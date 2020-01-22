7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Сказочный рассвет на вершине вулкана

Батур — второй по величине вулкан на острове. Особенно волшебно он выглядит именно на рассвете, и оценить виды, открывающиеся с него на окрестности, просто необходимо, чтобы ваша коллекция впечатлений от балийских красот была полной. В 2 часа ночи мы встретим вас в отеле и отвезем к подножию вулкана, откуда и начнется восхождение в сопровождении гидов и при свете факелов. Полный подъем займет 2 часа. И как раз к рассвету вы достигнете вершины горы, где сможете встретить новый день в одном из самых красивых мест на Земле, сделать фантастические снимки и перекусить. Спуск займет 1,5 часа.

Купание в термальных источниках

После вулкана мы отвезем вас в уютное месте на берегу озера Батур, где расположено несколько бассейнов с чудесным панорамным видом. Здесь, в термальных источниках Тоя Бунгках, вы сможете искупаться и получить эстетическое удовольствие от новых природных пейзажей.

Плантаций кофе, какао и специй

Следующий пункт программы — знакомство с традиционной балийской продукцией. На окруженной джунглями плантации вы увидите, как выращивают кофе, какао, фрукты и многие другие тропические растения. Продегустируете разные сорта кофе и напитки из других растений, а при желании сможете приобрести понравившиеся в местном магазине.

Рисовые террасы Алас Харум

Недалеко от Убуда, вокруг кокосовых джунглей, расположены зрелищные рисовые террасы Алас Харум. Туда вы и отправитесь после плантаций. Помимо панорамных видов со смотровых площадок вы оцените и саму прогулку по террасам, во время которой можно сделать массу отличных снимков у искусственных птичьих гнёзд из ротанга, на специально оборудованных качелях и в естественных природных уголках.

Водопад Тегенунган

В завершение вы посетите 20-метровый водопад, падающий с ответной скалы в небольшой водоём, окруженный пышной зеленью. Здесь вы сможете почувствовать себя героями фильма в стиле «Голубой лагуны», поплаваете в заводи и насытитесь гармонией дикой природы Бали.

Экскурсия завершится в 15:00 и вся вторая половина дня будет в вашем распоряжении!