Я спланировал для вас авторскую экскурсию для знакомства с Бали.
За один день вы узнаете о местных обычаях, рассмотрите традиционное жильё и посетите деревню мастеров. Зайдёте в древнейшую святыню острова — индуистский храм Батуан.
Погуляете по лесу с обезьянами, насладитесь красотой водопада и попробуете местный кофе прямо на кофейной плантации.
За один день вы узнаете о местных обычаях, рассмотрите традиционное жильё и посетите деревню мастеров. Зайдёте в древнейшую святыню острова — индуистский храм Батуан.
Погуляете по лесу с обезьянами, насладитесь красотой водопада и попробуете местный кофе прямо на кофейной плантации.
Описание экскурсии
- Начнём наше путешествие с деревни Батубулан, где вы познакомитесь с танцем добра и зла — Баронг.
- Далее отправимся в деревню Батуан, где зайдём в традиционный балийский дом, построенный из натуральных материалов: бамбука, кокосового дерева и других.
- Следующая локация — деревня мастеров. Вы узнаете о ремёслах: резьбе по дереву и создании ювелирных изделий из золота, жемчуга и серебра.
- Посетим индуистский храм Батуан. Это одна из древнейших святынь острова, оформленная в традициях балийской архитектуры. Главный вход храма украшен масками и фигурами божеств.
- Погуляем по лесу обезьян с фантастически красивой дикой природой.
- Заедем на кофейные плантации. Вас ждёт бесплатная дегустация кофе и чая. По желанию вы попробуете самый дорогой кофе в мире — «Копи Лювак», который выращивают здесь.
- Пообедаем в местном ресторане с видом на рисовые поля.
- И финальный пункт нашего путешествия — водопад Тегенунган. Мощный поток воды, летящей с высоты 20 метров, завораживает и поражает своей красотой.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят трансфер на комфортабельном минивэне с кондиционером, услуги гида и минеральная вода.
- Отдельно оплачиваются: входные билеты — около $5–10, обед — от $10, кофе «Копи Лювак» — по желанию.
- Мы встретим вас у вашего отеля в районах: Нуса-Дуа, Джимбаран, Кута, Семиньяк, Чангу, Санур, Убуд, Сукавати и Гианьяр.
- Экскурсию для вас проведу я или мой брат, также профессиональный гид.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или виллы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваян — ваш гид на Бали
Провёл экскурсии для 232 туристов
Уважаемые гости, меня зовут Ваян, я коренной балиец. Знаю всё о своей родине и свободно говорю по-русски. Буду рад открыть для вас уникальные традиции, историю, культуру, религию, природу и достопримечательности острова.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Олег
12 янв 2025
Прекрасная познавательная экскурсия с великолепным гидом Ваяном. Очень много узнали об истории Бали. На все вопросы, которые нас интересовали по поводу быта и жителей Бали Ваян ответил очень грамотно и
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