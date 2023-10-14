Убуд: деревни мастеров и художников

Посетить места, где представлены почти все традиционные ремёсла Бали

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Убуд — культурная столица Бали и центр искусств на острове.

Вокруг Убуда рассыпались маленькие деревни, где в особой атмосфере творят потомственные ювелиры, художники, мастера резьбы по дереву и росписи по ткани.

Вы увидите, как в умелых руках рождаются настоящие произведения искусства, купите понравившиеся вещи, узнаете об истории этих мест и их жителях.
Убуд: деревни мастеров и художников
Убуд: деревни мастеров и художников
Убуд: деревни мастеров и художников
Убуд: деревни мастеров и художников
Убуд: деревни мастеров и художников
Убуд: деревни мастеров и художников
Убуд: деревни мастеров и художников
Убуд: деревни мастеров и художников
Убуд: деревни мастеров и художников
Убуд: деревни мастеров и художников
Убуд: деревни мастеров и художников
Убуд: деревни мастеров и художников
Убуд: деревни мастеров и художников
Убуд: деревни мастеров и художников
Убуд: деревни мастеров и художников
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Деревня Батубулан. Вы познакомитесь с ручной росписью по ткани — батиком. Увидите, как расписывают хлопок и шёлк, из которых потом делают национальную одежду. Расскажу, почему батик так популярен на Бали и в Индонезии в целом.

Деревня Челук. Это ювелирная мекка на Бали. Именно тут проживают потомственные мастера, а знания и навыки передаются из поколения в поколение. Вы увидите, как изготавливают изделия из серебра и золота. Узнаете, почему многие балийцы носят именно серебряные украшения.

Деревня Мас. Здесь живут самые известные на острове резчики по дереву. Вы понаблюдаете за процессом превращения деревянных предметов в образцы искусства. Увидите, как в руках мастеров фигурки и статуи обретают особую ауру.

Деревня Лодтундух. Пройдёмся по галереям художников и понаблюдаем за творческим процессом. Вы увидите, как мастера создают свои удивительные работы.

Храм Батуан. Заглянем в древний действующий храм 11 века. Пока вы будете делать колоритные фото, я расскажу о примечательной истории этого места.

Кофейные плантации. Увидите, как растёт кофе, а также другие тропические растения. По желанию попробуете различные сорта местного чая и самый дорогой кофе в мире — лувак.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Innova или Suzuki APV
  • В стоимость включены трансфер и услуги русскоговорящего гида
  • Дополнительные расходы: билет в храм — 30 000 рупий, кофе лувак — 50 000 рупий/чашка
  • Заберём из отеля в районе Убуда, Нуса Дуа, Джимбарана, Куты, Семиньяка, Чангу, Санура
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Святые места
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Убуд

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