2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Водный дворец Тирта Ганга

В первой части экскурсии вы посетите дворец Тирта Ганга и поразитесь его потрясающей красоте. Я проведу вас по утопающим в зелени пешеходным дорожкам и симпатичным мостикам, проложенным вдоль прудов. Вы обойдете всю территорию великолепного комплекса, наслаждаясь пейзажами, фонтанами и ухоженными садами. Дворец Тирта Ганга был построен относительно недавно — в 1946 году, однако напомнит вам древнейшую реликвию. Климат Бали таков, что даже обычные каменные дома, ворота и статуи за несколько месяцев покрываются мягким зеленым мхом, что создает впечатление их принадлежности к великому старинному наследию.

Дом короля, шоколадная фабрика и шикарный пляж

Вы погуляете по древнему королевскому дворцу Таман Уджунг, построенному более 100 лет назад по приказу последнего раджи княжества Карангасем. По преданию, он лично принимал участие в строительстве вместе с простыми рабочими. К сожалению, после извержения вулкана и землетрясения дворец был разрушен. Но сейчас его территория полностью восстановлена, и вы сможете в полной мере насладиться великолепием экзотических статуй, прохладой озера и прогулкой по дорожкам прекрасного парка. А еще мы заедем на шоколадную фабрику Чарли, где вы сможете попробовать и купить вкуснейший шоколад, мед и кокосовый сироп. В завершение вы отдохнете на изумительном пляже с белым песком White Sand Beach, который подарит чувство радости от единения с природой острова.