6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные достопримечательности острова на обзорной видовой автопрогулке

Natalia
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Natalia – представитель гидов
Вы посетите все самые красивые места удивительного и очень живописного острова Бали: вулкан Батур и прилегающее к его подножию озеро, старинный храм Батуан, лес обезьян и кофейные плантации.

А еще увидите местные поселения и рисовые террасы, отведаете пряную индонезийскую еду и заглянете в деревню мастеров.
$80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча из вашего отеля
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У этой экскурсии6 отзывов
4
Бали — первое свидание
Бали — первое свидание

Что вас ожидает

Деревня мастеров и традиционные ремесла
Путешествие начнется рано утром, вы проедете через изумрудные рисовые поля и живописные местные селения и понаблюдаете, как живут здесь люди. Посетите аутентичные балийские деревни, где много веков трудятся династии ремесленников и передают мастерство от отца к сыну. А еще увидите, как обрабатываются камень и дерево, и оцените золотые и серебряные ювелирные изделия древних и современных мастеров.

Вулкан Батур и кофейная плантация
Вы увидите гигантский древний кратер самого большого вулкана Азии, а также волшебное одноименное озеро, расположенное у его подножия. Панорама, которая откроется с обзорной площадки вулкана, поразит вас мощью и величием. По вашему желанию, можно пообедать в местном ресторане, совместив прекрасный вид с недорогой и вкусной балийской едой. Далее вы посетите живописные плантации, на которых выращивают разнообразные балийские пряности, какао и кофе. Я помогу вам понять процесс производства самого ценного в мире кофе Лювак, который добывают с помощью уникальной технологии.

Лес обезьян и храм Батуан
Вы посетите храм Батуан, расположенный в одноименной деревне, и впечатлитесь балийским стилем архитектуры со сложной каменной резьбой. А еще заедете в лес обезьян, где познакомитесь с резвой балийской макакой и сделаете массу живописных фотографий у рисовых террас, впечатляющих своей первозданной красотой.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на кондиционированном минивэне.
  • Входные билеты не включены в стоимость — 12$ с человека.
  • Напитки и еда не включены в стоимость.
  • Обратите внимание, что экскурсию проводит не гид, а русскоговорящий сопровождающий-балиец, поэтому акцент поездки будет сделан не на исторических фактах, а на ярких видах острова и впечатлениях.
  • По желанию, можно добавить в экскурсию Парк птиц. Стоимость входного билета — 30$ взрослый и 20$ детский.
Бали — первое свидание
Бали — первое свидание
Бали — первое свидание
Бали — первое свидание
Бали — первое свидание
Бали — первое свидание
Бали — первое свидание
Бали — первое свидание
Бали — первое свидание
Бали — первое свидание
Бали — первое свидание
Бали — первое свидание
Бали — первое свидание
Бали — первое свидание

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура из вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов-балийцев. Наша компания работает с 2007 года и предлагает увлекательные, познавательные и насыщенные маршруты по живописному острову. С нами вы полюбите Бали всерьез и надолго!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 февраля 2020
Хороший, добрый, весёлый гид. Но по-русски практически не разговаривает. Просто говорит куда приехали и всё. Толком не ответил ни на один наш вопрос. А так экскурсия сама по себе интересная
5 марта 2019
Все прошло отлично. Прекрасный гид. Показал все что необходимо по программе и много рассказал нового для нас про Бали и Индонезию. Мы до сих пор общаемся в фейсбуке. Спасибо.
12 февраля 2019
Экскурсия нам понравилась, да и как могут не понравится такие красивые места? Гид рассказывал не очень много, так как ему совсем не просто изъясняться по-русски, но он очень старался ответить на все мои вопросы, был очень вежлив и предупредителен. Очень понравилась дегустация на кофейной плантации, только нужно заранее предупреждать, если не любите сладкий кофе и чай. Не сильно впечатлил водопад. Видимо, мы их просто уже столько видели. А в целом, за такие деньги очень неплохо, учитывая расстояния, что мы проехали. Гид Эрик очень пунктуальный, подъехал к нашей вилле минута в минуту) Спасибо!
5 февраля 2019
Экскурсия прошла неплохо, лишних денег с нас не взяли. Гид даже сделал для нас больше, чем стандартная экскурсия. В целом экскурсия понравилась!
1 февраля 2019
Рай гид супер. Побольше бы именно таких гидов. Рассказывал и показывал, то что интересно. Преподносил понятную интересную инф как для взрослых, так и деток. Очень понравился!!!
17 января 2019
Экскурсия сама по себе интересная, и нам пошли навстречу и изменили маршрут, но гид нам ничего вообще не рассказывал. Единственная информация, которую мы получали, это куда нас привезли.

Natalia проводит ещё 12 экскурсий

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