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Искусный Бали: путешествие по деревням мастеров

Деревянные изделия, батик, серебро и живопись - познакомьтесь с традиционными ремёслами острова
Культурное и религиозное своеобразие острова отразилось и в народном искусстве Бали, в том числе декоративно-прикладном.

Кроме того, исторически сложилось так, что для многих местных жителей именно занятие творчеством оказалось главным способом заработка.

Так ремёсла стали визитной карточкой Бали — в путешествии вы познакомитесь с некоторыми из них и сможете купить замечательные сувениры.
4.9
61 отзыв
Искусный Бали: путешествие по деревням мастеров
Искусный Бали: путешествие по деревням мастеров
Искусный Бали: путешествие по деревням мастеров

Описание экскурсии

План нашего путешествия простой: я заберу вас в вашем отеле, и мы отправимся в несколько деревень, где специализируются на тех или иных видах искусства. По пути и на месте, в мастерских, вы узнаете о художественном мире Бали: особенностях развития стилей и направлений, традиционных материалах, мотивах и сюжетах.

В нашей программе:

  • деревня Тох Пати, где занимаются ручной росписью по ткани (Индонезия — родина батика!);
  • деревня Челук, где создают оригинальные изделия из серебра;
  • деревня Мас, где вы увидите работы талантливых резчиков по дереву;
  • деревня Батуан, где вы погрузитесь в колорит балийской живописи.

Организационные детали

  • Я могу вас забрать из отелей в районе Нуса-Дуа, Джимбарана, Куты, Семиньяка, Санура, Сукавати, Керамаса, Сабы и Убуда
  • Возможные дополнительные расходы: питание в кафе и сувениры
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гдей
Гдей — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1019 туристов
Я коренной житель Бали и русскоговорящий гид. Вместе с командой гидов мы ждём вас, дорогие путешественники, в гости! И будем рады показать вам остров, ведь это наша любимая работа. Всего хорошего!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 61 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
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Д
Потрясающая экскурсия по деревням мастеров! Гид - Гдей отличный рассказчик и собеседник, рассказал о истории и культуре острова, подарил незабываемые впечатления. Экскурсия выпала на праздничный день, удалось застать небольшой парад
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местных жителей и красочные украшения жилых районов. Особенно поразили работы мастеров по дереву, детализация работ на высшем уровне, а место подарило ощущение умиротворения и заземления. По дороге посетили дегустацию местного кофе и чая, а в завершении экскурсии приятный бонус - магазин сувениров с приятными ценами. Однозначно рекомендую!

Потрясающая экскурсия по деревням мастеров! Гид - Гдей отличный рассказчик и собеседник, рассказал о истории и
Потрясающая экскурсия по деревням мастеров! Гид - Гдей отличный рассказчик и собеседник, рассказал о истории и
Потрясающая экскурсия по деревням мастеров! Гид - Гдей отличный рассказчик и собеседник, рассказал о истории и
Потрясающая экскурсия по деревням мастеров! Гид - Гдей отличный рассказчик и собеседник, рассказал о истории и
Потрясающая экскурсия по деревням мастеров! Гид - Гдей отличный рассказчик и собеседник, рассказал о истории и
Потрясающая экскурсия по деревням мастеров! Гид - Гдей отличный рассказчик и собеседник, рассказал о истории и
Потрясающая экскурсия по деревням мастеров! Гид - Гдей отличный рассказчик и собеседник, рассказал о истории и
Потрясающая экскурсия по деревням мастеров! Гид - Гдей отличный рассказчик и собеседник, рассказал о истории и+2
Потрясающая экскурсия по деревням мастеров! Гид - Гдей отличный рассказчик и собеседник, рассказал о истории и
Потрясающая экскурсия по деревням мастеров! Гид - Гдей отличный рассказчик и собеседник, рассказал о истории и
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П
Отличная эскурсия. гид Джулия. хорошо владеет русским языком- очень общительная и приятная девушка. Пролетело время быстро и незаметно, маршрут приятный, люди на маршруте тоже, вообще балийцы - замечательные светлые люди,
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не пристают с предложением «купи - купи», субъективно: соль Бали- не природа, а люди, именно простые люди. Лично меня очень впечатлило - посещение мастерской резчиков по дереву. Это космос ребята 😀

Отличная эскурсия. гид Джулия. хорошо владеет русским языком- очень общительная и приятная девушка. Пролетело время быстро
Отличная эскурсия. гид Джулия. хорошо владеет русским языком- очень общительная и приятная девушка. Пролетело время быстро
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Konstantin
Четкая, продуманная и насыщенная экскурсия. Юлия отлично владеет русским, готова поддерживать беседу на любые темы, бесконечно интересно узнавать узнавать от нее удивительный мир балийцев и местных ремесел изнутри, очень рекомендую.
Четкая, продуманная и насыщенная экскурсия. Юлия отлично владеет русским, готова поддерживать беседу на любые темы, бесконечно
Четкая, продуманная и насыщенная экскурсия. Юлия отлично владеет русским, готова поддерживать беседу на любые темы, бесконечно
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М
Огромное спасибо за путешествие в мир творчества и творческих мастерских ☀️ спасибо за русскую речь))) особенно за стремление рассказать историю острова, что очень важно, интересно и все понятно и за юмор отдельное спасибо ☀️✨ очень рекомендую, гид очень старательно изучал даже наши советские фильмы, от этого и интересный и добрый юмор 👍 с индивидуальным подходом 👍
Огромное спасибо за путешествие в мир творчества и творческих мастерских ☀️ спасибо за русскую речь))) особенно
Огромное спасибо за путешествие в мир творчества и творческих мастерских ☀️ спасибо за русскую речь))) особенно
Огромное спасибо за путешествие в мир творчества и творческих мастерских ☀️ спасибо за русскую речь))) особенно
Огромное спасибо за путешествие в мир творчества и творческих мастерских ☀️ спасибо за русскую речь))) особенно
Огромное спасибо за путешествие в мир творчества и творческих мастерских ☀️ спасибо за русскую речь))) особенно
Огромное спасибо за путешествие в мир творчества и творческих мастерских ☀️ спасибо за русскую речь))) особенно
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Т
Прекрасный день провели с гидом Гдеем!
Маршрут очень необычный! По факту эти места мастеров это не кустарное производство, а целый музей и галереи! Галерея на фабрике серебра просто восхищение! Мы увидили
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плюсом процесс изготовления изделий. Украшено все арт объектами.
В мастерской резчиков дерева так же огромное старинное помещение галерея восхитительных работ.
Вобщем понравились все места. Как несколько музеев посетили, культурно обогатились. Гид Гдей очень любезен, не торопил нас, рассказывал обо всем подробно и отвечал на любые наши вопросы. К тому же посоветовал места, где продаются дешевые сувениры) Мы остались очень довольны!)
Большая благодарность нашему гиду!!!

Прекрасный день провели с гидом Гдеем!
Прекрасный день провели с гидом Гдеем!
Прекрасный день провели с гидом Гдеем!
Прекрасный день провели с гидом Гдеем!
Прекрасный день провели с гидом Гдеем!
Прекрасный день провели с гидом Гдеем!
Прекрасный день провели с гидом Гдеем!
Прекрасный день провели с гидом Гдеем!+2
Прекрасный день провели с гидом Гдеем!
Прекрасный день провели с гидом Гдеем!
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Татьяна
Наш супер гид Ваян, прекрасно говорит по русски, крутой рассказчик, очень интересный собеседник, мега веселый и приятный человечек. Спасибо большое за экскурсию. Рекомендую Всем от души 💞
Наш супер гид Ваян, прекрасно говорит по русски, крутой рассказчик, очень интересный собеседник, мега веселый и
Наш супер гид Ваян, прекрасно говорит по русски, крутой рассказчик, очень интересный собеседник, мега веселый и
Наш супер гид Ваян, прекрасно говорит по русски, крутой рассказчик, очень интересный собеседник, мега веселый и
Наш супер гид Ваян, прекрасно говорит по русски, крутой рассказчик, очень интересный собеседник, мега веселый и
Наш супер гид Ваян, прекрасно говорит по русски, крутой рассказчик, очень интересный собеседник, мега веселый и
Наш супер гид Ваян, прекрасно говорит по русски, крутой рассказчик, очень интересный собеседник, мега веселый и
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