7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

А затем отдохнёте в уютном месте на берегу озера, искупаетесь в термальных источниках и посетите плантации кофе, какао и специй.
Описание экскурсии
Сказочный рассвет на вершине вулкана
Батур — второй по величине вулкан на острове. Особенно волшебно он выглядит именно на рассвете, и оценить виды, открывающиеся с него на окрестности, просто необходимо, чтобы ваша коллекция впечатлений от балийских красот была полной. В 2 часа ночи мы встретим вас в отеле и отвезем к подножию вулкана, откуда и начнется восхождение в сопровождении гидов и при свете факелов. Полный подъем займет 2 часа. И как раз к рассвету вы достигнете вершины горы, где сможете встретить новый день в одном из самых красивых мест на Земле, сделать фантастические снимки и перекусить. Спуск займет 1,5 часа.
Купание в термальных источниках
После вулкана мы отвезем вас в уютное месте на берегу озера Батур, где расположено несколько бассейнов с чудесным панорамным видом. Здесь, в термальных источниках Тоя Бунгках, вы сможете искупаться и получить эстетическое удовольствие от новых природных пейзажей.
Плантации кофе, какао и специй
Следующий пункт программы — знакомство с традиционной балийской продукцией. На окруженной джунглями плантации вы увидите, как выращивают кофе, какао, фрукты и многие другие тропические растения. Продегустируете разные сорта кофе и напитки из других растений, а при желании сможете приобрести понравившиеся в местном магазине.
Экскурсия завершится в 12:00 и вся вторая половина дня будет в вашем распоряжении!
Организационные детали
- Советую взять с собой теплую закрытую одежду и удобную обувь
- Дополнительные расходы: Билет на термальные источники $15 за чел.
- С вами буду я или другой гид из моей команды
В стоимость включены
- Лёгкий перекус: варёное яйцо, банан, сендвичи, вода, горячий кофе или чай
- Местный англоязычный гид у вулкана
- Билеты в заповедник Кинтамани и на вулкан Батур
- Трансфер из районов Кута, Санур, Нуса Дуа, Убуд, Улувату, Джимбаран, Чанггу, Чандидаса и Денпасар
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
1. вулкан на рассвете потрясающий, но подъем был очень тяжелым и крутым, занял 2