Сделать фото на балийских Мальдивах, побывать в Улувату и увидеть самое мистическое шоу острова
Эта программа для тех, кто хочет привезти из отпуска не просто воспоминания, а визуальный контент уровня топовых тревел-блогеров.
Мы отправимся на самый юг острова — полуостров Букит, где известняковые скалы встречаются с лазурным океаном.
Вы получите эстетическое наслаждение, прикоснётесь к древней культуре и сделаете свои лучшие кадры на острове.
Описание экскурсии
10:30 — встреча в отеле. Комфортный старт, чтобы вы успели выспаться и позавтракать
12:00–14:15 — парк GWK: масштаб в каждом кадре. Мы посетим культурный парк, где находится одна из самых высоких статуй в мире (121 метр). Вы увидите монументальные каньоны из известняка и в 13:00 посмотрите танец Баронг — яркое шоу в масках
14:15–14:40 — путь к океану. Спускаемся к побережью по живописному серпантину
14:40–16:15 — пляж Меласти: балийские Мальдивы. Белоснежный песок и вода, которая не нуждается в фильтрах. Мы проедем через знаменитый «коридор в скалах» и проведём время на пляже
16:15–16:45 — переезд к Улувату
16:45–18:00 — храм Улувату: на краю бездны. Древний храм, застывший на стометровом обрыве. Мы пройдем по панорамной тропе, любуясь мощью Индийского океана и знакомясь с местными «хозяевами» — священными обезьянами
18:00–19:10 — танец Кетчак на закате. Вы увидите самое мистическое шоу острова: десятки мужчин создают ритм голосами на фоне заходящего солнца
19:10–19:40 — путь в бухту Джимбаран
19:40–21:00 — ужин со свежими морепродуктами. Финал дня за столиком прямо на песке под шум прибоя
21:00–21:30 — возвращение в отель
Мы поговорим о живом Бали:
почему балийцы верят в борьбу Баронга и Рангды и как это отражается на их повседневной жизни
почему статуя Гаруды-Вишну строилась почти 30 лет и что она значит для современной Индонезии
как засушливое плато превратилось в самый элитный район острова и где здесь ищут воду
Также я поделюсь лайфхаками, как позировать, чтобы выглядеть в кадре естественно, и в каких точках освещение ложится идеально.
Организационные детали
Мы путешествуем на комфортном автомобиле Toyota Innova мощным кондиционером.
В стоимость включено: трансфер из отелей южных районов (Нуса-Дуа, Джимбаран, Улувату, Кута, Семиньяк, Санур, Легиан), питьевая вода в машине, традиционные саронги для посещения храмов.
Дополнительные расходы (на 1 человека):
Вход в парк GWK (включая шоу) — ~150,000 IDR
Вход на пляж Меласти — 15,000 IDR
Вход в храм Улувату — 50,000 IDR
Билет на танец Кетчак — 150,000 IDR
Обед и ужин (в зависимости от ваших предпочтений)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мади — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 438 туристов
Я родился и вырос здесь, на Бали. Уже много лет я показываю свой родной дом путешественникам из России и СНГ. За это время я нашёл близких по духу людей и читать дальшеуменьшить
собрал команду, которая любит этот остров так же сильно, как и я.
Мы — свои люди в обоих мирах. С детства знаем, как правильно зайти в храм или задобрить духов подношением, но при этом отлично понимаем, что важно для вас: комфорт, чёткость и искренность. Мы хотим, чтобы вы почувствовали себя здесь желанными гостями, а не просто туристами.
Мы не пересказываем факты из интернета — мы объясняем саму суть Бали. Знаем все «ходы и выходы»: мы здесь дома, поэтому знаем, где самый вкусный кофе и в какое время на водопаде не будет толп, чтобы вы могли спокойно сделать крутые кадры.
Нам важно, чтобы в машине всегда была прохладная вода, чтобы ракурс на фото был идеальным и чтобы вам было просто по-человечески уютно.