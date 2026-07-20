Описание экскурсии1. Лес обезьян монкей Ривер - это фантастикое место, это дикий лес с обезьяном, вы увидите как дикие мартышки живут на природе 2. Рисовые террас тегаллаланг - райское место на острове, насладитесь природы террас от риса, узнаете как растут и как система орошения риса, и так же сможете покататься на качелях идр 3. Храм гунунг кави Себату - Древний храм источником и рыбами который был построен в 15, красивое место для ознакомления культуры Бали 4. Водопад улу петану - 25 метровый водопад находится в джунгле, Насладитесь природы и возможно окунуться под водопадом 5. Кофейный плантации - увидите как растут кофе, дегустируют и возможно попробовать самый дорогой кофе в мире (лувак) 6. Смотровая площадка вулкан батур ур - находится на высоте 1300 м. над уровнем моря открытие вид вулкан и озеро Батур, насладитесь природы и услышите про его извержение
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Лес обезьян МОНКЕЙ РЙВЕР
- 2. Рисовые террас тегаллаланг
- 3. Храм гунунг кави Себату
- 4. Водопад улу петану
- 5. Кофейный плантации
- 6. Смотровая площадка вулкан батур
Что включено
- Удобной Трансфер с русскоговорящим гидом, минералная вода
Что не входит в цену
- Входные билеты /n1. Лес обезьян 100 - 120 000 рупиях /n2. Рисовые террас тегаллаланг 50000/n3. Храм гунунг кави Себату /n4. Водопад улу петану 30000/n5. Смотровая площадка вулкан батур 50000/nОбед или сувениры по пожеланиям
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вашего отеля
Завершение: Обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бали
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