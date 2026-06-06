Убуд — это культурное сердце Бали, ведь именно здесь бережно хранят обычаи острова.
Вы посетите мастерские в аутентичных деревнях, где создают батик, ювелирные украшения, картины и деревянные скульптуры. Побываете в балийском доме и действующем храме.
Познакомитесь с местным бытом и узнаете, как религия и искусство переплетаются в повседневности балийцев.
Вы посетите мастерские в аутентичных деревнях, где создают батик, ювелирные украшения, картины и деревянные скульптуры. Побываете в балийском доме и действующем храме.
Познакомитесь с местным бытом и узнаете, как религия и искусство переплетаются в повседневности балийцев.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из отеля
9:00 — деревня Батубулан
Вы познакомитесь с искусством батика и увидите, как мастера вручную расписывают хлопок и шёлк для традиционной балийской одежды.
10:00 — деревня Челук
Посетите главный центр ювелирного искусства Бали. Здесь создают украшения из серебра и золота по технологиям, которые передаются из поколения в поколение.
11:00 — традиционный балийский дом
Увидите, как устроен быт местных жителей, познакомитесь с особенностями архитектуры и семейными традициями балийцев.
11:45 — храм Батуан
Осмотрите один из старейших действующих храмов острова и разберётесь в особенностях балийского индуизма.
12:30 — деревня Лодтундух
Побываете в мастерских художников и понаблюдаете, как мастера создают картины.
13:30 — деревня Мас
Здесь находится центр резьбы по дереву: вы увидите, как кусок дерева превращается в настоящее произведение искусства.
14:30–15:30 — обратная дорога в отель
Организационные детали
- Дополнительные расходы (по желанию): приношения в балийском доме и храме — ~$6
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таджир — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 3738 туристов
Мы команда лицензированных русскоговорящих гидов. Отлично знаем историю, культуру и традиции родного острова. С удовольствием поделимся с вами любимыми местами и расскажем о них самое интересное! Удивлённые и одновременно счастливые глаза путешественников — это то, ради чего мы работаем. До встречи на чудо-острове!
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