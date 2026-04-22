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собрал команду, которая любит этот остров так же сильно, как и я. Мы — свои люди в обоих мирах. С детства знаем, как правильно зайти в храм или задобрить духов подношением, но при этом отлично понимаем, что важно для вас: комфорт, чёткость и искренность. Мы хотим, чтобы вы почувствовали себя здесь желанными гостями, а не просто туристами. Мы не пересказываем факты из интернета — мы объясняем саму суть Бали. Знаем все «ходы и выходы»: мы здесь дома, поэтому знаем, где самый вкусный кофе и в какое время на водопаде не будет толп, чтобы вы могли спокойно сделать крутые кадры. Нам важно, чтобы в машине всегда была прохладная вода, чтобы ракурс на фото был идеальным и чтобы вам было просто по-человечески уютно.