За один день вы посетите знаменитые водные дворцы Тирта Ганга и Таман Уджунг, отдохнёте на белоснежном пляже Вирджин-Бич и побываете в священном храме Гоа Лавах. Это путешествие познакомит вас с той частью острова, где традиции и атмосфера старого Бали сохранились особенно ярко.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $116 за экскурсию

Описание экскурсии

7:30–8:00 — встреча и выезд из отеля

10:00 — водный дворец Тирта Ганга

Прогуляемся по одному из самых красивых королевских комплексов Бали с фонтанами, прудами, мостиками и декоративными садами.

11:00 — дворец Таман Уджунг

Посетим бывшую резиденцию балийских правителей, где традиционная архитектура гармонично сочетается с европейскими мотивами.

12:00 — пляж Вирджин-Бич

Отдохнём на живописном пляже с бело-золотистым песком и прозрачной бирюзовой водой. Здесь можно искупаться, прогуляться вдоль берега или пообедать с видом на океан.

14:30 — пляж с чёрным вулканическим песком и храм Гоа Лавах

Увидим необычное побережье вулканического происхождения и посетим один из самых почитаемых храмов Бали, расположенный у пещеры с сотнями летучих мышей.

15:00 — возвращение в отель

Организационные детали

Едем на минивэне Suzuki или Toyota с кондиционером. Забираем путешественников из отелей в районах Убуд, Санур, Кута, Семиньяк, Чангу, Джимбаран и Нуса-Дуа

Обед не входит в стоимость — по меню

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительно оплачиваются входные билеты:

— Дворец Тирта Ганга — $5 взрослый / $3 детский

— Водный дворец — $6 взрослые / $4 детский

— Пляж — $1 взрослые

— Храм летучих мышей — $2 взрослые / $1 детский