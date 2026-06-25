7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Незабываемый рассвет на вулкане Батур

Восхождение на вулкан, термальные источники и кофейные плантаций
Вы взойдёте на вершину знаменитого балийского вулкана, пройдёте по кромке кратера и увидите соседний остров в рассветных лучах.

А затем отдохнёте в уютном месте на берегу озера, искупаетесь в термальных источниках и посетите плантации кофе, какао и специй.
4.9
47 отзывов
Незабываемый рассвет на вулкане Батур
Незабываемый рассвет на вулкане Батур
Незабываемый рассвет на вулкане Батур

Описание экскурсии

Сказочный рассвет на вершине вулкана

Батур — второй по величине вулкан на острове. Особенно волшебно он выглядит именно на рассвете, и оценить виды, открывающиеся с него на окрестности, просто необходимо, чтобы ваша коллекция впечатлений от балийских красот была полной. В 2 часа ночи мы встретим вас в отеле и отвезем к подножию вулкана, откуда и начнется восхождение в сопровождении гидов и при свете факелов. Полный подъем займет 2 часа. И как раз к рассвету вы достигнете вершины горы, где сможете встретить новый день в одном из самых красивых мест на Земле, сделать фантастические снимки и перекусить. Спуск займет 1,5 часа.

Купание в термальных источниках

После вулкана мы отвезем вас в уютное месте на берегу озера Батур, где расположено несколько бассейнов с чудесным панорамным видом. Здесь, в термальных источниках Тоя Бунгках, вы сможете искупаться и получить эстетическое удовольствие от новых природных пейзажей.

Плантации кофе, какао и специй

Следующий пункт программы — знакомство с традиционной балийской продукцией. На окруженной джунглями плантации вы увидите, как выращивают кофе, какао, фрукты и многие другие тропические растения. Продегустируете разные сорта кофе и напитки из других растений, а при желании сможете приобрести понравившиеся в местном магазине.

Экскурсия завершится в 12:00 и вся вторая половина дня будет в вашем распоряжении!

Организационные детали

  • Советую взять с собой теплую закрытую одежду и удобную обувь
  • Дополнительные расходы: Билет на термальные источники $15 за чел.
  • С вами буду я или другой гид из моей команды

В стоимость включены

  • Лёгкий перекус: варёное яйцо, банан, сендвичи, вода, горячий кофе или чай
  • Местный англоязычный гид у вулкана
  • Билеты в заповедник Кинтамани и на вулкан Батур
  • Трансфер из районов Кута, Санур, Нуса Дуа, Убуд, Улувату, Джимбаран, Чанггу, Чандидаса и Денпасар

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Синду
Синду — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4743 туристов
Меня зовут Синду. Я и моя команда из трех русскоговорящих гидов на Бали работаем с путешественниками из России с 2003 года. Мы хорошо владеем русским языком. Наша команда гарантирует вам интересные экскурсии,
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безопасность, хорошее и пунктуальное обслуживание. Мы рады показать вам наш чудесный остров, рассказать вам много интересного о жизни Бали. А если вам нужно будет что-то особенное, мы всегда рады составить для вас индивидуальную программу, как для одного путешественника, так и для группы. Приезжайте, и вы останетесь довольны!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
это просто ВАУ!!! это самая потрясающая поездка за весь наш отпуск!). начало в 02:30, рановато, но оно того стоит. накануне легли спать по раньше). в общем нас довезли до подножия
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вулкана, вручили палки и фонарики и отправили с отдельным гидом на восхождение. это было сложно и жарко. мы заранее утеплились, но зря, когда поднимаешься очень жарко становится, по дороге разделись до маек. А вот когда поднялись, уселись на лавочку и перестали двигаться, то прочувствовали что 12 градусов это холодно)) термобельё, флиски, ветровки - всё пошло в ход и помогло. обязательно нужно что-то брать на голову, она мёрзнет) в общем на вершине мы минут сорок прождали рассвет и за это время опустился туман)) not lucky сказал нам гид и спустил пониже, где мы всё таки увидели рассвет!!)) 🌄 нам открылся потрясающий вид! спускались тоже ногами и всю дорогу восхищались!) гид по дороге сделал множество отличных памятных кадров на наш телефон) После спуска нас отвезли в термы, тк было достаточно рано, народа почти совсем не было, что позволило нам как следует насладиться видами, ну и разумеется наделать кучу фото)). Потом мы поехали в уютный видовой ресторанчик в тропиках чтобы позавтракать, но мы не рассчитали с заказом, порции оказались такими огромными, что мы шутили что заодно и пообедали)) После завтрака поехали на кофейную плантацию, где нам показали как что растёт, познакомили с Лувак дали его погладить и навсегда изменили наше отношение с слову «каПУУчино»)) мы продегустировали все виды кофе, включая и этот из какашек)))) Потом помчали на Водопад, рядом с которым расположен огромный пруд полный гигантских рыб и стаей уток, отдельное веселье их кормить)) Ну и в завершение посетили рисовые плантации, очень видовые. А местные жители настолько организованы, что за небольшую плату, нарядят вас в выбранное вами платье и наделают на ваш телефон потрясающие инстаграмные фото и видео на качелях) погуляли там пофотографировались и поехали в отель) хочу сказать что это была лучшая и самая насыщенная поездка за весь отпуск!! это было действительно незабываемо!! отдельно благодарю нашего гида Роми, который ненавязчиво но четко всегда направлял и рекомендовал нам то что надо. рассказывал по дороге много интересных фактов) Мы в полном восторге! море впечатлений! очень насыщенная программа! огромное спасибо за этот день!! он останется в нашей памяти навсегда!!)

это просто ВАУ!!! это самая потрясающая поездка за весь наш отпуск!). начало в 02:30, рановато, но
это просто ВАУ!!! это самая потрясающая поездка за весь наш отпуск!). начало в 02:30, рановато, но
это просто ВАУ!!! это самая потрясающая поездка за весь наш отпуск!). начало в 02:30, рановато, но
это просто ВАУ!!! это самая потрясающая поездка за весь наш отпуск!). начало в 02:30, рановато, но
это просто ВАУ!!! это самая потрясающая поездка за весь наш отпуск!). начало в 02:30, рановато, но
это просто ВАУ!!! это самая потрясающая поездка за весь наш отпуск!). начало в 02:30, рановато, но
это просто ВАУ!!! это самая потрясающая поездка за весь наш отпуск!). начало в 02:30, рановато, но
это просто ВАУ!!! это самая потрясающая поездка за весь наш отпуск!). начало в 02:30, рановато, но+3
это просто ВАУ!!! это самая потрясающая поездка за весь наш отпуск!). начало в 02:30, рановато, но
это просто ВАУ!!! это самая потрясающая поездка за весь наш отпуск!). начало в 02:30, рановато, но
это просто ВАУ!!! это самая потрясающая поездка за весь наш отпуск!). начало в 02:30, рановато, но
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А
Обязательно возьмите с собой теплые вещи. Утром на вулкане действительно холодно, в кофте по итогу все равно замерзли, с собой было ещё полотенце, укрывались им) Хотя вроде у местных на
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вершине можно взять в аренду пледы, цену не узнавали. Поднялись за 1ч20м примерно, ощущался достаточно сложно, много крутых подьемов (почти вся дорога😄). Так что такой подьем точно не для всех. Но рассвет того стоит. Наверху дали горячего чая, яйцо и сендвич с бананом. Потом поехали на термальные источники, там выдают полотенце и шкафчик для вещей (вход 195к рупий с человека), после восхождения отличный отдых. Времени были достаточно, никто не торопил. Потом были на плантации и водопаде, водитель предлагал ещё заехать на рисовые террасы, но мы там уже были, поэтому отказались. Спасибо за организацию

Обязательно возьмите с собой теплые вещи. Утром на вулкане действительно холодно, в кофте по итогу все
Обязательно возьмите с собой теплые вещи. Утром на вулкане действительно холодно, в кофте по итогу все
Обязательно возьмите с собой теплые вещи. Утром на вулкане действительно холодно, в кофте по итогу все
Обязательно возьмите с собой теплые вещи. Утром на вулкане действительно холодно, в кофте по итогу все
Обязательно возьмите с собой теплые вещи. Утром на вулкане действительно холодно, в кофте по итогу все
Обязательно возьмите с собой теплые вещи. Утром на вулкане действительно холодно, в кофте по итогу все
Обязательно возьмите с собой теплые вещи. Утром на вулкане действительно холодно, в кофте по итогу все
Обязательно возьмите с собой теплые вещи. Утром на вулкане действительно холодно, в кофте по итогу все+3
Обязательно возьмите с собой теплые вещи. Утром на вулкане действительно холодно, в кофте по итогу все
Обязательно возьмите с собой теплые вещи. Утром на вулкане действительно холодно, в кофте по итогу все
Обязательно возьмите с собой теплые вещи. Утром на вулкане действительно холодно, в кофте по итогу все
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Д
все супер, забрали в 2 ночи с отеля, гид на авто русскоговорящий, дальше вас ведёт гид уже на английском языке на самом подъёме дают вкусный кофе, сендвич и яйцо подъем сложный для девушек, для меня было попроще очень круто, это была лучшая экскурсия на Бали
все супер, забрали в 2 ночи с отеля, гид на авто русскоговорящий, дальше вас ведёт гид
все супер, забрали в 2 ночи с отеля, гид на авто русскоговорящий, дальше вас ведёт гид
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К
все прошло отлично, сопровождал нас гид-водитель Вин, подробно отвечал на все вопросы и рассказал много интересного ☺️

1. вулкан на рассвете потрясающий, но подъем был очень тяжелым и крутым, занял 2
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часа у нашей группы (всем участникам 20-28 лет), в какие-то моменты казалось, что не дойдем, нужна хорошая физическая подготовка для такого треккинга, дорога действительно непростая, каменистая и под большим уклоном. банановые сендвичи и чай на вершине после этого восхождения - отдельный вид удовольствия

2. термы: как кто-то писал в отзывах, действительно напоминают старый аквапарк (но я бы добавила: наполовину заброшенный), комплексу 10 лет, но ничего, кроме удручения и грусти - он не вызывает, задерживаться надолго желания не было, НО отмокнуть в теплой воде в бассейне после восхождения и спуска - самое то, мышцы сказали за это «спасибо»

3. дегустация кофе, рисовые террасы, водопад - прекрасные места, в которых хотелось задержаться, особенно на дегустации кофе, в джунглях с мустангами (очень милые животные). а ещё на рисовых террасах можно вкусно и дешево пообедать 🍜

спасибо за этот насыщенный день!

все прошло отлично, сопровождал нас гид-водитель Вин, подробно отвечал на все вопросы и рассказал много интересного ☺️
все прошло отлично, сопровождал нас гид-водитель Вин, подробно отвечал на все вопросы и рассказал много интересного ☺️
все прошло отлично, сопровождал нас гид-водитель Вин, подробно отвечал на все вопросы и рассказал много интересного ☺️
все прошло отлично, сопровождал нас гид-водитель Вин, подробно отвечал на все вопросы и рассказал много интересного ☺️
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Анастасия
мне не совсем понятно почему мы отказались от 2-х часов в «термах» и все равно не успели побыть нормально во всех локациях - не хватило времени. Хотя нигде мы не
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задерживались.
1. подъем на вулкан был 2 часа. шли первый раз в жизни. нам сразу сказали что это 2 часа и так и вышло. наверху провели минут 40 наверное и обратно часа полтора или чуть больше спускались (это вообще не на много легче чем на верх)
с собой на верх надо брать отдельную сухую тёплую одежду (ту, которую вы несете с собой, а не на себе!) доходишь мокрый как мышь!
2. термы выглядели удручающе как заброшенный аквапарк. мы не стали даже заходить в них. чтобы не терять на это время.
3. кофейная плантация была интересной, но все это ради покупки чая/кофе. там же покачались платно на качелях 4. на рисовые террасы времени нам дали 40 минут! это только нос засунуть туда и всё. очень мало на них времени. грустно 5. на водопаде так же дали 40 минут времени и все.
куда ушли наши 12 часов я так и не поняла. видимо на переезды между локациями

мне не совсем понятно почему мы отказались от 2-х часов в «термах» и все равно не
мне не совсем понятно почему мы отказались от 2-х часов в «термах» и все равно не
мне не совсем понятно почему мы отказались от 2-х часов в «термах» и все равно не
мне не совсем понятно почему мы отказались от 2-х часов в «термах» и все равно не
мне не совсем понятно почему мы отказались от 2-х часов в «термах» и все равно не
мне не совсем понятно почему мы отказались от 2-х часов в «термах» и все равно не
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K
Потрясающие впечатления от подьема а вулкан. В 2 часа ночи за нами приехала машина, стартовали из Нуса Дуа, к 4 часам мы были у точки начала подъема. Гид выдал налобные
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фонарики и палки для подъема. Подьем не самый простой, в темное время суток, естественно, кое-где по достаточно комфортной дороге, кое-где по лесу. По пути есть места для остановки, где можно сделать передышку, отдохнуть. Тут же вам могут предложить преодолеть 95% пути на мото)) но нам было важно пройти самим. К 6 утра были на месте. Несмотря не то, что самого рассвета мы не увидели и было пасмурно, виды потрясающие!
Спуск проще и быстрее подъема.
Настоятельная рекомендация - брать с собой сменную сухую одежду и переодеться на вершине, очень ветрено.
После мы поехали на теплые природные источники - и это было лучшим решением, чтобы отдохнуть, прийти в себя и полюбоваться видами. спасибо большое гиду и водителю! все очень понравилось!

Потрясающие впечатления от подьема а вулкан. В 2 часа ночи за нами приехала машина, стартовали из
Потрясающие впечатления от подьема а вулкан. В 2 часа ночи за нами приехала машина, стартовали из
Потрясающие впечатления от подьема а вулкан. В 2 часа ночи за нами приехала машина, стартовали из
Потрясающие впечатления от подьема а вулкан. В 2 часа ночи за нами приехала машина, стартовали из
Потрясающие впечатления от подьема а вулкан. В 2 часа ночи за нами приехала машина, стартовали из
Потрясающие впечатления от подьема а вулкан. В 2 часа ночи за нами приехала машина, стартовали из
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