Фотосессия на Бали: лучшие снимки в экзотических локациях

Это возможность всего за час получить стильные кадры в самых фотогеничных местах острова.
Пляжи, водопады, джунгли, храмы или скалы над океаном — вы выбираете локацию, а фотограф помогает с позированием и атмосферой. В итоге — готовый фотосет с живыми эмоциями и эстетикой настоящего Бали.
Пляжи, водопады, джунгли, храмы или скалы над океаном — вы выбираете локацию, а фотограф помогает с позированием и атмосферой. В итоге — готовый фотосет с живыми эмоциями и эстетикой настоящего Бали.
Описание фото-прогулки
Это персональная съёмка, созданная под ваш образ, настроение и цель — будь то стильный travel-контент, романтическая история или эффектные кадры для соцсетей. Мы заранее обсуждаем желаемый стиль и образы, а во время фотосессии фотограф подсказывает лучшие ракурсы, помогает с позированием и следит за светом, деталями и атмосферой каждого кадра.
Мы предлагаем несколько локаций на выбор:
- Пляжный релакс: пляжи Томас Бич, Нуса Дуа, Паданг-Паданг и другие
- Тропический рай: водопады Темеси, Тибумана, Канто Лампо, Гоа Ранг-Ренг
- Скала у пляжа Баланган: лучшая смотровая площадка для фотосессий
- Культурное достояние: Королевский дворец и храм Пура Деса, храм богини Сарасвати, Гоа Гаджа
В течение недели после съёмки вы получите 40–50 профессионально отретушированных фотографий, выполненных в единой эстетике и полностью отражающих задуманный образ.
Организационные детали
- Фотосессия проходит в выбранной вами локации (или нескольких, если они расположены рядом)
- По желанию можем организовать индивидуальный трансфер от вашего отеля — стоимость уточняйте в переписке
- За дополнительную плату можно выбрать более дальнюю локацию
- На некоторых локациях может потребоваться оплата налога Банджару (местной общине). Сумма меняется — $11–28
- Возможно проведение фотосессии в любой тематике: день рождения, годовщина, беременность, свадьба или просто красивые кадры для себя
- С вами будет англоговорящий фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2310 туристов
Мы живём на Бали, любим этот остров и всю Индонезию с её богатыми флорой и фауной. Почему мы классные? Потому что у нас есть русскоговорящие, англоговорящие гиды и гиды, знающие
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Фотосессия понравилась. Фотограф встретил, рассказал как будет проходить фотосессия. Фотографии и позиции были разные. Результат работы получили спустя 3 дня. Фотографиями довольны, красивые, яркие и качественные.
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D
Дарья и Эльдар спасибо вам огромное…!!! 💋 оперативно связались, соориентировали по локации, допом организовали трансфер + постоянно оставались на связи 🙌
Честно говоря поначалу чувствовала себя немного сковано, но фотограф профи,
Честно говоря поначалу чувствовала себя немного сковано, но фотограф профи,
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Нашим фотографом был Ачонг, мы очень довольны результатом съёмки, брали час съёмки, фотографировались на закате рядом с отелем и рядом с океаном, рекомендуем Ачонга от всей души, очень доброжелательный и профессиональный, помогает в позировании, фото прислали оперативно, качество отличное!
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