Сложно встретить путешественника, который не привез бы с острова Бали хоть одно серебряное изделие. Туристические места заполнены ювелирными магазинами.



Но стоит ли покупать украшения, если их можно сделать самому? На мастер-классе за 3 часа вы освоите все этапы обработки серебра и сделаете кольцо по собственному эскизу. А потом будете с гордостью носить его и принимать комплименты!