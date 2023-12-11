Деревня мастеров, водопады и самый дорогой кофе в мире: экскурсия по Бали

В этом маршруте я решил объединить деревни с водопадами и плантациями, чтобы за один день вы познакомились и с архитектурой, и с природой, и с традициями местных жителей.
Вы посмотрите, как живут люди на Бали, полюбуетесь живописными пейзажами, попробуете самый дорогой кофе в мире и узнаете, как его производят.
Вы посмотрите, как живут люди на Бали, полюбуетесь живописными пейзажами, попробуете самый дорогой кофе в мире и узнаете, как его производят.
Описание экскурсии
- Балийский традиционный дом в деревне Батуан. Вы посмотрите, как выглядит дом, находящийся в гармонии с законом космоса балийского индуизма, и познакомитесь с бытом местных жителей.
- Центр резьбы по дереву в деревне Мас. В балийских храмах вы наверняка замечали искусно вырезанных божеств и демонов, которые служат не просто декором, а своего рода защитой от злых духов. Мифических существ создают именно в этой деревне.
- Храм Гоа Гаджа XI века, который также называют пещерой слонов. Мы заглянем внутрь и изучим барельефы, высеченные в камне.
- Плантации кофе и какао. Мы погуляем по территории, посмотрим на животных-циветт. Вы попробуете необычные сорта кофе и чая, а также продегустируете самый дорогой кофе в мире — лювак. Я расскажу обо всех этапах производства этого напитка — от поедания кофейных зерен зверьками до сушки и обжарки их экскрементов.
- Водопад Канто Лампо — один из самых красивых на острове. Его высота — около 30 метров. Вокруг огромное количество лиан и покрытых мхом скальных утесов, на которых вы сможете разглядеть высеченные изображения духов.
- Водопад Таман Сари. Мы полюбуемся природой и искупаемся в натуральном бассейне.
Организационные детали
- Поездка проходит на японской машине с кондиционером
- В стоимость входят услуги русскоговорящего гида, минеральная вода и трансфер из районов Убуд, Санур, Керамас, Гианьяр, Нуса Дуа и Тегаллаланг
- Возьмите с собой купальные принадлежности и полотенца
Оплачивается отдельно
- Дегустация кофе на плантации
- Обед (по желанию)
Входные билеты:
- Балийский традиционный дом — 30 рупий
- Храм Гоа Гаджа — 50 рупий
- Водопад Канто Лампо — 25 рупий
- Водопад Таман Сари — 30 рупий
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваян — ваш гид на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 1183 туристов
Мы с братом родились на этом сказочном острове и живём здесь всю жизнь. Объездили его вдоль и поперёк, нашли самые красивые места и готовы познакомить вас с ними. Бали — волшебное
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Гид - настоящая википедия в самом хорошем смысле этого слова! По пути рассказал настолько много всего о Бали, что у меня даже вопросы закончились. Начиная от выбора имени для детей
+2
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И
Посмотреть на быт жителей Бали было очень интересно. Ваян рассказал нам о всех тонкостях жизни коренных жителей и это было очень интересно. Водопады здесь очень красивые. Если вы попадаете туда
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