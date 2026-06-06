Эта программа для тех, кто хочет привезти из отпуска не просто воспоминания, а визуальный контент уровня топовых тревел-блогеров. Мы отправимся на самый юг острова — полуостров Букит, где известняковые скалы встречаются с лазурным океаном. Вы получите эстетическое наслаждение, прикоснётесь к древней культуре и сделаете свои лучшие кадры на острове.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $100 за экскурсию

Описание экскурсии

10:30 — встреча в отеле. Комфортный старт, чтобы вы успели выспаться и позавтракать

12:00–14:15 — парк GWK: масштаб в каждом кадре. Мы посетим культурный парк, где находится одна из самых высоких статуй в мире (121 метр). Вы увидите монументальные каньоны из известняка и в 13:00 посмотрите танец Баронг — яркое шоу в масках

14:15–14:40 — путь к океану. Спускаемся к побережью по живописному серпантину

14:40–16:15 — пляж Меласти: балийские Мальдивы. Белоснежный песок и вода, которая не нуждается в фильтрах. Мы проедем через знаменитый «коридор в скалах» и проведём время на пляже

16:15–16:45 — переезд к Улувату

16:45–18:00 — храм Улувату: на краю бездны. Древний храм, застывший на стометровом обрыве. Мы пройдем по панорамной тропе, любуясь мощью Индийского океана и знакомясь с местными «хозяевами» — священными обезьянами

18:00–19:10 — танец Кетчак на закате. Вы увидите самое мистическое шоу острова: десятки мужчин создают ритм голосами на фоне заходящего солнца

19:10–19:40 — путь в бухту Джимбаран

19:40–21:00 — ужин со свежими морепродуктами. Финал дня за столиком прямо на песке под шум прибоя

21:00–21:30 — возвращение в отель

Мы поговорим о живом Бали:

почему балийцы верят в борьбу Баронга и Рангды и как это отражается на их повседневной жизни

почему статуя Гаруды-Вишну строилась почти 30 лет и что она значит для современной Индонезии

как засушливое плато превратилось в самый элитный район острова и где здесь ищут воду

Также я поделюсь лайфхаками, как позировать, чтобы выглядеть в кадре естественно, и в каких точках освещение ложится идеально.

Организационные детали

Мы путешествуем на комфортном автомобиле Toyota Innova мощным кондиционером.

В стоимость включено: трансфер из отелей южных районов (Нуса-Дуа, Джимбаран, Улувату, Кута, Семиньяк, Санур, Легиан), питьевая вода в машине, традиционные саронги для посещения храмов.

Дополнительные расходы (на 1 человека):