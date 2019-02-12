6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие начнется рано утром, вы проедете через изумрудные рисовые поля и живописные местные селения и понаблюдаете, как живут здесь люди. Посетите аутентичные балийские деревни, где много веков трудятся династии ремесленников и передают мастерство от отца к сыну. А еще увидите, как обрабатываются камень и дерево, и оцените золотые и серебряные ювелирные изделия древних и современных мастеров.
Вулкан Батур и кофейная плантация
Вы увидите гигантский древний кратер самого большого вулкана Азии, а также волшебное одноименное озеро, расположенное у его подножия. Панорама, которая откроется с обзорной площадки вулкана, поразит вас мощью и величием. По вашему желанию, можно пообедать в местном ресторане, совместив прекрасный вид с недорогой и вкусной балийской едой. Далее вы посетите живописные плантации, на которых выращивают разнообразные балийские пряности, какао и кофе. Я помогу вам понять процесс производства самого ценного в мире кофе Лювак, который добывают с помощью уникальной технологии.
Лес обезьян и храм Батуан
Вы посетите храм Батуан, расположенный в одноименной деревне, и впечатлитесь балийским стилем архитектуры со сложной каменной резьбой. А еще заедете в лес обезьян, где познакомитесь с резвой балийской макакой и сделаете массу живописных фотографий у рисовых террас, впечатляющих своей первозданной красотой.
Организационные детали
Не включено в стоимость: входные билеты — $15 за чел., напитки и еда
Вас будет сопровождать гид-балиец из нашей команды. Он отлично говорит по-русски, но с акцентом. Фокус в поездке будет сделан не на исторических фактах, а на ярких видах острова и впечатлениях
По желанию можно добавить в программу Парк птиц. Стоимость входного билета — $30 взрослый и $/20 детский
Откуда можно начать экскурсию
В стоимость включен трансфер на минивэне с кондиционером из Куты, Нуса Дуа, Санура, Убуда, Денпасара и Джимбарана
Можно организовать трансфер за дополнительную плату из районов Улувату и Амед (стоимость и детали уточняйте в переписке)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 8 часов 50 минут
Провели экскурсии для 2150 туристов
Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов-балийцев. Наша компания работает с 2007 года и предлагает увлекательные, познавательные и насыщенные маршруты по живописному острову. С нами вы полюбите Бали всерьез и надолго!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
Маргарита
Экскурсия нам понравилась, да и как могут не понравится такие красивые места? Гид рассказывал не очень много, так как ему совсем не просто изъясняться по-русски, но он очень старался ответить читать дальшеуменьшить
на все мои вопросы, был очень вежлив и предупредителен. Очень понравилась дегустация на кофейной плантации, только нужно заранее предупреждать, если не любите сладкий кофе и чай. Не сильно впечатлил водопад. Видимо, мы их просто уже столько видели. А в целом, за такие деньги очень неплохо, учитывая расстояния, что мы проехали. Гид Эрик очень пунктуальный, подъехал к нашей вилле минута в минуту) Спасибо!
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Е
Евгений
Все прошло отлично. Прекрасный гид. Показал все что необходимо по программе и много рассказал нового для нас про Бали и Индонезию. Мы до сих пор общаемся в фейсбуке. Спасибо.
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Ю
Юлия
Рай гид супер. Побольше бы именно таких гидов. Рассказывал и показывал, то что интересно. Преподносил понятную интересную инф как для взрослых, так и деток. Очень понравился!!!
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Е
Евгений
Экскурсия прошла неплохо, лишних денег с нас не взяли. Гид даже сделал для нас больше, чем стандартная экскурсия. В целом экскурсия понравилась!