9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Традиции Убуда

Вы прогуляетесь по колоритным лавкам торгового центра Убуда, рассмотрите традиционную архитектуру Королевского дворца, вдохновитесь фантастическими пейзажами рисовых террас — одной из визитных карточек Бали — и полюбуетесь густыми зарослями джунглей, обрамляющими реку.

Знакомство с балийскими ремеслами

На пути мы будем останавливаться в аутентичных деревушках, где живут династии балийских ремесленников, передавая мастерство и секреты своего дела из поколения в поколение. Вы понаблюдаете за повседневной местной жизнью, а на кофейных плантациях увидите, как выращивают и производят самый дорогой сорт кофе в мире, знаменитый Лювак.

Природные краски острова

Шаг за шагом перед вами будут открываться красоты Бали и особенности его природы — вы познакомитесь с обаятельными обитателями Леса обезьян, которые совсем не боятся людей, освежитесь в прохладном потоке секретного водопада Теганунган. А после посетите таинственную Слоновью пещеру — древний храм Гоа Гаджах с причудливыми каменными барельефами, покрытыми мхом.

Программа маршрута