Мои заказы

Фотосессия на Бали: лучшие снимки в экзотических локациях

Эстетика острова и вы - в объективе профессионала
Это возможность всего за час получить стильные кадры в самых фотогеничных местах острова.

Пляжи, водопады, джунгли, храмы или скалы над океаном — вы выбираете локацию, а фотограф помогает с позированием и атмосферой. В итоге — готовый фотосет с живыми эмоциями и эстетикой настоящего Бали.
5
3 отзыва
Фотосессия на Бали: лучшие снимки в экзотических локациях
Фотосессия на Бали: лучшие снимки в экзотических локациях
Фотосессия на Бали: лучшие снимки в экзотических локациях

Описание фото-прогулки

Это персональная съёмка, созданная под ваш образ, настроение и цель — будь то стильный travel-контент, романтическая история или эффектные кадры для соцсетей. Мы заранее обсуждаем желаемый стиль и образы, а во время фотосессии фотограф подсказывает лучшие ракурсы, помогает с позированием и следит за светом, деталями и атмосферой каждого кадра.

Мы предлагаем несколько локаций на выбор:

  • Пляжный релакс: пляжи Томас Бич, Нуса Дуа, Паданг-Паданг и другие
  • Тропический рай: водопады Темеси, Тибумана, Канто Лампо, Гоа Ранг-Ренг
  • Скала у пляжа Баланган: лучшая смотровая площадка для фотосессий
  • Культурное достояние: Королевский дворец и храм Пура Деса, храм богини Сарасвати, Гоа Гаджа

В течение недели после съёмки вы получите 40–50 профессионально отретушированных фотографий, выполненных в единой эстетике и полностью отражающих задуманный образ.

Организационные детали

  • Фотосессия проходит в выбранной вами локации (или нескольких, если они расположены рядом)
  • По желанию можем организовать индивидуальный трансфер от вашего отеля — стоимость уточняйте в переписке
  • За дополнительную плату можно выбрать более дальнюю локацию
  • На некоторых локациях может потребоваться оплата налога Банджару (местной общине). Сумма меняется — $11–28
  • Возможно проведение фотосессии в любой тематике: день рождения, годовщина, беременность, свадьба или просто красивые кадры для себя
  • С вами будет англоговорящий фотограф из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар
Эльдар — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2310 туристов
Мы живём на Бали, любим этот остров и всю Индонезию с её богатыми флорой и фауной. Почему мы классные? Потому что у нас есть русскоговорящие, англоговорящие гиды и гиды, знающие
читать дальшеуменьшить

местный язык — bahasa. Англоговорящие гиды — это местные жители, которые отлично владеют языком и могут рассказать много интересного, а самое главное — показать удивительный мир Индонезии. Мы очень ценим ваше доверие и стараемся сделать каждое путешествие запоминающимся. У нас очень много дружеских контактов на любимом Бали и соседних островах, хорошие отношения с владельцами и менеджерами лодок (фастботов), отелями, арендодателями транспорта, оборудования для снорклинга и сёрфинга. Всё это позволяет нам получать лучшие цены для наших гостей и организовывать путешествия на высоком уровне!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
Фотосессия понравилась. Фотограф встретил, рассказал как будет проходить фотосессия. Фотографии и позиции были разные. Результат работы получили спустя 3 дня. Фотографиями довольны, красивые, яркие и качественные.
Фотосессия понравилась. Фотограф встретил, рассказал как будет проходить фотосессия. Фотографии и позиции были разные. Результат работы
Фотосессия понравилась. Фотограф встретил, рассказал как будет проходить фотосессия. Фотографии и позиции были разные. Результат работы
Вам был полезен этот отзыв?
D
Дарья и Эльдар спасибо вам огромное…!!! 💋 оперативно связались, соориентировали по локации, допом организовали трансфер + постоянно оставались на связи 🙌

Честно говоря поначалу чувствовала себя немного сковано, но фотограф профи,
читать дальшеуменьшить

подсказывал как встать и куда смотреть, постепенно расслабилась и уже сама вошла во вкус, начиная более свободно позировать 🙈 (p.s для таких как мы, кому требуется время на адаптацию и раскачку советую сразу брать доп-часы)

Услугой очень довольна, референсы видела и уже жду своих готовых обработок 🔥

Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Нашим фотографом был Ачонг, мы очень довольны результатом съёмки, брали час съёмки, фотографировались на закате рядом с отелем и рядом с океаном, рекомендуем Ачонга от всей души, очень доброжелательный и профессиональный, помогает в позировании, фото прислали оперативно, качество отличное!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Бали

Похожие экскурсии на «Фотосессия на Бали: лучшие снимки в экзотических локациях»

На частной яхте от Бали - к острову Нуса Пенида и гигантским скатам
На яхте
8 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
На частной яхте от Бали - к острову Нуса Пенида и гигантским скатам
Полюбоваться индонезийской природой и познакомиться с экзотическими жителями океана в своём темпе
Начало: У вашего отеля на Бали
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от $1335 за всё до 10 чел.
VIP-программа по райскому Бали с фотосессией
На машине
Сплавы и рафтинг
8 часов
10 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
VIP-программа по райскому Бали с фотосессией
Лучшие локации Убуда и севера без толп туристов в программе на самый взыскательной вкус
Начало: У вашего отеля или виллы
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
от $1220 за всё до 4 чел.
Морской трансфер на острова Гили
На катере
3.5 часа
5 отзывов
Групповая
Морской трансфер на острова Гили
Самый быстрый и простой способ посетить уединенные райские острова недалеко от Бали
Начало: На ресепшене вашего отеля в центральных курортах У...
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
6 авг в 13:00
7 авг в 09:00
$100 за человека
Загадки Востока острова Бали
На машине
9 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадки Востока острова Бали
Уехать на Восток, чтобы посетить шоколадную фабрику, водный дворец и пещеру летучих мышей
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
от $250 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий на Бали. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Бали
от $174 за экскурсию