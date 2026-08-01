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Кемпинг на вулкане Агунг

Проснуться над облаками и встретить рассвет на высоте 3142 метра
Давай заберёмся на самую высокую точку Бали на ближайших выходных? Будем идти с лёгкими рюкзаками, смотреть на звёзды с вулкана, душевно общаться у жаркого костра.

Проснёмся над облаками в палатках и почувствуем себя героями на вершине священной горы, встречая рассвет.
Кемпинг на вулкане Агунг
Кемпинг на вулкане Агунг
Кемпинг на вулкане Агунг

Описание экскурсии

День 1: подъём выше облаков и жаркий костёр на вулкане

Встречаемся в Чангу в 07:00 и в Убуде в 08:00. Едем к подножию вулкана Агунг, где познакомимся за кружечкой чая или кофе, переупакуем рюкзаки. Инструктор проведёт инструктаж по технике безопасности в горах и расскажет про особенности восхождений.

Агунг — священное место в Индонезии и самая высокая точка на Бали. Действующий стратовулкан последний раз извергался в 2019 году.

Сегодня предстоит подняться на 1300 метров на высоту чуть больше 2300 метров над уровнем моря до кемпинга. Будем идти с остановками около 5-6 часов постоянно вверх в комфортном темпе для всей группы.

Прибудем в лагерь к 15:00. Почувствуем себя героями после преодоления первой части восхождения, порадуем себя сытным походным ланчем и заслуженным отдыхом с потрясающими видами со всех сторон. Сходим за дровами, чтобы вечером разжечь жаркий костёр и приготовить горячий ужин. Встретим закат на вулкане, душевно пообщаемся в узком кругу и пораньше ляжем спать. Нужно восстановить силы перед последним рывком.

День 2: Рассвет на самой высокой точке Бали

Просыпаемся до восхода солнца в 2:45. Согреваемся горячим чаем и кофе и готовимся к восхождению налегке на самую высокую точку острова Бали. Наберём 800 метров высоты за 3 часа с небольшими остановками. Делаем последние шаги и празднуем успех на вершине Агунга с волшебным рассветом. Эмоции и ощущения не передать словами. Возможно повезёт, и мы увидим очертания вулкана Ринджани, который красуется на соседнем острове.

Делаем фотографии и спускаемся в наш лагерь, где сытно позавтракаем и поделимся друг с другом впечатлениями. После собираем вещи и в 11:30 выходим. Идти вниз легче: к подножию доберёмся за 4 часа к 16:30. Не забываем по пути смотреть по сторонам и наслаждаться природой Бали.

Полные восторга и с приятной усталостью в мышцах, прощаемся и разъезжаемся. Прибудем в Убуд в 17:45, в Чангу — 19:00.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Проживание в туристических палатках. Парам предоставляются двухместные палатки. Одиночных туристов расселяем по гендерному признаку в трёхместных палатках.
  • Питание походное. В стоимость включёно: горячие напитки, горячий ужин в 1-й день и завтрак во 2-й день. Необходимо сообщить инструктору до похода, если вы вегетарианец, имеете аллергию или не едите ни при каких обстоятельствах конкретный продукт.
  • Советуем взять с собой снеки и любимые угощения для группы, чтобы поделиться у костра.
  • Восхождение на Агунг занимает 7.5-8 часов. Маршрут подходит для новичков, регулярно занимающихся спортом и в хорошей физической форме, имеющих опыт горных походов хотя бы на пару дней. Нагрузка высокая: в 1-й день предстоит набор высоты 1300 метров, во 2-й день будет подъём на 800 метров и спуск 2100 метров. Общий километраж — 12 км.
  • Идём с облегчёнными рюкзаками, в которых только ваши личные вещи. Общегрупповое снаряжение, воду и еду несут инструкторы. При этом вес вашего рюкзака с личными вещами, тёплой одеждой и питьевой водой для восхождения составит около 6-8 кг.
  • Возможно идти без рюкзака налегке, заказав услуги портера (носильщика)

В стоимость включено

  • Трансфер из Убуда и Чангу и обратно
  • Сопровождение профессиональными инструкторами-гидами
  • Регистрация
  • Страховка, покрывающая эвакуацию
  • Аренда снаряжения: фонариков, треккинговых палок, палаток, спальников, ковриков для сна
  • Ужин в 1-й день, завтрак во 2-й день и горячие напитки утром на вулкане

Дополнительные расходы

  • Дополнительное питание
  • Услуги портера (носильщика) – 60$
  • Трансфер из/в другие города на острове Бали

в субботу в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$224
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Чангу или Убуде
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 39 туристов
Я эксперт по Индонезии. Глубоко и пристально исследовал остров Бали и окружающие острова. Обожаю делиться своими любимыми маршрутами и собирать большие весёлые компании для незабываемого опыта на природе. Я вырос
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в семье учёных и закончил МГУ, рисую, пишу стихи и играю на гитаре. Люблю людей, кофе и пирожные. По утрам делаю зарядку, по выходным выезжаю на природу. Совершил более 56 восхождений на вулканы Индонезии и побывал на всех крупных островах от Явы — до Борнео и Флореса

Входит в следующие категории Бали

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