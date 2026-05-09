Вокруг Убуда рассыпались маленькие деревни, где в особой атмосфере творят потомственные ювелиры, художники, мастера резьбы по дереву и росписи по ткани.
Вы увидите, как в умелых руках рождаются настоящие произведения искусства, купите понравившиеся вещи, узнаете об истории этих мест и их жителях.
Описание экскурсии
Деревня Батубулан. Вы познакомитесь с ручной росписью по ткани — батиком. Увидите, как расписывают хлопок и шёлк, из которых потом делают национальную одежду. Расскажу, почему батик так популярен на Бали и в Индонезии в целом.
Деревня Челук. Это ювелирная мекка на Бали. Именно тут проживают потомственные мастера, а знания и навыки передаются из поколения в поколение. Вы увидите, как изготавливают изделия из серебра и золота. Узнаете, почему многие балийцы носят именно серебряные украшения.
Деревня Мас. Здесь живут самые известные на острове резчики по дереву. Вы понаблюдаете за процессом превращения деревянных предметов в образцы искусства. Увидите, как в руках мастеров фигурки и статуи обретают особую ауру.
Деревня Лодтундух. Пройдёмся по галереям художников и понаблюдаем за творческим процессом. Вы увидите, как мастера создают свои удивительные работы.
Храм Батуан. Заглянем в древний действующий храм 11 века. Пока вы будете делать колоритные фото, я расскажу о примечательной истории этого места.
Кофейные плантации. Увидите, как растёт кофе, а также другие тропические растения. По желанию попробуете различные сорта местного чая и самый дорогой кофе в мире — лувак.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Innova или Suzuki APV
- В стоимость включены трансфер и услуги русскоговорящего гида
- Дополнительные расходы: билет в храм — 50 000 рупий, кофе лувак — 50 000 рупий/чашка
- Заберём из отеля в районе Убуда, Нуса Дуа, Джимбарана, Куты, Семиньяка, Чангу, Санура
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Отзывы и рейтинг
Роси познакомил
Мы с женой первый раз на Бали, Антон познакомил нас с культурой и местными ремеслами. Точно советуем всем брать данную экскурсию