9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Колоритный Убуд — идеальное место для того, чтобы познакомиться с традиционными ремеслами Бали, погрузиться в аутентичную атмосферу острова и открыть сказочные уголки его природы. За один день вы побываете на изумрудных рисовых террасах и плантациях элитного кофе Лювак, посетите балийские деревушки, покормите приматов в Лесу обезьян, освежитесь в водопаде Теганунган и заглянете в таинственную Слоновью пещеру.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Традиции Убуда

Вы прогуляетесь по колоритным лавкам торгового центра Убуда, рассмотрите традиционную архитектуру Королевского дворца, вдохновитесь фантастическими пейзажами рисовых террас — одной из визитных карточек Бали — и полюбуетесь густыми зарослями джунглей, обрамляющими реку.

Знакомство с балийскими ремеслами

На пути мы будем останавливаться в аутентичных деревушках, где живут династии балийских ремесленников, передавая мастерство и секреты своего дела из поколения в поколение. Вы понаблюдаете за повседневной местной жизнью, а на кофейных плантациях увидите, как выращивают и производят самый дорогой сорт кофе в мире, знаменитый Лювак.

Природные краски острова

Шаг за шагом перед вами будут открываться красоты Бали и особенности его природы — вы познакомитесь с обаятельными обитателями Леса обезьян, которые совсем не боятся людей, освежитесь в прохладном потоке секретного водопада Теганунган. А после посетите таинственную Слоновью пещеру — древний храм Гоа Гаджах с причудливыми каменными барельефами, покрытыми мхом.

Программа маршрута

деревня мастеров;

плантация кофе Лювак;

Лес обезьян;

рисовые террасы;

водопад Теганунган;

храм Гоа Гаджах.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входные билеты — $16 с чел., напитки и еда

Вас будет сопровождать гид-балиец из нашей команды. Он отлично говорит по-русски, но с акцентом. Фокус в поездке будет сделан не на исторических фактах, а на ярких видах острова и впечатлениях.

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