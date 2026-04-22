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Исследовать Бали: природа, традиции и дегустация копи-лувак

Увидеть редких птиц, рисовые террасы и водопад, а также посетить храм Тирта Эмпул
Перед вами откроются разные грани Бали: от экзотической фауны и духовных традиций до кофейных плантаций и водопада Канто Лампо.

Мы поговорим о том, почему балийцы строят храмы у воды, как жить долго и в гармонии с природой и как отличить самый дорогой в мире кофе от подделки. Обсудим реальные истории из жизни на острове и подскажем лучшие ракурсы для фото.
5
4 отзыва
Исследовать Бали: природа, традиции и дегустация копи-лувак
Исследовать Бали: природа, традиции и дегустация копи-лувак
Исследовать Бали: природа, традиции и дегустация копи-лувак

Описание экскурсии

Мы продумали логистику так, чтобы вы опережали туристические толпы и наслаждались моментом.

8:00–9:00 — сбор и выезд

9:30 — Парк птиц (Bali Bird Park). Погружение в джунгли: вы увидите редких птиц, посмотрите шоу свободного полёта и окончательно проснётесь под пение экзотических пернатых
11:45 — храм Тирта Эмпул. В духовном центре острова посетим священные источники и поговорим о философии индуизма. Желающие пройдут мелукат — традиционный балийский ритуал очищения водой
13:15 — обед в ресторане традиционной кухни с видом на тропические леса
14:30 — рисовые террасы Тегаллаланг. Вы прогуляетесь по изумрудным ступеням, которые входят в список ЮНЕСКО, и покачаетесь на знаменитых качелях над пропастью
15:45 — кофейные плантации. Здесь вы попробуете органические чаи и самый дорогой кофе в мире — копи-лувак. Узнаете секреты его производства и отдохнёте в тени деревьев
17:15 — водопад Канто Лампо. Побываем у ступенчатого водопада и устроим фотосессию в потоках воды в лучах заходящего солнца
19:30 — возвращение в отель

Вы узнаете:

  • почему балийцы строят храмы у воды и как работает система ирригации субак
  • в чём секрет балийского долголетия и веры в карму
  • как отличить настоящий кофе копи-лувак от подделки и почему он так ценится
  • легенды о духах водопадов и правила жизни в гармонии с природой

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном минивэне с кондиционером. Детские кресла предоставляются по предварительному запросу
  • В стоимость включены: трансфер, услуги водителя-гида, дегустация чая/кофе
  • Дополнительно оплачиваются: входные билеты ~$32, обед ~$10, ритуал омовения — $3, аренда шкафчиков
  • Возьмите с собой: купальные принадлежности, полотенце, удобную обувь (сандалии с фиксацией) и сменную одежду. Во время посещения храма плечи должны быть закрыты — саронги выдают на месте
  • Специальная подготовка не нужна, маршрут подходит для детей от 3 лет и активных взрослых
  • С вами буду я или один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:00 и 19:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 19:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мади
Мади — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 452 туристов
Я родился и вырос здесь, на Бали. Уже много лет я показываю свой родной дом путешественникам из России и СНГ. За это время я нашёл близких по духу людей и
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собрал команду, которая любит этот остров так же сильно, как и я. Мы — свои люди в обоих мирах. С детства знаем, как правильно зайти в храм или задобрить духов подношением, но при этом отлично понимаем, что важно для вас: комфорт, чёткость и искренность. Мы хотим, чтобы вы почувствовали себя здесь желанными гостями, а не просто туристами. Мы не пересказываем факты из интернета — мы объясняем саму суть Бали. Знаем все «ходы и выходы»: мы здесь дома, поэтому знаем, где самый вкусный кофе и в какое время на водопаде не будет толп, чтобы вы могли спокойно сделать крутые кадры. Нам важно, чтобы в машине всегда была прохладная вода, чтобы ракурс на фото был идеальным и чтобы вам было просто по-человечески уютно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Жанна
Все очень хорошо, организовано. Экскурсия нам понравилась. Вместе с нашим гидом мы окунулись в незабываемый мир культуры Бали♥️. Узнали много интересного и увидели красивейшие места острова. Спасибо нашему гиду Made.
Все очень хорошо, организовано. Экскурсия нам понравилась. Вместе с нашим гидом мы окунулись в незабываемый мир
Мади
Мади
Ответ организатора:
Большое спасибо что Вы выбрали нашу программу. Буду ждать других экскурсиях🙏
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Елена
Бали очень не однозначно) сам Бали. А Экскурсия превосходно! несмотря, что группа не набралась и я была одна, МАДИ провез по всем заявленным локациям и как все балийцы (или большинство)
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был очень отзывчив на любые просьбы и вопросы. он очень старался) и учитывая, что русский он изучал на острове с репетитором, достойный разговорный. и конечно я его рекомендую! про локации писать не буду-увидите на экскурсии, только акцент - водопад Канто лампо впечатлил!!!

Мади
Мади
Ответ организатора:
Большое спасибо что Вы выбрали нашу экскурсию. Буду ждать других экскурсиях🙏
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Т
Очень долго искала русскоговорящего гида, нашла на Tripster.
прекрасно составленная экскурсия, поля, водопад-просто вау. мы понаблюдали за церемонией очищения в храме, искупались в водопаде, также посетили парк птиц-мне удалось покормить попугаев.
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также мы посетили традиционный дом Балтйцев.
через эту экскурсию я еще больше прониклась культурой и традициям острова Бали.

МАДИ прекрасный рассказатчик, поговорили на все интересовавшие меня темы по Бали, не только в рамках экскурсионных объектов.
мне посчастливилось быть на экскурсии одной, родите все внимание было мне!!!
комфортная машина, меня забрали прям с виллы в убуде, однозначно рекомендую!!!

Мади
Мади
Ответ организатора:
Большое спасибо что Вы выбрали нашу программу. Буду ждать других экскурсиях🙏🙏🙏
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Константин
Программа великолепная. И гид очень интересный рассказчик
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