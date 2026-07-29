Natalia проводит ещё 12 экскурсий

В этом путешествии остров Бали раскроется перед вами с разных сторон.Вы познакомитесь с его удивительной природой, увидите рисовые поля, посетите деревни мастеров и полюбуетесь их работами. На плантации кофе попробуете

дорогой сорт Лювак. Но самое впечатляющее в нашей поездке — это почти мистические пейзажи вулкана Батур с озером у его подножия. Водопад Тегенунган поразит своей мощью и природной красотой, а древний храм Бесаких — матерь всех храмов — впечатлит сакральным духом и величием.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Деревни мастеров

В традиционных балийских деревнях много веков живут династии ремесленников, передающих свои секреты от отца к сыну. Вы понаблюдаете за работой мастеров, увидите изделия из золота и серебра и узнаете, как обрабатывается камень и дерево. Мы остановимся возле рисовых террас — снимки на фоне их яркой зелени получаются особенно удачными.

Магнетическая сила вулкана

После рисовых полей кратер вулкана Батур покажется таинственным и загадочным местом. Туманы и облака, цепляющиеся за вершину, огромное озеро, раскинувшееся у его подножия — этот прекрасный пейзаж откроется вам на смотровой площадке. При желании вы можете любоваться этим видом, обедая в местном ресторане с недорогой и вкусной балийской едой.

Редкий сорт кофе

На кофейных плантациях Бали необычным способом производят самый дорогой сорт кофе в мире — Лювак. Маленький зверек мусанг отбирает самые лучшие зерна и съедает их. После окончания пищеварительного процесса зерна обрабатывают и жарят. Вы сможете продегустировать этот вкусный напиток, из которого в процессе ферментации исчезает неприятная горечь.

Матерь всех храмов

Храмовый комплекс Бесаких — это 22 связанных межу собой храмов, расположенных на 6 уровнях. Здесь собрались все божества и духи предков, а на многочисленные празднества стекаются паломники со всего острова. Возраст этих сооружений — больше тысячи лет, а их художественную ценность трудно переоценить. Многоярусные пагоды делают это место похожим на сказочный город.

Водопад Тегенунган

Один из самых живописных на Бали. Его мощные потоки воды падают с высоты 25 метров, образуя прохладное озеро. Этот водопад — идеальное место для любителей природы и тех, кто хочет почувствовать энергию Бали во всей её красе.

Организационные детали

Входные билеты во все туристические объекты не входят в стоимость и составляют 18$ с человека

Напитки и еда не включены в стоимость (за исключением дегустации кофе)

Обратите внимание, что это не познавательная экскурсия, а видовая. В поездке вас будет сопровождать гид-балиец из нашей команды. Он отлично говорит по-русски, но с акцентом.

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