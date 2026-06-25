7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы взойдёте на вершину знаменитого балийского вулкана, пройдёте по кромке кратера и увидите соседний остров в рассветных лучах. А затем отдохнёте в уютном месте на берегу озера, искупаетесь в термальных источниках и посетите плантации кофе, какао и специй.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Сказочный рассвет на вершине вулкана

Батур — второй по величине вулкан на острове. Особенно волшебно он выглядит именно на рассвете, и оценить виды, открывающиеся с него на окрестности, просто необходимо, чтобы ваша коллекция впечатлений от балийских красот была полной. В 2 часа ночи мы встретим вас в отеле и отвезем к подножию вулкана, откуда и начнется восхождение в сопровождении гидов и при свете факелов. Полный подъем займет 2 часа. И как раз к рассвету вы достигнете вершины горы, где сможете встретить новый день в одном из самых красивых мест на Земле, сделать фантастические снимки и перекусить. Спуск займет 1,5 часа.

Купание в термальных источниках

После вулкана мы отвезем вас в уютное месте на берегу озера Батур, где расположено несколько бассейнов с чудесным панорамным видом. Здесь, в термальных источниках Тоя Бунгках, вы сможете искупаться и получить эстетическое удовольствие от новых природных пейзажей.

Плантации кофе, какао и специй

Следующий пункт программы — знакомство с традиционной балийской продукцией. На окруженной джунглями плантации вы увидите, как выращивают кофе, какао, фрукты и многие другие тропические растения. Продегустируете разные сорта кофе и напитки из других растений, а при желании сможете приобрести понравившиеся в местном магазине.

Экскурсия завершится в 12:00 и вся вторая половина дня будет в вашем распоряжении!

Организационные детали

Советую взять с собой теплую закрытую одежду и удобную обувь

Дополнительные расходы: Билет на термальные источники $15 за чел.

С вами буду я или другой гид из моей команды

В стоимость включены