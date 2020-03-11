2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Насладиться изящной архитектурой и фантастической природой острова

Natalia
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Natalia – представитель гидов
Приглашаю в путешествие на восток Бали, в провинцию Карангасем.

Вы посетите сказочные дворцы Тирта Ганга и Таман Уджунг, которые покорят вас причудливыми лабиринтами из прудов, фонтанов, мостиков и аллей, десятками статуй животных и демонов, традиционных для местной культуры.

А еще вы заглянете на уютную шоколадную фабрику в джунглях на берегу океана и насладитесь отдыхом на пляже с белоснежным песком.
$95 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча из Вашего отеля
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У этой экскурсии2 отзыва
4
Великолепные дворцы Бали
Великолепные дворцы Бали

Что вас ожидает

Водный дворец Тирта Ганга
В первой части экскурсии вы посетите дворец Тирта Ганга и поразитесь его потрясающей красоте. Я проведу вас по утопающим в зелени пешеходным дорожкам и симпатичным мостикам, проложенным вдоль прудов. Вы обойдете всю территорию великолепного комплекса, наслаждаясь пейзажами, фонтанами и ухоженными садами. Дворец Тирта Ганга был построен относительно недавно — в 1946 году, однако напомнит вам древнейшую реликвию. Климат Бали таков, что даже обычные каменные дома, ворота и статуи за несколько месяцев покрываются мягким зеленым мхом, что создает впечатление их принадлежности к великому старинному наследию.

Дом короля, шоколадная фабрика и шикарный пляж
Вы погуляете по древнему королевскому дворцу Таман Уджунг, построенному более 100 лет назад по приказу последнего раджи княжества Карангасем. По преданию, он лично принимал участие в строительстве вместе с простыми рабочими. К сожалению, после извержения вулкана и землетрясения дворец был разрушен. Но сейчас его территория полностью восстановлена, и вы сможете в полной мере насладиться великолепием экзотических статуй, прохладой озера и прогулкой по дорожкам прекрасного парка. А еще мы заедем на шоколадную фабрику Чарли, где вы сможете попробовать и купить вкуснейший шоколад, мед и кокосовый сироп. В завершение вы отдохнете на изумительном пляже с белым песком White Sand Beach, который подарит чувство радости от единения с природой острова.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на кондиционированном минивэне.
  • Входные билеты не включены в стоимость — 6$ с человека.
  • Напитки и еда не включены в стоимость.
  • Обратите внимание, что экскурсию проводит не гид, а русскоговорящий сопровождающий-балиец, поэтому акцент поездки будет сделан не на исторических фактах, а на ярких видах острова и впечатлениях.
Великолепные дворцы Бали
Великолепные дворцы Бали
Великолепные дворцы Бали
Великолепные дворцы Бали
Великолепные дворцы Бали
Великолепные дворцы Бали

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура из Вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов-балийцев. Наша компания работает с 2007 года и предлагает увлекательные, познавательные и насыщенные маршруты по живописному острову. С нами вы полюбите Бали всерьез и надолго!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Дружелюбный гид,экскурсия интересная
31 марта 2019
Сама экскурсия должна была быть интересной.Но наш гид не знал ни чего о дворцах,куда мы приезжали,знание русского языка тоже практически отсутствовало,
было впечатление,что маршрут ему не знаком.Нам просто не повезло.

Natalia проводит ещё 12 экскурсий

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