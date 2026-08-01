Восточный Бали — это вулкан Агунг в проёме храмовых ворот, дворцы среди воды и зелени. А ещё это чёрный вулканический песок и пещера, под сводами которой живут сотни летучих мышей. Мы покажем вам 5 знаковых мест и расскажем о духовной жизни острова и его легендах.

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Описание экскурсии

Храм Пура Лемпуянг — одно из девяти главных святилищ Бали. Поднимемся к знаменитым «Воротам в небо», через которые в ясную погоду открывается вид на вулкан Агунг. Поговорим о значении храма и его месте в духовной жизни балийцев.

Водный дворец Таман Уджунг — бывшая королевская резиденция, где объединяются балийская и европейская архитектура. Пройдём по многоуровневому парку с прудами, мостами и панорамными площадками.

Водный дворец Тирта Ганга — сад с фонтанами, старинными скульптурами и прудами, где плавают карпы. Вы узнаете, как комплекс использовала королевская семья и какова символика воды в культуре острова.

Пляж с чёрным песком — побережье вулканического происхождения. Здесь будет время немного отдохнуть и сделать эффектные фотографии.

Храм Пура Гоа Лавах — святилище у входа в пещеру, где живут сотни летучих мышей. Вы услышите легенды о духах-хранителях и узнаете, почему это необычное место считается одним из важнейших храмов острова.

Примерный тайминг

7:30 — выезд от точки сбора в Джимбаране

8:00 — выезд от точки сбора в Куте

9:30–11:00 — храм Пура Лемпуянг

11:30–12:20 — водный дворец Таман Уджунг

12:40–13:20 — обед в кафе по желанию

13:40–14:30 — водный дворец Тирта Ганга

15:00–15:30 — пляж с чёрным вулканическим песком

15:50–16:40 — храм Пура Гоа Лавах

16:40–18:00 — обратный путь

Обратите внимание: время и порядок посещения локаций ориентировочные и могут измениться в зависимости от дорожной ситуации и погодных условий.

Организационные детали