Культурное и религиозное своеобразие острова отразилось и в народном искусстве Бали, в том числе декоративно-прикладном. Кроме того, исторически сложилось так, что для многих местных жителей именно занятие творчеством оказалось главным способом заработка. Так ремёсла стали визитной карточкой Бали — в путешествии вы познакомитесь с некоторыми из них и сможете купить замечательные сувениры.

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Описание

Что вас ожидает

План нашего путешествия простой: я заберу вас в вашем отеле, и мы отправимся в несколько деревень, где специализируются на тех или иных видах искусства. По пути и на месте, в мастерских, вы узнаете о художественном мире Бали: особенностях развития стилей и направлений, традиционных материалах, мотивах и сюжетах.

В нашей программе:

деревня Тох Пати, где занимаются ручной росписью по ткани (Индонезия — родина батика!);

деревня Челук, где создают оригинальные изделия из серебра;

деревня Мас, где вы увидите работы талантливых резчиков по дереву;

деревня Батуан, где вы погрузитесь в колорит балийской живописи.

Организационные детали