Фотосессия на Бали: лучшие снимки в экзотических локациях

Это возможность всего за час получить стильные кадры в самых фотогеничных местах острова. Пляжи, водопады, джунгли, храмы или скалы над океаном — вы выбираете локацию, а фотограф помогает с позированием и атмосферой. В итоге — готовый фотосет с живыми эмоциями и эстетикой настоящего Бали.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Это персональная съёмка, созданная под ваш образ, настроение и цель — будь то стильный travel-контент, романтическая история или эффектные кадры для соцсетей. Мы заранее обсуждаем желаемый стиль и образы, а во время фотосессии фотограф подсказывает лучшие ракурсы, помогает с позированием и следит за светом, деталями и атмосферой каждого кадра.

Мы предлагаем несколько локаций на выбор:

Пляжный релакс : пляжи Томас Бич, Нуса Дуа, Паданг-Паданг и другие

: пляжи Томас Бич, Нуса Дуа, Паданг-Паданг и другие Тропический рай : водопады Темеси, Тибумана, Канто Лампо, Гоа Ранг-Ренг

: водопады Темеси, Тибумана, Канто Лампо, Гоа Ранг-Ренг Скала у пляжа Баланган : лучшая смотровая площадка для фотосессий

: лучшая смотровая площадка для фотосессий Культурное достояние: Королевский дворец и храм Пура Деса, храм богини Сарасвати, Гоа Гаджа

В течение недели после съёмки вы получите 40–50 профессионально отретушированных фотографий, выполненных в единой эстетике и полностью отражающих задуманный образ.

Организационные детали