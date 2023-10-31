Познакомиться с мастерством ювелиров и сделать украшение своими руками
Сложно встретить путешественника, который не привез бы с острова Бали хоть одно серебряное изделие. Туристические места заполнены ювелирными магазинами.
Но стоит ли покупать украшения, если их можно сделать самому? На мастер-классе за 3 часа вы освоите все этапы обработки серебра и сделаете кольцо по собственному эскизу. А потом будете с гордостью носить его и принимать комплименты!
Но стоит ли покупать украшения, если их можно сделать самому? На мастер-классе за 3 часа вы освоите все этапы обработки серебра и сделаете кольцо по собственному эскизу. А потом будете с гордостью носить его и принимать комплименты!
Ближайшие даты:
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
5
ноя
ноя
6
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Приглашаем вас на мастер-класс по традиционным балийским украшениям из серебра. Вы познакомитесь с особенностями материала и рабочими инструментами. Под руководством мастера создадите эскиз будущего украшения. Немного практики в работе с молотком, горелкой и шлифовальным станком — и у вас в руках ювелирный шедевр собственного изготовления.
Как проходит мастер-класс
- Мы встретим вас в одной из наших мастерских. Первая находится в Убуде, всего в 7 км от центра района, и расположена в традиционном балийском доме. Вторая — в Сануре (Денпасар), туда проще всего добраться тем, кто живёт на юге острова. Точные координаты мы сообщим после бронирования.
- Базовые инструменты и расходные материалы (5 г серебра) входят в стоимость мастер-класса
- Если вес готового украшения будет менее 5 г, доплата не потребуется. Если вес превысит 5 г, нужно будет доплатить по 25 000 индонезийских рупий за каждый дополнительный грамм веса.
- Мастер научит вас основным приёмам обработки серебра и поможет на всех этапах. К ним относятся плавление и ковка, формование и пайка, шлифовка и полировка.
Организационные детали
- Мастер-класс проводится на русском языке
- К месту проведения мастер-класса вам нужно будет добраться самостоятельно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районах Убуд и Санур
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ари — ваша команда гидов на Бали
Привет! Мы команда лицензированных организаторов туристических мероприятий. Работаем с 2009 года. Мы всегда стремились к тому, чтобы вы могли доверить свой отдых нам и остались довольны. Гарантируем высшее качество по приятным ценам. С нами вы полюбите Бали навсегда!
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