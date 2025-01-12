читать дальше профессионально. Сама экскурсия оказалась очень интересной, не смотря на дождь, мы даже не заметили как прошло время. Отличное кафе, замечательная бюджетная еда и приветливый персонал. Большое спасибо Ваяну, мы остались очень довольны, поэтому рекомендуем однозначно 🔥👍🤗🥰

Прекрасная познавательная экскурсия с великолепным гидом Ваяном. Очень много узнали об истории Бали. На все вопросы, которые нас интересовали по поводу быта и жителей Бали Ваян ответил очень грамотно и