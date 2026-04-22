Исследовать Бали: природа, традиции и дегустация копи-лувак
Увидеть редких птиц, рисовые террасы и водопад, а также посетить храм Тирта Эмпул
Перед вами откроются разные грани Бали: от экзотической фауны и духовных традиций до кофейных плантаций и водопада Канто Лампо.
Мы поговорим о том, почему балийцы строят храмы у воды, как жить долго и в гармонии с природой и как отличить самый дорогой в мире кофе от подделки. Обсудим реальные истории из жизни на острове и подскажем лучшие ракурсы для фото.
Мы продумали логистику так, чтобы вы опережали туристические толпы и наслаждались моментом.
8:00–9:00 — сбор и выезд
9:30 — Парк птиц (Bali Bird Park). Погружение в джунгли: вы увидите редких птиц, посмотрите шоу свободного полёта и окончательно проснётесь под пение экзотических пернатых 11:45 — храм Тирта Эмпул. В духовном центре острова посетим священные источники и поговорим о философии индуизма. Желающие пройдут мелукат — традиционный балийский ритуал очищения водой 13:15 — обед в ресторане традиционной кухни с видом на тропические леса 14:30 — рисовые террасы Тегаллаланг. Вы прогуляетесь по изумрудным ступеням, которые входят в список ЮНЕСКО, и покачаетесь на знаменитых качелях над пропастью 15:45 — кофейные плантации. Здесь вы попробуете органические чаи и самый дорогой кофе в мире — копи-лувак. Узнаете секреты его производства и отдохнёте в тени деревьев 17:15 — водопад Канто Лампо. Побываем у ступенчатого водопада и устроим фотосессию в потоках воды в лучах заходящего солнца 19:30 — возвращение в отель
Вы узнаете:
почему балийцы строят храмы у воды и как работает система ирригации субак
в чём секрет балийского долголетия и веры в карму
как отличить настоящий кофе копи-лувак от подделки и почему он так ценится
легенды о духах водопадов и правила жизни в гармонии с природой
Организационные детали
Поедем на комфортабельном минивэне с кондиционером. Детские кресла предоставляются по предварительному запросу
В стоимость включены: трансфер, услуги водителя-гида, дегустация чая/кофе
Возьмите с собой: купальные принадлежности, полотенце, удобную обувь (сандалии с фиксацией) и сменную одежду. Во время посещения храма плечи должны быть закрыты — саронги выдают на месте
Специальная подготовка не нужна, маршрут подходит для детей от 3 лет и активных взрослых
С вами буду я или один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00 и 19:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
$40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 19:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мади — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 452 туристов
Я родился и вырос здесь, на Бали. Уже много лет я показываю свой родной дом путешественникам из России и СНГ. За это время я нашёл близких по духу людей и читать дальшеуменьшить
собрал команду, которая любит этот остров так же сильно, как и я.
Мы — свои люди в обоих мирах. С детства знаем, как правильно зайти в храм или задобрить духов подношением, но при этом отлично понимаем, что важно для вас: комфорт, чёткость и искренность. Мы хотим, чтобы вы почувствовали себя здесь желанными гостями, а не просто туристами.
Мы не пересказываем факты из интернета — мы объясняем саму суть Бали. Знаем все «ходы и выходы»: мы здесь дома, поэтому знаем, где самый вкусный кофе и в какое время на водопаде не будет толп, чтобы вы могли спокойно сделать крутые кадры.
Нам важно, чтобы в машине всегда была прохладная вода, чтобы ракурс на фото был идеальным и чтобы вам было просто по-человечески уютно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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1
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Жанна
Все очень хорошо, организовано. Экскурсия нам понравилась. Вместе с нашим гидом мы окунулись в незабываемый мир культуры Бали♥️. Узнали много интересного и увидели красивейшие места острова. Спасибо нашему гиду Made.
Мади
Ответ организатора:
Большое спасибо что Вы выбрали нашу программу. Буду ждать других экскурсиях🙏
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Елена
Бали очень не однозначно) сам Бали. А Экскурсия превосходно! несмотря, что группа не набралась и я была одна, МАДИ провез по всем заявленным локациям и как все балийцы (или большинство) читать дальшеуменьшить
был очень отзывчив на любые просьбы и вопросы. он очень старался) и учитывая, что русский он изучал на острове с репетитором, достойный разговорный. и конечно я его рекомендую! про локации писать не буду-увидите на экскурсии, только акцент - водопад Канто лампо впечатлил!!!
Мади
Ответ организатора:
Большое спасибо что Вы выбрали нашу экскурсию. Буду ждать других экскурсиях🙏
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Т
Татьяна
Очень долго искала русскоговорящего гида, нашла на Tripster. прекрасно составленная экскурсия, поля, водопад-просто вау. мы понаблюдали за церемонией очищения в храме, искупались в водопаде, также посетили парк птиц-мне удалось покормить попугаев. читать дальшеуменьшить
также мы посетили традиционный дом Балтйцев. через эту экскурсию я еще больше прониклась культурой и традициям острова Бали.
МАДИ прекрасный рассказатчик, поговорили на все интересовавшие меня темы по Бали, не только в рамках экскурсионных объектов. мне посчастливилось быть на экскурсии одной, родите все внимание было мне!!! комфортная машина, меня забрали прям с виллы в убуде, однозначно рекомендую!!!
Мади
Ответ организатора:
Большое спасибо что Вы выбрали нашу программу. Буду ждать других экскурсиях🙏🙏🙏
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Константин
Программа великолепная. И гид очень интересный рассказчик
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