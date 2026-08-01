Увидеть «Ворота в небо», погулять по королевским паркам и не испугаться летучих мышей в храме
Восточный Бали — это вулкан Агунг в проёме храмовых ворот, дворцы среди воды и зелени. А ещё это чёрный вулканический песок и пещера, под сводами которой живут сотни летучих мышей. Мы покажем вам 5 знаковых мест и расскажем о духовной жизни острова и его легендах.
Описание экскурсии
Храм Пура Лемпуянг — одно из девяти главных святилищ Бали. Поднимемся к знаменитым «Воротам в небо», через которые в ясную погоду открывается вид на вулкан Агунг. Поговорим о значении храма и его месте в духовной жизни балийцев.
Водный дворец Таман Уджунг — бывшая королевская резиденция, где объединяются балийская и европейская архитектура. Пройдём по многоуровневому парку с прудами, мостами и панорамными площадками.
Водный дворец Тирта Ганга — сад с фонтанами, старинными скульптурами и прудами, где плавают карпы. Вы узнаете, как комплекс использовала королевская семья и какова символика воды в культуре острова.
Пляж с чёрным песком — побережье вулканического происхождения. Здесь будет время немного отдохнуть и сделать эффектные фотографии.
Храм Пура Гоа Лавах — святилище у входа в пещеру, где живут сотни летучих мышей. Вы услышите легенды о духах-хранителях и узнаете, почему это необычное место считается одним из важнейших храмов острова.
Примерный тайминг
7:30 — выезд от точки сбора в Джимбаране 8:00 — выезд от точки сбора в Куте 9:30–11:00 — храм Пура Лемпуянг 11:30–12:20 — водный дворец Таман Уджунг 12:40–13:20 — обед в кафе по желанию 13:40–14:30 — водный дворец Тирта Ганга 15:00–15:30 — пляж с чёрным вулканическим песком 15:50–16:40 — храм Пура Гоа Лавах 16:40–18:00 — обратный путь
Обратите внимание: время и порядок посещения локаций ориентировочные и могут измениться в зависимости от дорожной ситуации и погодных условий.
Организационные детали
Едем на Toyota Avanza или Toyota HiAce — в зависимости от размера группы
Входные билеты во все локации включены в стоимость
Обед оплачивается дополнительно по желанию
С вами будет гид из нашей команды
в понедельник и пятницу в 07:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
С точек сбора в Джимбаране и Куте
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома — Организатор на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2045 туристов
Мы принимаем гостей на Бали с 2017 года. Работаем только с проверенными местными гидами, которые отлично владеют русским языком — не на уровне пары фраз, а по-настоящему: живо, грамотно и читать дальшеуменьшить
с душой. Они много рассказывают, шутят, отвечают на вопросы и делятся тем, что не найдёшь в путеводителях.
Наши экскурсии не поставлены на поток — мы за внимание к деталям, за атмосферу, за то, чтобы вы действительно прочувствовали страну. И возможно, захотели вернуться.
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