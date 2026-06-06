Убуд — это культурное сердце Бали, ведь именно здесь бережно хранят обычаи острова. Вы посетите мастерские в аутентичных деревнях, где создают батик, ювелирные украшения, картины и деревянные скульптуры. Побываете в балийском доме и действующем храме. Познакомитесь с местным бытом и узнаете, как религия и искусство переплетаются в повседневности балийцев.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $65 за экскурсию

Описание экскурсии

8:00 — выезд из отеля

9:00 — деревня Батубулан

Вы познакомитесь с искусством батика и увидите, как мастера вручную расписывают хлопок и шёлк для традиционной балийской одежды.

10:00 — деревня Челук

Посетите главный центр ювелирного искусства Бали. Здесь создают украшения из серебра и золота по технологиям, которые передаются из поколения в поколение.

11:00 — традиционный балийский дом

Увидите, как устроен быт местных жителей, познакомитесь с особенностями архитектуры и семейными традициями балийцев.

11:45 — храм Батуан

Осмотрите один из старейших действующих храмов острова и разберётесь в особенностях балийского индуизма.

12:30 — деревня Лодтундух

Побываете в мастерских художников и понаблюдаете, как мастера создают картины.

13:30 — деревня Мас

Здесь находится центр резьбы по дереву: вы увидите, как кусок дерева превращается в настоящее произведение искусства.

14:30–15:30 — обратная дорога в отель

Организационные детали