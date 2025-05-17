9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Колоритный Убуд — идеальное место для того, чтобы познакомиться с традиционными ремеслами Бали, погрузиться в аутентичную атмосферу острова и открыть сказочные уголки его природы.
За один день вы побываете на изумрудных рисовых террасах и плантациях элитного кофе Лювак, посетите балийские деревушки, покормите приматов в Лесу обезьян, освежитесь в водопаде Теганунган и заглянете в таинственную Слоновью пещеру.
Вы прогуляетесь по колоритным лавкам торгового центра Убуда, рассмотрите традиционную архитектуру Королевского дворца, вдохновитесь фантастическими пейзажами рисовых террас — одной из визитных карточек Бали — и полюбуетесь густыми зарослями джунглей, обрамляющими реку.
Знакомство с балийскими ремеслами
На пути мы будем останавливаться в аутентичных деревушках, где живут династии балийских ремесленников, передавая мастерство и секреты своего дела из поколения в поколение. Вы понаблюдаете за повседневной местной жизнью, а на кофейных плантациях увидите, как выращивают и производят самый дорогой сорт кофе в мире, знаменитый Лювак.
Природные краски острова
Шаг за шагом перед вами будут открываться красоты Бали и особенности его природы — вы познакомитесь с обаятельными обитателями Леса обезьян, которые совсем не боятся людей, освежитесь в прохладном потоке секретного водопада Теганунган. А после посетите таинственную Слоновью пещеру — древний храм Гоа Гаджах с причудливыми каменными барельефами, покрытыми мхом.
Программа маршрута
деревня мастеров;
плантация кофе Лювак;
Лес обезьян;
рисовые террасы;
водопад Теганунган;
храм Гоа Гаджах.
Организационные детали
Дополнительные расходы: входные билеты — $16 с чел., напитки и еда
Вас будет сопровождать гид-балиец из нашей команды. Он отлично говорит по-русски, но с акцентом. Фокус в поездке будет сделан не на исторических фактах, а на ярких видах острова и впечатлениях.
Откуда можно начать экскурсию
В стоимость включен трансфер на минивэне с кондиционером из Куты, Нуса Дуа, Санура, Убуда, Денпасара и Джимбарана
Можно организовать трансфер за дополнительную плату из районов Улувату и Амед (стоимость и детали уточняйте в переписке)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 7 часов 50 минут
Провели экскурсии для 2158 туристов
Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов-балийцев. Наша компания работает с 2007 года и предлагает увлекательные, познавательные и насыщенные маршруты по живописному острову. С нами вы полюбите Бали всерьез и надолго!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
3
–
2
–
1
–
Анна
Хорошая поездка, комфортная. Красивые террасы, много локаций для фото, проходит стоит около 120 рублей в переводе на российские. Лес обезьян, если любите контакты с макаками-вам туда. Кофейная плантация, где можно читать дальшеуменьшить
приобрести самый дорогой кофе «Копи лювак» 💩, деревня мастеров Mas по дороге в Убуд, где можно купить интересные сувениры и посмотреть как расписывают батик и ткут икат. Рекомендую для посещения. Так как мы были не первый раз, и заказывали индивидуальную поездку, то останавливались по маршруту только там где хотели и где позволяли погодные условия. Спасибо за организацию! 🙏🏻
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елизавета
Отличная экскурсия, просто замечательная. Мы сильно изменили программу из-за физических ограничений и желаний (не любим сувениры и обезьян) Плюс у нас была просьба забрать наз из отеля в Сануре и по окончанию читать дальшеуменьшить
экскурсии довезти до отеля в Амеде(багажа не много) Организатор отвечает быстро, учли все пожелания, и за это огромное спасибо.
Экскурсия огонь, экскурсовод Аю замечательная и с превосходным русским. Рассказала много о стране, истории, обычаях. Очень приятная и весёлая девушка. Красоты Бали невероятные, старинные храмы, бурлящие водопады. Рисовые террасы привели в восторг, а рассказ о количестве собираемого риса, заставляет больше его ценить. И это далеко не все, что мы успели посмотреть.
Вам был полезен этот отзыв?
Григорий
Экскурсия организована на высоте. Автомобиль комфортный. Гид говорил по-русски очень хорошо. Посетили все места, которые планировали плюс стеклянный мост. Погода в январе очень дождливая - это надо учитывать. В лесу обезьян действительно много обезьян
Вам был полезен этот отзыв?
Irina
Экскурсия в целом понравилась очень! У нас был гид-балиец Madi. По сравнению с другими балийцами, с которыми пришлось пообщаться, говорит по-русски довольно хорошо и что самое замечательное - знает историю читать дальшеуменьшить
и готов ею делиться:) Посетили храм, лес обезьян, рисовые плантации, водопад и др. Единственное, перед экскурсией было мало информации о программе, напр, в деревне мастеров Оказалось продают серебро, если торговаться, то цены приемлемые. Жаль мы не взяли денег на украшения:))))) а взяли купальники зачем-то, а водопад после дождей был с грязной водой…. на рисовых террасах можно прокатиться на велосипеде и не только над террасами, оч страшно и завораживает!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Татьяна
Экскурсию нам провел Витаван. Он много рассказал о жизни на Бали, ответил на все наши многочисленные вопросы, шутил, был очень позитивным и веселым собеседником. Удивило, что во многих местах, куда читать дальшеуменьшить
мы заезжали (деревня мастеров; плантация кофе Лювак) местные не плохо говорили на русском языке. Единственные минусы, которые были, это очень жаркая погода и пробки на дорогах. В остальном все понравилось, спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дарья
У нас был очень классный гид Ариф. Экскурсия длилась 12 часов, всю дорогу между точками мы с безостановочно разговаривали с гидом. Узнали много нового и интересного о Бали, развеяли мифы. Единственное, остался неприятный осадок от рисовых террас, тк такое красивое место полностью превратили в коммерцию, толпы туристов, платные туалеты, и платные «инстаграмные» места для фотографий. А в целом все супер.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Бали
Похожие экскурсии на «Убуд - город ремесел и заповедной природы Бали»