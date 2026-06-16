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Древние святыни и дворцы Восточного Бали

Провести день среди королевских садов, океанских пейзажей и древних традиций
За один день вы посетите знаменитые водные дворцы Тирта Ганга и Таман Уджунг, отдохнёте на белоснежном пляже Вирджин-Бич и побываете в священном храме Гоа Лавах.

Это путешествие познакомит вас с той частью острова, где традиции и атмосфера старого Бали сохранились особенно ярко.
Древние святыни и дворцы Восточного Бали
Древние святыни и дворцы Восточного Бали
Древние святыни и дворцы Восточного Бали

Описание экскурсии

7:30–8:00 — встреча и выезд из отеля

10:00 — водный дворец Тирта Ганга
Прогуляемся по одному из самых красивых королевских комплексов Бали с фонтанами, прудами, мостиками и декоративными садами.

11:00 — дворец Таман Уджунг
Посетим бывшую резиденцию балийских правителей, где традиционная архитектура гармонично сочетается с европейскими мотивами.

12:00 — пляж Вирджин-Бич
Отдохнём на живописном пляже с бело-золотистым песком и прозрачной бирюзовой водой. Здесь можно искупаться, прогуляться вдоль берега или пообедать с видом на океан.

14:30 — пляж с чёрным вулканическим песком и храм Гоа Лавах
Увидим необычное побережье вулканического происхождения и посетим один из самых почитаемых храмов Бали, расположенный у пещеры с сотнями летучих мышей.

15:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Едем на минивэне Suzuki или Toyota с кондиционером. Забираем путешественников из отелей в районах Убуд, Санур, Кута, Семиньяк, Чангу, Джимбаран и Нуса-Дуа
  • Обед не входит в стоимость — по меню
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительно оплачиваются входные билеты:

— Дворец Тирта Ганга — $5 взрослый / $3 детский
— Водный дворец — $6 взрослые / $4 детский
— Пляж — $1 взрослые
— Храм летучих мышей — $2 взрослые / $1 детский

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арчи
Арчи — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 1734 туристов
Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов на Бали, который любим всем сердцем. Мы восхищаемся и гордимся его красотой, культурой и традициями, отлично знаем все уголки острова и его историю. Будем рады видеть вас на экскурсиях и постараемся влюбить вас в загадочный балийский мир!

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