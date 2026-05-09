Убуд — культурная столица Бали и центр искусств на острове. Вокруг Убуда рассыпались маленькие деревни, где в особой атмосфере творят потомственные ювелиры, художники, мастера резьбы по дереву и росписи по ткани. Вы увидите, как в умелых руках рождаются настоящие произведения искусства, купите понравившиеся вещи, узнаете об истории этих мест и их жителях.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Деревня Батубулан. Вы познакомитесь с ручной росписью по ткани — батиком. Увидите, как расписывают хлопок и шёлк, из которых потом делают национальную одежду. Расскажу, почему батик так популярен на Бали и в Индонезии в целом.

Деревня Челук. Это ювелирная мекка на Бали. Именно тут проживают потомственные мастера, а знания и навыки передаются из поколения в поколение. Вы увидите, как изготавливают изделия из серебра и золота. Узнаете, почему многие балийцы носят именно серебряные украшения.

Деревня Мас. Здесь живут самые известные на острове резчики по дереву. Вы понаблюдаете за процессом превращения деревянных предметов в образцы искусства. Увидите, как в руках мастеров фигурки и статуи обретают особую ауру.

Деревня Лодтундух. Пройдёмся по галереям художников и понаблюдаем за творческим процессом. Вы увидите, как мастера создают свои удивительные работы.

Храм Батуан. Заглянем в древний действующий храм 11 века. Пока вы будете делать колоритные фото, я расскажу о примечательной истории этого места.

Кофейные плантации. Увидите, как растёт кофе, а также другие тропические растения. По желанию попробуете различные сорта местного чая и самый дорогой кофе в мире — лувак.

Организационные детали