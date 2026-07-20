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Tajir Ваш гид на Бали Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -5% $120 выгода $6 $114 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 7 часов 1-5 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии 1. Лес обезьян монкей Ривер - это фантастикое место, это дикий лес с обезьяном, вы увидите как дикие мартышки живут на природе 2. Рисовые террас тегаллаланг - райское место на острове, насладитесь природы террас от риса, узнаете как растут и как система орошения риса, и так же сможете покататься на качелях идр 3. Храм гунунг кави Себату - Древний храм источником и рыбами который был построен в 15, красивое место для ознакомления культуры Бали 4. Водопад улу петану - 25 метровый водопад находится в джунгле, Насладитесь природы и возможно окунуться под водопадом 5. Кофейный плантации - увидите как растут кофе, дегустируют и возможно попробовать самый дорогой кофе в мире (лувак) 6. Смотровая площадка вулкан батур ур - находится на высоте 1300 м. над уровнем моря открытие вид вулкан и озеро Батур, насладитесь природы и услышите про его извержение

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