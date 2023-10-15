Искусный Бали: путешествие по деревням мастеров

Деревянные изделия, батик, серебро и живопись - познакомьтесь с традиционными ремёслами острова

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Культурное и религиозное своеобразие острова отразилось и в народном искусстве Бали, в том числе декоративно-прикладном.

Кроме того, исторически сложилось так, что для многих местных жителей именно занятие творчеством оказалось главным способом заработка.

Так ремёсла стали визитной карточкой Бали — в путешествии вы познакомитесь с некоторыми из них и сможете купить замечательные сувениры.
Искусный Бали: путешествие по деревням мастеров
Искусный Бали: путешествие по деревням мастеров
Искусный Бали: путешествие по деревням мастеров
Искусный Бали: путешествие по деревням мастеров
Искусный Бали: путешествие по деревням мастеров
Искусный Бали: путешествие по деревням мастеров
Искусный Бали: путешествие по деревням мастеров
Искусный Бали: путешествие по деревням мастеров
Искусный Бали: путешествие по деревням мастеров
Искусный Бали: путешествие по деревням мастеров
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

План нашего путешествия простой: я заберу вас в вашем отеле, и мы отправимся в несколько деревень, где специализируются на тех или иных видах искусства. По пути и на месте, в мастерских, вы узнаете о художественном мире Бали: особенностях развития стилей и направлений, традиционных материалах, мотивах и сюжетах.

В нашей программе:

  • деревня Тох Пати, где занимаются ручной росписью по ткани (Индонезия — родина батика!);
  • деревня Челук, где создают оригинальные изделия из серебра;
  • деревня Мас, где вы увидите работы талантливых резчиков по дереву;
  • деревня Батуан, где вы погрузитесь в колорит балийской живописи.

Организационные детали

  • Я могу вас забрать из отелей в районе Нуса-Дуа, Джимбарана, Куты, Семиньяка, Чанггу, Санура, Сукавати, Керамаса, Сабы и Убуда
  • Возможные дополнительные расходы: питание в кафе и сувениры

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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