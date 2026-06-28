Культурное и религиозное своеобразие острова отразилось и в народном искусстве Бали, в том числе декоративно-прикладном.
Кроме того, исторически сложилось так, что для многих местных жителей именно занятие творчеством оказалось главным способом заработка.
Так ремёсла стали визитной карточкой Бали — в путешествии вы познакомитесь с некоторыми из них и сможете купить замечательные сувениры.
Кроме того, исторически сложилось так, что для многих местных жителей именно занятие творчеством оказалось главным способом заработка.
Так ремёсла стали визитной карточкой Бали — в путешествии вы познакомитесь с некоторыми из них и сможете купить замечательные сувениры.
Описание экскурсии
План нашего путешествия простой: я заберу вас в вашем отеле, и мы отправимся в несколько деревень, где специализируются на тех или иных видах искусства. По пути и на месте, в мастерских, вы узнаете о художественном мире Бали: особенностях развития стилей и направлений, традиционных материалах, мотивах и сюжетах.
В нашей программе:
- деревня Тох Пати, где занимаются ручной росписью по ткани (Индонезия — родина батика!);
- деревня Челук, где создают оригинальные изделия из серебра;
- деревня Мас, где вы увидите работы талантливых резчиков по дереву;
- деревня Батуан, где вы погрузитесь в колорит балийской живописи.
Организационные детали
- Я могу вас забрать из отелей в районе Нуса-Дуа, Джимбарана, Куты, Семиньяка, Санура, Сукавати, Керамаса, Сабы и Убуда
- Возможные дополнительные расходы: питание в кафе и сувениры
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гдей — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1019 туристов
Я коренной житель Бали и русскоговорящий гид. Вместе с командой гидов мы ждём вас, дорогие путешественники, в гости! И будем рады показать вам остров, ведь это наша любимая работа. Всего хорошего!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 61 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Потрясающая экскурсия по деревням мастеров! Гид - Гдей отличный рассказчик и собеседник, рассказал о истории и культуре острова, подарил незабываемые впечатления. Экскурсия выпала на праздничный день, удалось застать небольшой парад
+2
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П
Отличная эскурсия. гид Джулия. хорошо владеет русским языком- очень общительная и приятная девушка. Пролетело время быстро и незаметно, маршрут приятный, люди на маршруте тоже, вообще балийцы - замечательные светлые люди,
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Четкая, продуманная и насыщенная экскурсия. Юлия отлично владеет русским, готова поддерживать беседу на любые темы, бесконечно интересно узнавать узнавать от нее удивительный мир балийцев и местных ремесел изнутри, очень рекомендую.
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М
Огромное спасибо за путешествие в мир творчества и творческих мастерских ☀️ спасибо за русскую речь))) особенно за стремление рассказать историю острова, что очень важно, интересно и все понятно и за юмор отдельное спасибо ☀️✨ очень рекомендую, гид очень старательно изучал даже наши советские фильмы, от этого и интересный и добрый юмор 👍 с индивидуальным подходом 👍
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Т
Прекрасный день провели с гидом Гдеем!
Маршрут очень необычный! По факту эти места мастеров это не кустарное производство, а целый музей и галереи! Галерея на фабрике серебра просто восхищение! Мы увидили
Маршрут очень необычный! По факту эти места мастеров это не кустарное производство, а целый музей и галереи! Галерея на фабрике серебра просто восхищение! Мы увидили
+2
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Наш супер гид Ваян, прекрасно говорит по русски, крутой рассказчик, очень интересный собеседник, мега веселый и приятный человечек. Спасибо большое за экскурсию. Рекомендую Всем от души 💞
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