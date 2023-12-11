Деревня мастеров, водопады и самый дорогой кофе в мире: экскурсия по Бали

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в семье и заканчивая особенностями кремации. Также очень подробно рассказал обо всех достопримечательностях, особенно - о балийском доме, в который мы заехали в самом начале экскурсии. Это не инсталляция и не музей, а дом, где живёт семья, то есть можно увидеть настоящий быт местных жителей и пообщаться с ними. В целом, все локации на маршруте достойны посещения и хорошо подобраны (находятся недалеко друг от друга в окрестностях Убуда). Но фавориты у меня все же есть - водопад Канто Лампо и Слоновья пещера. Очень красивые и сильные по энергетике места.