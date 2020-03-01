Natalia проводит ещё 12 экскурсий

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Бесаких — главный храм острова, могучий вулкан Батур, деревни мастеров и дремучий Лес обезьян

Natalia
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Natalia – представитель гидов
В этом путешествии остров Бали раскроется перед вами с разных сторон.

Вы познакомитесь с его удивительной природой, увидите рисовые поля, посетите деревни мастеров и полюбуетесь их работами.

В Лесу обезьян покормите забавных зверьков, снующих среди ветвистых стволов баньяна, а на плантации кофе попробуете дорогой сорт Лювак.

Но самое впечатляющее в нашей поездке — это почти мистические пейзажи вулкана Батур с озером у его подножия.

А древний храм Бесаких, матерь всех храмов, впечатлит сакральным духом и красотой.
$110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча - в вашем отеле
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Сакральные уголки Бали
Сакральные уголки Бали

Что вас ожидает

Деревни мастеров
В традиционных балийских деревнях много веков живут династии ремесленников, передающих свои секреты от отца к сыну. Вы понаблюдаете за работой мастеров, увидите изделия из золота и серебра и узнаете, как обрабатывается камень и дерево. Мы остановимся возле рисовых террас — снимки на фоне их яркой зелени получаются особенно удачными. А затем отправимся в Лес обезьян и понаблюдаем за этими забавными животными.

Магнетическая сила вулкана
После рисовых полей кратер вулкана Батур покажется таинственным и загадочным местом. Туманы и облака, цепляющиеся за вершину, огромное озеро, раскинувшееся у его подножия — этот прекрасный пейзаж откроется вам на смотровой площадке. При желании вы можете любоваться этим видом, обедая в местном ресторане с недорогой и вкусной балийской едой.

Редкий сорт кофе
На кофейных плантациях Бали необычным способом производят самый дорогой сорт кофе в мире — Лювак. Маленький зверек мусанг отбирает самые лучшие зерна и съедает их. После окончания пищеварительного процесса зерна обрабатывают и жарят. Вы сможете продегустировать этот вкусный напиток, из которого в процессе ферментации исчезает неприятная горечь.

Матерь всех храмов
Храмовый комплекс Бесаких — это 22 связанных межу собой храмов, расположенных на 6 уровнях. Здесь собрались все божества и духи предков, а на многочисленные празднества стекаются паломники со всего острова. Возраст этих сооружений — больше тысячи лет, а их художественную ценность трудно переоценить. Многоярусные пагоды делают это место похожим на сказочный город.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на кондиционированном минивэне.
  • Входные билеты во все туристические объекты не входят в стоимость и составляют 15$ с человека.
  • Напитки и еда не включены в стоимость (за исключением дегустации кофе).
  • Обратите внимание, что это не познавательная экскурсия, а видовая. Но в поездке вас будет сопровождать русскоговорящий гид-балиец, готовый помочь с организационными вопросами.
Сакральные уголки Бали
Сакральные уголки Бали
Сакральные уголки Бали
Сакральные уголки Бали
Сакральные уголки Бали
Сакральные уголки Бали
Сакральные уголки Бали
Сакральные уголки Бали
Сакральные уголки Бали
Сакральные уголки Бали
Сакральные уголки Бали
Сакральные уголки Бали
Сакральные уголки Бали
Сакральные уголки Бали
Сакральные уголки Бали
Сакральные уголки Бали
Сакральные уголки Бали
Сакральные уголки Бали
Сакральные уголки Бали

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура - в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов-балийцев. Наша компания работает с 2007 года и предлагает увлекательные, познавательные и насыщенные маршруты по живописному острову. С нами вы полюбите Бали всерьез и надолго!
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Natalia проводит ещё 12 экскурсий

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От
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