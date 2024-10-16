Что вас ожидает

Водопад Тегенунган. Полюбуемся мощью 25-метрового водопада, сделаем яркие фотографии, а самые смелые смогут окунуться.

Убуд. Посетим самобытный городок и поговорим о том, почему это место считается культурной столицей острова.

Лес обезьян. Погуляем по заповеднику и познакомимся с длиннохвостыми макаками — дикими, но благонравными балийскими обезьянами.

Рисовые Террасы Абиан Деса. Насладимся созерцанием расположенных террасами рисовых полей. А для любителей экстрима здесь есть зиплайн и горные велосипеды.

Храм Гунунг Кави Себату. Зайдем в храм, где бьёт источник. Я расскажу, почему местные жители верят, что эта вода святая.

Кофейные плантации. Посмотрим, как на горных склонах растут пряности, кофе и какао. При желании попробуем кофе по-балийски, в том числе самый дорогой — «лювак».

Смотровая площадка с видом на действующий вулкан. Полюбуемся озером Батур, украшением Кинтамани.

Организационные детали