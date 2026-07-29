Natalia проводит ещё 12 экскурсий

В традиционных балийских деревнях много веков живут династии ремесленников, передающих свои секреты от отца к сыну. Вы понаблюдаете за работой мастеров, увидите изделия из золота и серебра и узнаете, как обрабатывается камень и дерево. Мы остановимся возле рисовых террас — снимки на фоне их яркой зелени получаются особенно удачными.
Магнетическая сила вулкана
После рисовых полей кратер вулкана Батур покажется таинственным и загадочным местом. Туманы и облака, цепляющиеся за вершину, огромное озеро, раскинувшееся у его подножия — этот прекрасный пейзаж откроется вам на смотровой площадке. При желании вы можете любоваться этим видом, обедая в местном ресторане с недорогой и вкусной балийской едой.
Редкий сорт кофе
На кофейных плантациях Бали необычным способом производят самый дорогой сорт кофе в мире — Лювак. Маленький зверек мусанг отбирает самые лучшие зерна и съедает их. После окончания пищеварительного процесса зерна обрабатывают и жарят. Вы сможете продегустировать этот вкусный напиток, из которого в процессе ферментации исчезает неприятная горечь.
Матерь всех храмов
Храмовый комплекс Бесаких — это 22 связанных межу собой храмов, расположенных на 6 уровнях. Здесь собрались все божества и духи предков, а на многочисленные празднества стекаются паломники со всего острова. Возраст этих сооружений — больше тысячи лет, а их художественную ценность трудно переоценить. Многоярусные пагоды делают это место похожим на сказочный город.
Водопад Тегенунган
Один из самых живописных на Бали. Его мощные потоки воды падают с высоты 25 метров, образуя прохладное озеро. Этот водопад — идеальное место для любителей природы и тех, кто хочет почувствовать энергию Бали во всей её красе.
Организационные детали
Входные билеты во все туристические объекты не входят в стоимость и составляют 18$ с человека
Напитки и еда не включены в стоимость (за исключением дегустации кофе)
Обратите внимание, что это не познавательная экскурсия, а видовая. В поездке вас будет сопровождать гид-балиец из нашей команды. Он отлично говорит по-русски, но с акцентом.
Откуда можно начать экскурсию
В стоимость включен трансфер на кондиционированном минивэне из Куты, Нуса Дуа, Санура, Убуда, Денпасара и Джимбарана
Можно организовать трансфер за дополнительную плату из районов Улувату и Амед (стоимость и детали уточняйте в переписке)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 8 часов 50 минут
Провели экскурсии для 2150 туристов
Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов-балийцев. Наша компания работает с 2007 года и предлагает увлекательные, познавательные и насыщенные маршруты по живописному острову. С нами вы полюбите Бали всерьез и надолго!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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–
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–
Елена
Отличная экскурсия! Прекрасная организация! Увидели всё, что хотели и узнали много нового!!!
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Алиса
У нас был отличный гид Николай! Спасибо огромное за экскурсию и за всю помощь, оказанную вне ее! 🙏🏽Это было чудесно! Рекомендую от всей души!!!
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Т
Татьяна
Считаю необходимым отметить несоответствие вопросов в опроснике и самой экскурсии. Что значит: оцените организатора как рассказчика? Организатор (Наталья) нам ничего не рассказывал, общались в сети, нас заранее предупредили, что "это читать дальшеуменьшить
не познавательная экскурсия". Сопровождающий гид- балиец просто умник, всю экскурсию отработал очень хорошо, мы ему благодарны. Пожелания - дать возможность оплатить безналом экскурсию. Аванс платили с российской карты. Когда задала вопрос: можно ли оплатить остальное так же, - получила "отлуп" - вам уже написали как платить, читайте. Друзья, вы с клиентами работаете (и я тоже, советы даю как сотрудник Сбера). Если клиент вас спрашивает о чем-то, неужели рука отсохнет от усталости повторить информацию? И на мой вопрос я так и не получила ответ: можно ли оплатить безналом остаток? Мне это важно, потому что сами знаете, в каком положении туристы сейчас за границей в Индонезии. Это не Тай, где можно деревянные обменять. Завершаю: балийцы (гиды) и сам Бали на высоте, а вот к организаторам есть пожелания см. выше
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И
Иван
В общем хорошая экскурсия. Видовая. Чуть смутила агрессивная навязчивость в локациях. Гид Коля супер!
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Александр
Сразу спасибо организатору Natalii за проделанную работу! Далее по полочкам. В очередной раз мы немного скорректировали маршрут и нам опять не отказали. Большинство экскурсий у разных организаторов пересекаются в каких читать дальшеуменьшить
то точках и от этого приходится немного менять маршрут. Мы посетили: парк рептилий (совсем рядом есть еще парк птиц), храм Менгенинг с шаманом, храм Гунунг Кави и водопад Тибумана. Все очень красиво, к шаману не однозначное отношение (дай, дай, дай) как то не очень…, к гиду то же есть вопрос. Когда приехали в Менгенинг и спросили надо ли с собой что то брать он ответил твердо "нет", а везде ступени, ступени, ступени…, и когда спустились к храму выяснилось что тут и шаман и источник и купальные принадлежности на верху остались, а за ними ступени, ступени… В общем надо быть чуть внимательнее и информативнее. А в целом гид был больше как водитель хороший и аккуратный. Храм Гунунг Кави очень красивый и стоит того чтобы его посетить не смотря на то что туда вниз 315 ступеней и на верх столько же. После водопада на обратном пути к машине не плохо перекусили в местной кафешке, в том числе и пирожками с макаронами))).
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Т
Татьяна
Мы впервые приехали на Бали. Всего на две недели. Учитывая свою любовь к морским купаниям, мы спланировали отдых так, чтобы при переезде из Убуда на побережье в Санур, познакомиться с читать дальшеуменьшить
островом. К курсия была организована очень четко, правильно и интересно. Гид хорошо говорил на русском языке, показал нам интересные достопримечательности, рассказал много интересного об обычаях и культуре Бали. Понравилось что не было назойливого «раскручивания» на покупку сувениров. Нам показали действительно интересные производства. Экскурсия началась и закончилась в условленное время. Спасибо вам большое!