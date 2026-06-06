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Хайкинг на вулкан Батур: встреча рассвета

Незабываемое утро среди гор, облаков и панорам, ради которых приезжают на остров
Испытайте один из самых впечатляющих опытов на Бали — подъём на вулкан Батур! Это больше, чем просто хайкинг: путь, который начинается в темноте и приводит к рассвету над облаками.

Вы подниметесь по тропам среди застывшей лавы и тропической зелени, чтобы оказаться на высоте, где открываются панорамы озера и горных силуэтов.
Хайкинг на вулкан Батур: встреча рассвета
Хайкинг на вулкан Батур: встреча рассвета
Хайкинг на вулкан Батур: встреча рассвета

Описание экскурсии

Подъём проходит в сопровождении местного гида по тропам среди вулканических пород. Темп комфортный, с остановками. На вершине — встреча рассвета с панорамным видом на горы и озеро, лёгкий перекус и время для запоминающихся фото. Возвращение к подножию будет уже при дневном свете, и вы сможете рассмотреть пейзажи вулкана.

По пути гид поделится местными историями и расскажет о вулкане, покажет лучшие точки для фото и поможет выбрать удачные ракурсы на вершине.

Организационные детали

  • В стоимость включён завтрак (вареное яйцо, бананы, вода)
  • Дополнительные расходы: трансфер из отеля до точки старта восхождения и обратно — $50 за машину, билет на вулкан — $10$ за чел.
  • С вами будет англоговорящий гид

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$38
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вулкана Батур
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрик
Эрик — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 366 туристов
Я — член дружной команды гидов. Приветствую вас на этих райских островах и буду рад организовать трансфер и экскурсии для вас, вашей компании, вашей семьи. В нашей команде есть англоговорящие
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и русскоговорящие гиды-водители. Мы знаем самые интересные места + возим на соседние острова. Всегда готовы предоставить высокий сервис для наших гостей и подстроить маршруты под ваши пожелания. Будем рады работать для вас!

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