Деревня мастеров, водопады и самый дорогой кофе в мире: экскурсия по Бали

Увидеть живописные места сказочного острова и познакомиться с бытом балийцев
В этом маршруте я решил объединить деревни с водопадами и плантациями, чтобы за один день вы познакомились и с архитектурой, и с природой, и с традициями местных жителей.
Вы посмотрите, как живут люди на Бали, полюбуетесь живописными пейзажами, попробуете самый дорогой кофе в мире и узнаете, как его производят.
Вы посмотрите, как живут люди на Бали, полюбуетесь живописными пейзажами, попробуете самый дорогой кофе в мире и узнаете, как его производят.
Ближайшие даты:
12
сен
сен
15
сен
сен
20
сен
сен
21
сен
сен
22
сен
сен
23
сен
сен
25
сен
сен
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Балийский традиционный дом в деревне Батуан. Вы посмотрите, как выглядит дом, находящийся в гармонии с законом космоса балийского индуизма, и познакомитесь с бытом местных жителей.
- Центр резьбы по дереву в деревне Мас. В балийских храмах вы наверняка замечали искусно вырезанных божеств и демонов, которые служат не просто декором, а своего рода защитой от злых духов. Мифических существ создают именно в этой деревне.
- Храм Гоа Гаджа XI века, который также называют пещерой слонов. Мы заглянем внутрь и изучим барельефы, высеченные в камне.
- Плантации кофе и какао. Мы погуляем по территории, посмотрим на животных-циветт. Вы попробуете необычные сорта кофе и чая, а также продегустируете самый дорогой кофе в мире — лювак. Я расскажу обо всех этапах производства этого напитка — от поедания кофейных зерен зверьками до сушки и обжарки их экскрементов.
- Водопад Канто Лампо — один из самых красивых на острове. Его высота — около 30 метров. Вокруг огромное количество лиан и покрытых мхом скальных утесов, на которых вы сможете разглядеть высеченные изображения духов.
- Водопад Таман Сари. Мы полюбуемся природой и искупаемся в натуральном бассейне.
Организационные детали
- Поездка проходит на японской машине с кондиционером
- В стоимость входят услуги русскоговорящего гида и минеральная вода
- Возьмите с собой купальные принадлежности и полотенца
Оплачивается отдельно
- Дегустация кофе на плантации
- Обед (по желанию)
Входные билеты:
- Балийский традиционный дом — 30 рупий
- Храм Гоа Гаджа — 50 рупий
- Водопад Канто Лампо — 20 рупий
- Водопад Таман Сари — 20 рупий
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Wayan — ваш гид на Бали
Провёл экскурсии для 86 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ваян (Ваня), я русскоговорящий гид на Бали. На этом сказочном острове я родился и живу всю жизнь. Объездил его вдоль и поперёк, нашёл самые красивые места и готов познакомить вас с ними. Бали — волшебное место с самобытной культурой, богатой историей и неповторимым укладом жизни. Чего здесь только нет: океан, горы, озера, храмы 15 века и яркие индуистские церемонии. Я с радостью стану вашим проводником по острову, верным другом и помощником. Приложу все усилия, чтобы вы не чувствовали себя одиноко, и постараюсь сделать ваш отдых максимально комфортным.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бали
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Святые места
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Водопады
Природа и пейзажи
Похожие туры из Бали
Индивидуальная
8 часов
Завораживающий север Бали
Храм на озере, «расколотые ворота», самый высокий водопад на острове и горные панорамы за 1 день
Завтра
11 сен
12 сен
13 сен
$120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Узнать настоящий Бали
Путешествие по самым интересным и аутентичным уголкам острова
Отель
Завтра
11 сен
12 сен
13 сен
от $150 за всё до 4 чел.
Групповая
3.5 часа
Морской трансфер на острова Гили
Самый быстрый и простой способ посетить уединенные райские острова недалеко от Бали
на ресепшене вашего отеля в центральных курортах У...
12 сен
13 сен
14 сен
15 сен
$100 за человека
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду