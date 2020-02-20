6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Деревня мастеров и традиционные ремесла

Путешествие начнется рано утром, вы проедете через изумрудные рисовые поля и живописные местные селения и понаблюдаете, как живут здесь люди. Посетите аутентичные балийские деревни, где много веков трудятся династии ремесленников и передают мастерство от отца к сыну. А еще увидите, как обрабатываются камень и дерево, и оцените золотые и серебряные ювелирные изделия древних и современных мастеров.

Вулкан Батур и кофейная плантация

Вы увидите гигантский древний кратер самого большого вулкана Азии, а также волшебное одноименное озеро, расположенное у его подножия. Панорама, которая откроется с обзорной площадки вулкана, поразит вас мощью и величием. По вашему желанию, можно пообедать в местном ресторане, совместив прекрасный вид с недорогой и вкусной балийской едой. Далее вы посетите живописные плантации, на которых выращивают разнообразные балийские пряности, какао и кофе. Я помогу вам понять процесс производства самого ценного в мире кофе Лювак, который добывают с помощью уникальной технологии.

Лес обезьян и храм Батуан

Вы посетите храм Батуан, расположенный в одноименной деревне, и впечатлитесь балийским стилем архитектуры со сложной каменной резьбой. А еще заедете в лес обезьян, где познакомитесь с резвой балийской макакой и сделаете массу живописных фотографий у рисовых террас, впечатляющих своей первозданной красотой.