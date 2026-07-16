Кульминацией поездки станет вулкан Батур: вы полюбуетесь панорамой кальдеры, а затем расслабитесь в горячих источниках.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из отеля
Мы отправимся в сторону горных районов острова. По дороге поговорим о жизни балийцев, особенностях местной культуры и религии.
9:15–10:15 — Лес обезьян
Прогуляемся по зелёному парку, где свободно живут длиннохвостые макаки и редкие белые обезьяны. Вы также увидите калонгов — крупных летучих лисиц, которые играют важную роль в экосистеме острова.
11:00–12:00 — рисовые террасы Тегаллаланг
Полюбуемся знаменитыми каскадными рисовыми полями, познакомимся с традиционной системой орошения субак и сделаем красивые фотографии.
12:15–13:00 — храм Гунунг Кави Себату
Посетим один из самых атмосферных водных храмов Бали. Здесь царят тишина и умиротворение, а священные источники до сих пор используются для ритуалов очищения. Вы узнаете о балийском индуизме и символике храмовой архитектуры.
13:15–14:00 — водопад Баяд
Здесь можно насладиться спокойной атмосферой вдали от популярных туристических мест и — при желании — искупаться.
14:15–15:00 — кофейная и тропическая плантации
Познакомимся с экзотическими растениями, понаблюдаем, как выращивают кофе, какао, ваниль и специи, попробуем несколько сортов местного чая. Поговорим об истории знаменитого кофе лювак и особенностях его производства.
15:30–15:45 — смотровая площадка Пенелокан
С одной из лучших обзорных площадок острова перед нами откроется впечатляющая панорама вулкана Батур и озера, расположенного внутри древней кальдеры.
16:00–16:30 — чёрные лавовые поля вулкана Батур
Мы окажемся среди застывших потоков лавы, оставшихся после мощного извержения 1917 года. Эти необычные пейзажи напоминают поверхность другой планеты.
17:00–18:00 — горячие источники Батура
После насыщенного дня расслабимся в термальных бассейнах с видом на озеро и вулкан. Минеральная вода поступает из природных геотермальных источников и круглый год сохраняет комфортную температуру.
20:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Остаток суммы за экскурсию нужно оплатить на месте наличными (новые доллары или индонезийские рупии)
- Едем на микроавтобусе Toyota Hiace. Забираем из отелей южной части острова
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительно на месте оплачиваются входные билеты
- Лес обезьян — 130 000 рупий ($7) за чел.
- Рисовые терассы Тегалаланг — 50 000 рупий ($2,7) за чел.
- Храм Гунунг Кави Себату — 50 000 рупий ($2,7) за чел.
- Водопад Баяд — 30 000 рупий ($1,6) за чел.
- Панелокан — 50 000 рупий ($2,7) за чел.
- Термальные источники — 195 000 рупий ($10,8) за чел.