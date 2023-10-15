Деревянные изделия, батик, серебро и живопись - познакомьтесь с традиционными ремёслами острова
Культурное и религиозное своеобразие острова отразилось и в народном искусстве Бали, в том числе декоративно-прикладном.
Кроме того, исторически сложилось так, что для многих местных жителей именно занятие творчеством оказалось главным способом заработка.
Так ремёсла стали визитной карточкой Бали — в путешествии вы познакомитесь с некоторыми из них и сможете купить замечательные сувениры.
Кроме того, исторически сложилось так, что для многих местных жителей именно занятие творчеством оказалось главным способом заработка.
Так ремёсла стали визитной карточкой Бали — в путешествии вы познакомитесь с некоторыми из них и сможете купить замечательные сувениры.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
План нашего путешествия простой: я заберу вас в вашем отеле, и мы отправимся в несколько деревень, где специализируются на тех или иных видах искусства. По пути и на месте, в мастерских, вы узнаете о художественном мире Бали: особенностях развития стилей и направлений, традиционных материалах, мотивах и сюжетах.
В нашей программе:
- деревня Тох Пати, где занимаются ручной росписью по ткани (Индонезия — родина батика!);
- деревня Челук, где создают оригинальные изделия из серебра;
- деревня Мас, где вы увидите работы талантливых резчиков по дереву;
- деревня Батуан, где вы погрузитесь в колорит балийской живописи.
Организационные детали
- Я могу вас забрать из отелей в районе Нуса-Дуа, Джимбарана, Куты, Семиньяка, Чанггу, Санура, Сукавати, Керамаса, Сабы и Убуда
- Возможные дополнительные расходы: питание в кафе и сувениры
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гдей — ваш гид на Бали
Провёл экскурсии для 236 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Гдей, я коренной житель Бали. Мне 35 лет, я русскоговорящий гид на острове. Я очень рад, что могу работать в этом бизнесе, это моя любимая работа! Жду вас, дорогие путешественники, в гости! Всего хорошего!
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