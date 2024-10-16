В глубине острова, вдали от пляжных развлечений, мы откроем другую грань Бали.
Вы увидите террасы рисовых полей, кофейные плантации на склоне вулкана, местный храм с источником святой воды и многое другое. Я расскажу о культуре и традициях Индонезии и Бали. Вы насладитесь разнообразием природных локаций и сможете лучше понять местную жизнь.
Вы увидите террасы рисовых полей, кофейные плантации на склоне вулкана, местный храм с источником святой воды и многое другое. Я расскажу о культуре и традициях Индонезии и Бали. Вы насладитесь разнообразием природных локаций и сможете лучше понять местную жизнь.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Водопад Тегенунган. Полюбуемся мощью 25-метрового водопада, сделаем яркие фотографии, а самые смелые смогут окунуться.
Убуд. Посетим самобытный городок и поговорим о том, почему это место считается культурной столицей острова.
Лес обезьян. Погуляем по заповеднику и познакомимся с длиннохвостыми макаками — дикими, но благонравными балийскими обезьянами.
Рисовые Террасы Абиан Деса. Насладимся созерцанием расположенных террасами рисовых полей. А для любителей экстрима здесь есть зиплайн и горные велосипеды.
Храм Гунунг Кави Себату. Зайдем в храм, где бьёт источник. Я расскажу, почему местные жители верят, что эта вода святая.
Кофейные плантации. Посмотрим, как на горных склонах растут пряности, кофе и какао. При желании попробуем кофе по-балийски, в том числе самый дорогой — «лювак».
Смотровая площадка с видом на действующий вулкан. Полюбуемся озером Батур, украшением Кинтамани.
Организационные детали
- Мы будем путешествовать на комфортабельной машине Toyota Innova, Avanza или Suzuki APV.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты:
Водопад Тегенунган — 30 000 Rp
Лес обезьян — 100 000 Rp
Рисовые террасы — 25 000 Rp
Храм Кави Себату — 30 000 Rp
Смотровая площадка — 50 000 Rp
Обед (по желанию).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 29 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Антон. Я коренной житель острова Бали. Вместе с братом и коллегами мы предлагаем интересные экскурсии. Работаем с русскоговорящим гидом. Расскажем самое интересное об истории, культуре и традициях острова!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
16 окт 2024
Спасибо большое Антону за интересную и познавательную экскурсию! Нам все очень понравилось, и мы очень благодарны 👍🏻
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