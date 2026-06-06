Испытайте один из самых впечатляющих опытов на Бали — подъём на вулкан Батур! Это больше, чем просто хайкинг: путь, который начинается в темноте и приводит к рассвету над облаками. Вы подниметесь по тропам среди застывшей лавы и тропической зелени, чтобы оказаться на высоте, где открываются панорамы озера и горных силуэтов.

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Описание экскурсии

Подъём проходит в сопровождении местного гида по тропам среди вулканических пород. Темп комфортный, с остановками. На вершине — встреча рассвета с панорамным видом на горы и озеро, лёгкий перекус и время для запоминающихся фото. Возвращение к подножию будет уже при дневном свете, и вы сможете рассмотреть пейзажи вулкана.

По пути гид поделится местными историями и расскажет о вулкане, покажет лучшие точки для фото и поможет выбрать удачные ракурсы на вершине.

Организационные детали