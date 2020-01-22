7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Восхождение на вулкан, термальные источники, традиционные плантации, рисовые террасы и водопад

Sindu
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Sindu – ваш гид
Вы взойдете на вершину знаменитого балийского вулкана, пройдете по кромке кратера и увидите соседний остров в рассветных лучах.

А затем отдохнете в уютном месте на берегу озера, искупаетесь в термальных источниках и дивном водопаде, посетите плантации кофе, какао и специй, и, кроме того, погуляете по фотогеничным рисовым террасам.
$120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 5 человек
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У этой экскурсии7 отзывов
4.86
Незабываемый рассвет на вулкане Батур
Незабываемый рассвет на вулкане Батур

Что вас ожидает

Сказочный рассвет на вершине вулкана
Батур — второй по величине вулкан на острове. Особенно волшебно он выглядит именно на рассвете, и оценить виды, открывающиеся с него на окрестности, просто необходимо, чтобы ваша коллекция впечатлений от балийских красот была полной. В 2 часа ночи мы встретим вас в отеле и отвезем к подножию вулкана, откуда и начнется восхождение в сопровождении гидов и при свете факелов. Полный подъем займет 2 часа. И как раз к рассвету вы достигнете вершины горы, где сможете встретить новый день в одном из самых красивых мест на Земле, сделать фантастические снимки и перекусить. Спуск займет 1,5 часа.

Купание в термальных источниках
После вулкана мы отвезем вас в уютное месте на берегу озера Батур, где расположено несколько бассейнов с чудесным панорамным видом. Здесь, в термальных источниках Тоя Бунгках, вы сможете искупаться и получить эстетическое удовольствие от новых природных пейзажей.

Плантаций кофе, какао и специй
Следующий пункт программы — знакомство с традиционной балийской продукцией. На окруженной джунглями плантации вы увидите, как выращивают кофе, какао, фрукты и многие другие тропические растения. Продегустируете разные сорта кофе и напитки из других растений, а при желании сможете приобрести понравившиеся в местном магазине.

Рисовые террасы Алас Харум
Недалеко от Убуда, вокруг кокосовых джунглей, расположены зрелищные рисовые террасы Алас Харум. Туда вы и отправитесь после плантаций. Помимо панорамных видов со смотровых площадок вы оцените и саму прогулку по террасам, во время которой можно сделать массу отличных снимков у искусственных птичьих гнёзд из ротанга, на специально оборудованных качелях и в естественных природных уголках.

Водопад Тегенунган
В завершение вы посетите 20-метровый водопад, падающий с ответной скалы в небольшой водоём, окруженный пышной зеленью. Здесь вы сможете почувствовать себя героями фильма в стиле «Голубой лагуны», поплаваете в заводи и насытитесь гармонией дикой природы Бали.

Экскурсия завершится в 15:00 и вся вторая половина дня будет в вашем распоряжении!

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды
  • В стоимость экскурсии входит трансфер от отеля и обратно, а также легкий перекус (вареное яйцо, бананы и вода)
  • Советую взять с собой теплую закрытую одежду и удобную обувь
  • Дополнительные расходы: сопровождение гида при восхождении на вулкан 29$/группу от 1 до 5 человек; билет на вулкан 10$/человека; посещение рисовых террас 3,5$/человека; водопад 1,5$/человека; термальные источники 21$/человека
Незабываемый рассвет на вулкане Батур
Незабываемый рассвет на вулкане Батур
Незабываемый рассвет на вулкане Батур
Незабываемый рассвет на вулкане Батур
Незабываемый рассвет на вулкане Батур
Незабываемый рассвет на вулкане Батур
Незабываемый рассвет на вулкане Батур
Незабываемый рассвет на вулкане Батур
Незабываемый рассвет на вулкане Батур
Незабываемый рассвет на вулкане Батур
Незабываемый рассвет на вулкане Батур
Незабываемый рассвет на вулкане Батур
Незабываемый рассвет на вулкане Батур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sindu
Sindu
Меня зовут Синду, я русскоговорящий гид на Бали. Работаю с путешественниками из России с 2003 года. Хорошо владею русским языком. Я всегда гарантирую безопасность, надёжное и пунктуальное обслуживание всем своим гостям. Расскажу вам много интересного о разных достопримечательностях нашего прекрасного острова Бали. Если вам нужно что-то особенное, я всегда готов составить индивидуальную программу, как для одного человека, так и для группы. Приезжайте, и вы будете довольны!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 января 2020
Синди прекрасный собеседник, дал много информации о Бали, порекомендовал интересные места, построил экскурсию как нам удобно и по времени и по местам, Машина очень комфортная, заехал за нами вовремя . Все прошло на 5+. Спасибо Синди.
16 января 2020
Синду - отличный гид, доброжелательный, пунктуальный, хорошо говорит по-русски и много рассказывает о Бали. Также легко подстраивается под интересы и меняет маршрут. Само восхождение требует физической подготовки и желания встать в 1:30 ночи) Идти пешком в гору (довольно крутую) 2 часа бодрым темпом. Но оно того однозначно стоит! Это были незабываемые впечатления. После восхождения обязательно отдохните в термальных источниках с видом на озеро Батур- это отдельное наслаждение после ощутимой физической нагрузки.
Единственное, что не советую - это покупать что-либо на кофейной плантации. Угощают они очень вкусным кофе и чаем, а продают совсем другое что-то)) Шоколад невкусный! Лучше купите в дьюти-фри перед вылетом и кофе, и шоколад. Но заехать на нее совершенно точно стоит! Очень симпатичное место.
Спасибо еще раз, дорогой Синду, и до новых встреч!
Мария
11 января 2020
Благодарим Синду за прекрасно проведённое время! Экскурсия очень понравилась и мне, и моей дочери (14 лет). Восхождение на вулкан-это просто невероятно! Если есть возможность обязательно это сделайте! Впечатления на всю жизнь! Весь маршрут экскурсии очень интересный. Все без спешки. Куча фотографий! Синду отлично говорит по русски. Ответит на любые вопросы про Бали и его жителей. В общем рекомендую Синду как гида!
8 января 2020
Гид хорошо говорит по-русски, был вежлив и пунктуален. Экскурсия понравилась, берите с собой теплую одежду - наверху холодно и запасную футболку, чтобы переодеться. Рекомендую
7 января 2020
👍
21 ноября 2019
Нам очень понравилась данная экскурсия, мы немного поменяли маршрут поскольку нас не интересовали источники и плантации. А вот восхождение на вулкан это что-то незабываемое. Наш гид Синду договорился с сопровождающим на восхождении очень внимательным и доброжелательным гидом и ожидал нас внизу. Будьте готовы,что тркинговый маршрут на вулкан для новичков в этом деле нелегкий, но можно выбрать подъём по асфальтированной дороге пешком,что будет полегче. Мы выбрали более сложный маршрут и не пожалели это непередаваемые ощущения. Потом Синду встретил нас и мы по дороге к рисовым террасам, мы заехали в красивый храм, где Синду нам рассказал много интересного, потом и на рисовых террасах пошёл с нами и там тоже нам рассказывал про них,а ещё и пофотографировал нас везде) Нам все очень понравилось,если вы не приследуете цели сэкономить,а провести день с комфортом и интересно, благодаря гиду Синду, то очень советуем!) тем более считаю,что экономия будет сомнительной.
26 октября 2019
Поездка с Синду понравилась и я бы рекомендовала его как русскоговорящего гида на Бали. Синду приятный человек, хорошо знает русский язык. Позволил изменить маршрут, заменив предлагаемые пункты на те, которые мы хотели (наш маршрут: Mount Batur, ​Pura Tirta Empul, Gunung Kawi Sebatu Temple Pure, Tegalalang Rice Terrace, Tegenungan Waterfall). Однако хотелось бы услышать больше информации как о самом Бали, так и о достопримечальностях, рассказанной самим гидом, а не в ответ на наши вопросы.

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