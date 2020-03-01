Natalia проводит ещё 12 экскурсий

Что вас ожидает

Деревни мастеров

В традиционных балийских деревнях много веков живут династии ремесленников, передающих свои секреты от отца к сыну. Вы понаблюдаете за работой мастеров, увидите изделия из золота и серебра и узнаете, как обрабатывается камень и дерево. Мы остановимся возле рисовых террас — снимки на фоне их яркой зелени получаются особенно удачными. А затем отправимся в Лес обезьян и понаблюдаем за этими забавными животными.

Магнетическая сила вулкана

После рисовых полей кратер вулкана Батур покажется таинственным и загадочным местом. Туманы и облака, цепляющиеся за вершину, огромное озеро, раскинувшееся у его подножия — этот прекрасный пейзаж откроется вам на смотровой площадке. При желании вы можете любоваться этим видом, обедая в местном ресторане с недорогой и вкусной балийской едой.

Редкий сорт кофе

На кофейных плантациях Бали необычным способом производят самый дорогой сорт кофе в мире — Лювак. Маленький зверек мусанг отбирает самые лучшие зерна и съедает их. После окончания пищеварительного процесса зерна обрабатывают и жарят. Вы сможете продегустировать этот вкусный напиток, из которого в процессе ферментации исчезает неприятная горечь.

Матерь всех храмов

Храмовый комплекс Бесаких — это 22 связанных межу собой храмов, расположенных на 6 уровнях. Здесь собрались все божества и духи предков, а на многочисленные празднества стекаются паломники со всего острова. Возраст этих сооружений — больше тысячи лет, а их художественную ценность трудно переоценить. Многоярусные пагоды делают это место похожим на сказочный город.