете через изумрудные рисовые поля и живописные местные селения и понаблюдаете, как живут здесь люди. Посетите аутентичные балийские деревни, где много веков трудятся династии ремесленников и передают мастерство от отца к сыну. А еще увидите, как обрабатываются камень и дерево, и оцените золотые и серебряные ювелирные изделия древних и современных мастеров.

Вулкан Батур и кофейная плантация

Вы увидите гигантский древний кратер самого большого вулкана Азии, а также волшебное одноименное озеро, расположенное у его подножия. Панорама, которая откроется с обзорной площадки вулкана, поразит вас мощью и величием. По вашему желанию, можно пообедать в местном ресторане, совместив прекрасный вид с недорогой и вкусной балийской едой. Далее вы посетите живописные плантации, на которых выращивают разнообразные балийские пряности, какао и кофе. Я помогу вам понять процесс производства самого ценного в мире кофе Лювак, который добывают с помощью уникальной технологии.

Лес обезьян и храм Батуан

Вы посетите храм Батуан, расположенный в одноименной деревне, и впечатлитесь балийским стилем архитектуры со сложной каменной резьбой. А еще заедете в лес обезьян, где познакомитесь с резвой балийской макакой и сделаете массу живописных фотографий у рисовых террас, впечатляющих своей первозданной красотой.

Организационные детали

Не включено в стоимость: входные билеты — $15 за чел., напитки и еда

Вас будет сопровождать гид-балиец из нашей команды. Он отлично говорит по-русски, но с акцентом. Фокус в поездке будет сделан не на исторических фактах, а на ярких видах острова и впечатлениях

По желанию можно добавить в программу Парк птиц. Стоимость входного билета — $30 взрослый и $/20 детский

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