Мои заказы

Храмы и водные дворцы Восточного Бали

Увидеть «Ворота в небо», погулять по королевским паркам и не испугаться летучих мышей в храме
Восточный Бали — это вулкан Агунг в проёме храмовых ворот, дворцы среди воды и зелени. А ещё это чёрный вулканический песок и пещера, под сводами которой живут сотни летучих мышей. Мы покажем вам 5 знаковых мест и расскажем о духовной жизни острова и его легендах.
Храмы и водные дворцы Восточного Бали
Храмы и водные дворцы Восточного Бали
Храмы и водные дворцы Восточного Бали

Описание экскурсии

Храм Пура Лемпуянг — одно из девяти главных святилищ Бали. Поднимемся к знаменитым «Воротам в небо», через которые в ясную погоду открывается вид на вулкан Агунг. Поговорим о значении храма и его месте в духовной жизни балийцев.

Водный дворец Таман Уджунг — бывшая королевская резиденция, где объединяются балийская и европейская архитектура. Пройдём по многоуровневому парку с прудами, мостами и панорамными площадками.

Водный дворец Тирта Ганга — сад с фонтанами, старинными скульптурами и прудами, где плавают карпы. Вы узнаете, как комплекс использовала королевская семья и какова символика воды в культуре острова.

Пляж с чёрным песком — побережье вулканического происхождения. Здесь будет время немного отдохнуть и сделать эффектные фотографии.

Храм Пура Гоа Лавах — святилище у входа в пещеру, где живут сотни летучих мышей. Вы услышите легенды о духах-хранителях и узнаете, почему это необычное место считается одним из важнейших храмов острова.

Примерный тайминг

7:30 — выезд от точки сбора в Джимбаране
8:00 — выезд от точки сбора в Куте
9:30–11:00 — храм Пура Лемпуянг
11:30–12:20 — водный дворец Таман Уджунг
12:40–13:20 — обед в кафе по желанию
13:40–14:30 — водный дворец Тирта Ганга
15:00–15:30 — пляж с чёрным вулканическим песком
15:50–16:40 — храм Пура Гоа Лавах
16:40–18:00 — обратный путь

Обратите внимание: время и порядок посещения локаций ориентировочные и могут измениться в зависимости от дорожной ситуации и погодных условий.

Организационные детали

  • Едем на Toyota Avanza или Toyota HiAce — в зависимости от размера группы
  • Входные билеты во все локации включены в стоимость
  • Обед оплачивается дополнительно по желанию
  • С вами будет гид из нашей команды

в понедельник и пятницу в 07:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
С точек сбора в Джимбаране и Куте
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома
Рома — Организатор на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2045 туристов
Мы принимаем гостей на Бали с 2017 года. Работаем только с проверенными местными гидами, которые отлично владеют русским языком — не на уровне пары фраз, а по-настоящему: живо, грамотно и
читать дальшеуменьшить

с душой. Они много рассказывают, шутят, отвечают на вопросы и делятся тем, что не найдёшь в путеводителях. Наши экскурсии не поставлены на поток — мы за внимание к деталям, за атмосферу, за то, чтобы вы действительно прочувствовали страну. И возможно, захотели вернуться.

Входит в следующие категории Бали

Похожие экскурсии на «Храмы и водные дворцы Восточного Бали»

Путешествие по Восточному Бали
На машине
8 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Восточному Бали
Водные дворцы, райский пляж и снорклинг в Голубой лагуне
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $125 за всё до 5 чел.
Святыни Восточного Бали - из Денпасара
На машине
10 часов
20 отзывов
Индивидуальная
Святыни Восточного Бали - из Денпасара
Увидеть «ворота в небо», погулять по королевскому парку и услышать летучих мышей в храме
Начало: У вашего отеля
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от $190 за человека
Путешествие на восток Бали
На машине
8 часов
95 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие на восток Бали
Водный дворец, лавовые пещеры, королевский парк и белоснежный пляж за 1 день
Начало: У вашего отеля
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от $129 за всё до 5 чел.
Древние святыни и дворцы Восточного Бали
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Древние святыни и дворцы Восточного Бали
Провести день среди королевских садов, океанских пейзажей и древних традиций
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
от $116 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий на Бали. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Бали
$70 за человека