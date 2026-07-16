Приглашаем в большое путешествие по самым красивым уголкам центрального Бали! Вы прогуляетесь по Лесу обезьян, увидите знаменитые рисовые террасы Тегаллаланг, посетите древний храм Гунунг Кави Себату, отдохнёте у водопада и побываете на кофейной плантации. Кульминацией поездки станет вулкан Батур: вы полюбуетесь панорамой кальдеры, а затем расслабитесь в горячих источниках.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

8:00 — выезд из отеля

Мы отправимся в сторону горных районов острова. По дороге поговорим о жизни балийцев, особенностях местной культуры и религии.

9:15–10:15 — Лес обезьян

Прогуляемся по зелёному парку, где свободно живут длиннохвостые макаки и редкие белые обезьяны. Вы также увидите калонгов — крупных летучих лисиц, которые играют важную роль в экосистеме острова.

11:00–12:00 — рисовые террасы Тегаллаланг

Полюбуемся знаменитыми каскадными рисовыми полями, познакомимся с традиционной системой орошения субак и сделаем красивые фотографии.

12:15–13:00 — храм Гунунг Кави Себату

Посетим один из самых атмосферных водных храмов Бали. Здесь царят тишина и умиротворение, а священные источники до сих пор используются для ритуалов очищения. Вы узнаете о балийском индуизме и символике храмовой архитектуры.

13:15–14:00 — водопад Баяд

Здесь можно насладиться спокойной атмосферой вдали от популярных туристических мест и — при желании — искупаться.

14:15–15:00 — кофейная и тропическая плантации

Познакомимся с экзотическими растениями, понаблюдаем, как выращивают кофе, какао, ваниль и специи, попробуем несколько сортов местного чая. Поговорим об истории знаменитого кофе лювак и особенностях его производства.

15:30–15:45 — смотровая площадка Пенелокан

С одной из лучших обзорных площадок острова перед нами откроется впечатляющая панорама вулкана Батур и озера, расположенного внутри древней кальдеры.

16:00–16:30 — чёрные лавовые поля вулкана Батур

Мы окажемся среди застывших потоков лавы, оставшихся после мощного извержения 1917 года. Эти необычные пейзажи напоминают поверхность другой планеты.

17:00–18:00 — горячие источники Батура

После насыщенного дня расслабимся в термальных бассейнах с видом на озеро и вулкан. Минеральная вода поступает из природных геотермальных источников и круглый год сохраняет комфортную температуру.

20:00 — возвращение в отель

Организационные детали

Остаток суммы за экскурсию нужно оплатить на месте наличными (новые доллары или индонезийские рупии)

Едем на микроавтобусе Toyota Hiace. Забираем из отелей южной части острова

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительно на месте оплачиваются входные билеты