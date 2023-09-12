Деревня мастеров, водопады и самый дорогой кофе в мире: экскурсия по Бали

Wayan — ваш гид на Бали

Провёл экскурсии для 86 туристов

Здравствуйте! Меня зовут Ваян (Ваня), я русскоговорящий гид на Бали. На этом сказочном острове я родился и живу всю жизнь. Объездил его вдоль и поперёк, нашёл самые красивые места и готов познакомить вас с ними. Бали — волшебное место с самобытной культурой, богатой историей и неповторимым укладом жизни. Чего здесь только нет: океан, горы, озера, храмы 15 века и яркие индуистские церемонии. Я с радостью стану вашим проводником по острову, верным другом и помощником. Приложу все усилия, чтобы вы не чувствовали себя одиноко, и постараюсь сделать ваш отдых максимально комфортным.

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