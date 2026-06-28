Потрясающая экскурсия по деревням мастеров! Гид - Гдей отличный рассказчик и собеседник, рассказал о истории и культуре острова, подарил незабываемые впечатления. Экскурсия выпала на праздничный день, удалось застать небольшой парад

местных жителей и красочные украшения жилых районов. Особенно поразили работы мастеров по дереву, детализация работ на высшем уровне, а место подарило ощущение умиротворения и заземления. По дороге посетили дегустацию местного кофе и чая, а в завершении экскурсии приятный бонус - магазин сувениров с приятными ценами. Однозначно рекомендую!

Отличная эскурсия. гид Джулия. хорошо владеет русским языком- очень общительная и приятная девушка. Пролетело время быстро и незаметно, маршрут приятный, люди на маршруте тоже, вообще балийцы - замечательные светлые люди,

не пристают с предложением «купи - купи», субъективно: соль Бали- не природа, а люди, именно простые люди. Лично меня очень впечатлило - посещение мастерской резчиков по дереву. Это космос ребята 😀

Четкая, продуманная и насыщенная экскурсия. Юлия отлично владеет русским, готова поддерживать беседу на любые темы, бесконечно интересно узнавать узнавать от нее удивительный мир балийцев и местных ремесел изнутри, очень рекомендую.

М Мария

Огромное спасибо за путешествие в мир творчества и творческих мастерских ☀️ спасибо за русскую речь))) особенно за стремление рассказать историю острова, что очень важно, интересно и все понятно и за юмор отдельное спасибо ☀️✨ очень рекомендую, гид очень старательно изучал даже наши советские фильмы, от этого и интересный и добрый юмор 👍 с индивидуальным подходом 👍