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Из южного Бали к вулкану Батур: лава, джунгли и горячие источники

Побывать у подножия действующего вулкана, увидеть инопланетные пейзажи и отдохнуть в термах
Приглашаем в большое путешествие по самым красивым уголкам центрального Бали! Вы прогуляетесь по Лесу обезьян, увидите знаменитые рисовые террасы Тегаллаланг, посетите древний храм Гунунг Кави Себату, отдохнёте у водопада и побываете на кофейной плантации.

Кульминацией поездки станет вулкан Батур: вы полюбуетесь панорамой кальдеры, а затем расслабитесь в горячих источниках.
Из южного Бали к вулкану Батур: лава, джунгли и горячие источники
Из южного Бали к вулкану Батур: лава, джунгли и горячие источники
Из южного Бали к вулкану Батур: лава, джунгли и горячие источники

Описание экскурсии

8:00 — выезд из отеля

Мы отправимся в сторону горных районов острова. По дороге поговорим о жизни балийцев, особенностях местной культуры и религии.

9:15–10:15 — Лес обезьян

Прогуляемся по зелёному парку, где свободно живут длиннохвостые макаки и редкие белые обезьяны. Вы также увидите калонгов — крупных летучих лисиц, которые играют важную роль в экосистеме острова.

11:00–12:00 — рисовые террасы Тегаллаланг

Полюбуемся знаменитыми каскадными рисовыми полями, познакомимся с традиционной системой орошения субак и сделаем красивые фотографии.

12:15–13:00 — храм Гунунг Кави Себату

Посетим один из самых атмосферных водных храмов Бали. Здесь царят тишина и умиротворение, а священные источники до сих пор используются для ритуалов очищения. Вы узнаете о балийском индуизме и символике храмовой архитектуры.

13:15–14:00 — водопад Баяд

Здесь можно насладиться спокойной атмосферой вдали от популярных туристических мест и — при желании — искупаться.

14:15–15:00 — кофейная и тропическая плантации

Познакомимся с экзотическими растениями, понаблюдаем, как выращивают кофе, какао, ваниль и специи, попробуем несколько сортов местного чая. Поговорим об истории знаменитого кофе лювак и особенностях его производства.

15:30–15:45 — смотровая площадка Пенелокан

С одной из лучших обзорных площадок острова перед нами откроется впечатляющая панорама вулкана Батур и озера, расположенного внутри древней кальдеры.

16:00–16:30 — чёрные лавовые поля вулкана Батур

Мы окажемся среди застывших потоков лавы, оставшихся после мощного извержения 1917 года. Эти необычные пейзажи напоминают поверхность другой планеты.

17:00–18:00 — горячие источники Батура

После насыщенного дня расслабимся в термальных бассейнах с видом на озеро и вулкан. Минеральная вода поступает из природных геотермальных источников и круглый год сохраняет комфортную температуру.

20:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Остаток суммы за экскурсию нужно оплатить на месте наличными (новые доллары или индонезийские рупии)
  • Едем на микроавтобусе Toyota Hiace. Забираем из отелей южной части острова
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительно на месте оплачиваются входные билеты

  • Лес обезьян — 130 000 рупий ($7) за чел.
  • Рисовые терассы Тегалаланг — 50 000 рупий ($2,7) за чел.
  • Храм Гунунг Кави Себату — 50 000 рупий ($2,7) за чел.
  • Водопад Баяд — 30 000 рупий ($1,6) за чел.
  • Панелокан — 50 000 рупий ($2,7) за чел.
  • Термальные источники — 195 000 рупий ($10,8) за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гдей
Гдей — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 1006 туристов
Я коренной житель Бали и русскоговорящий гид. Вместе с командой гидов мы ждём вас, дорогие путешественники, в гости! И будем рады показать вам остров, ведь это наша любимая работа. Всего хорошего!

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