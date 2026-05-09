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Убуд: деревни мастеров и художников

Посетить места, где представлены почти все традиционные ремёсла Бали
Убуд — культурная столица Бали и центр искусств на острове.

Вокруг Убуда рассыпались маленькие деревни, где в особой атмосфере творят потомственные ювелиры, художники, мастера резьбы по дереву и росписи по ткани.

Вы увидите, как в умелых руках рождаются настоящие произведения искусства, купите понравившиеся вещи, узнаете об истории этих мест и их жителях.
5
18 отзывов
Убуд: деревни мастеров и художников
Убуд: деревни мастеров и художников
Убуд: деревни мастеров и художников

Описание экскурсии

Деревня Батубулан. Вы познакомитесь с ручной росписью по ткани — батиком. Увидите, как расписывают хлопок и шёлк, из которых потом делают национальную одежду. Расскажу, почему батик так популярен на Бали и в Индонезии в целом.

Деревня Челук. Это ювелирная мекка на Бали. Именно тут проживают потомственные мастера, а знания и навыки передаются из поколения в поколение. Вы увидите, как изготавливают изделия из серебра и золота. Узнаете, почему многие балийцы носят именно серебряные украшения.

Деревня Мас. Здесь живут самые известные на острове резчики по дереву. Вы понаблюдаете за процессом превращения деревянных предметов в образцы искусства. Увидите, как в руках мастеров фигурки и статуи обретают особую ауру.

Деревня Лодтундух. Пройдёмся по галереям художников и понаблюдаем за творческим процессом. Вы увидите, как мастера создают свои удивительные работы.

Храм Батуан. Заглянем в древний действующий храм 11 века. Пока вы будете делать колоритные фото, я расскажу о примечательной истории этого места.

Кофейные плантации. Увидите, как растёт кофе, а также другие тропические растения. По желанию попробуете различные сорта местного чая и самый дорогой кофе в мире — лувак.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Innova или Suzuki APV
  • В стоимость включены трансфер и услуги русскоговорящего гида
  • Дополнительные расходы: билет в храм — 50 000 рупий, кофе лувак — 50 000 рупий/чашка
  • Заберём из отеля в районе Убуда, Нуса Дуа, Джимбарана, Куты, Семиньяка, Чангу, Санура
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провели экскурсии для 224 туристов
Я коренной житель острова Бали. Вместе с братом и коллегами мы предлагаем интересные экскурсии. Работаем с русскоговорящими путешественниками. Расскажем самое интересное об истории, культуре и традициях острова!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
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К
Это была моя первая экскурсия в Убуде, причём сразу по прилёту. Моим гидом был Роси. Задержалась на 30 минут, Роси меня спокойно подождал, не торопил, чему я была рада.
Роси познакомил
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меня с балийскими ремеслами, мы посетили деревни мастеров, художников,посмотрели как расписывают знаменитый балийский батик, изготовление серебряных изделий, резьба по дереву, наблюдали за творческим процессом, многие знают немного русский язык, что было приятно. Заезали в дом балийца, посмотрели как устроен быт. Роси все доступно рассказывает, интересно, погружает в культуру. Заезжали на плантации, увидела как растёт кофе, тропические фрукты, специи. Насыщенно, интересно, для первого раза в Убуде очень рекомендую эту экскурсию,не пожалеете. Роси, благодарю за проведенную экскурсию, помощь в решение нескольких вопросов. До новых встреч!

Это была моя первая экскурсия в Убуде, причём сразу по прилёту. Моим гидом был Роси. Задержалась
Это была моя первая экскурсия в Убуде, причём сразу по прилёту. Моим гидом был Роси. Задержалась
Это была моя первая экскурсия в Убуде, причём сразу по прилёту. Моим гидом был Роси. Задержалась
Это была моя первая экскурсия в Убуде, причём сразу по прилёту. Моим гидом был Роси. Задержалась
Это была моя первая экскурсия в Убуде, причём сразу по прилёту. Моим гидом был Роси. Задержалась
Это была моя первая экскурсия в Убуде, причём сразу по прилёту. Моим гидом был Роси. Задержалась
Это была моя первая экскурсия в Убуде, причём сразу по прилёту. Моим гидом был Роси. Задержалась
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Viktoria
Антон очень интересный рассказчик и просто приятный человек, отлично владеет русским языком, отвечал на все вопросы о культуре, религии и жизни на Бали, которые не касались тематики экскурсии. Индивидуальная экскурсия
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была комфортной за счет того, что мы сами выбирали маршрут и управляли временем, проверенным в разных локациях. Деревни представляли себе иначе, в формате рынка/базара, по факту оказалось, что это скорее туристические точки - магазины, перед входом проводится небольшое демо, посвященное мастерству, на 10 минут. Для тех, кто настроен покупать картины/ткани/фигурки из дерева - будет супер.

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Я
Хочу выразить огромную благодарность Антону за экскурсию. Все было понятно, он прекрасно говорит на русском языке. Нам не хватило денег в деревнях на покупку картины и статуетки из дерева, Антон выручил наличными)

Мы с женой первый раз на Бали, Антон познакомил нас с культурой и местными ремеслами. Точно советуем всем брать данную экскурсию
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A
Мы ездили с гидом Сила, очень понравилось! Отличная экскурсия, очень интересно рассказывает, отлично говорит на русском. Отличный маршрут, посетили храм, закупились сувенирами, побывали на дегустации чая и кофе и погладили милого пухляка Лювака 🤗 Однозначно рекомендую ☝🏼Огромная благодарность гиду и организатору.
Мы ездили с гидом Сила, очень понравилось! Отличная экскурсия, очень интересно рассказывает, отлично говорит на русском.
Мы ездили с гидом Сила, очень понравилось! Отличная экскурсия, очень интересно рассказывает, отлично говорит на русском.
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Е
это была отличная поездка)))) гид отлично говорил по русски, очень много рассказал про традиции переводил все экскурсии очень приятный человек. мы получили огромные эмоции от поездки
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О
гид Сила - отличный, очень приятный собеседник. подробно все рассказал, ответил на все вопросы
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