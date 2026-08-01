Давай заберёмся на самую высокую точку Бали на ближайших выходных? Будем идти с лёгкими рюкзаками, смотреть на звёзды с вулкана, душевно общаться у жаркого костра. Проснёмся над облаками в палатках и почувствуем себя героями на вершине священной горы, встречая рассвет.

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Описание экскурсии

День 1: подъём выше облаков и жаркий костёр на вулкане

Встречаемся в Чангу в 07:00 и в Убуде в 08:00. Едем к подножию вулкана Агунг, где познакомимся за кружечкой чая или кофе, переупакуем рюкзаки. Инструктор проведёт инструктаж по технике безопасности в горах и расскажет про особенности восхождений.

Агунг — священное место в Индонезии и самая высокая точка на Бали. Действующий стратовулкан последний раз извергался в 2019 году.

Сегодня предстоит подняться на 1300 метров на высоту чуть больше 2300 метров над уровнем моря до кемпинга. Будем идти с остановками около 5-6 часов постоянно вверх в комфортном темпе для всей группы.

Прибудем в лагерь к 15:00. Почувствуем себя героями после преодоления первой части восхождения, порадуем себя сытным походным ланчем и заслуженным отдыхом с потрясающими видами со всех сторон. Сходим за дровами, чтобы вечером разжечь жаркий костёр и приготовить горячий ужин. Встретим закат на вулкане, душевно пообщаемся в узком кругу и пораньше ляжем спать. Нужно восстановить силы перед последним рывком.

День 2: Рассвет на самой высокой точке Бали

Просыпаемся до восхода солнца в 2:45. Согреваемся горячим чаем и кофе и готовимся к восхождению налегке на самую высокую точку острова Бали. Наберём 800 метров высоты за 3 часа с небольшими остановками. Делаем последние шаги и празднуем успех на вершине Агунга с волшебным рассветом. Эмоции и ощущения не передать словами. Возможно повезёт, и мы увидим очертания вулкана Ринджани, который красуется на соседнем острове.

Делаем фотографии и спускаемся в наш лагерь, где сытно позавтракаем и поделимся друг с другом впечатлениями. После собираем вещи и в 11:30 выходим. Идти вниз легче: к подножию доберёмся за 4 часа к 16:30. Не забываем по пути смотреть по сторонам и наслаждаться природой Бали.

Полные восторга и с приятной усталостью в мышцах, прощаемся и разъезжаемся. Прибудем в Убуд в 17:45, в Чангу — 19:00.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Проживание в туристических палатках. Парам предоставляются двухместные палатки. Одиночных туристов расселяем по гендерному признаку в трёхместных палатках.

Питание походное. В стоимость включёно: горячие напитки, горячий ужин в 1-й день и завтрак во 2-й день. Необходимо сообщить инструктору до похода, если вы вегетарианец, имеете аллергию или не едите ни при каких обстоятельствах конкретный продукт.

Советуем взять с собой снеки и любимые угощения для группы, чтобы поделиться у костра.

Восхождение на Агунг занимает 7.5-8 часов. Маршрут подходит для новичков, регулярно занимающихся спортом и в хорошей физической форме, имеющих опыт горных походов хотя бы на пару дней. Нагрузка высокая: в 1-й день предстоит набор высоты 1300 метров, во 2-й день будет подъём на 800 метров и спуск 2100 метров. Общий километраж — 12 км.

Идём с облегчёнными рюкзаками, в которых только ваши личные вещи. Общегрупповое снаряжение, воду и еду несут инструкторы. При этом вес вашего рюкзака с личными вещами, тёплой одеждой и питьевой водой для восхождения составит около 6-8 кг.

Возможно идти без рюкзака налегке, заказав услуги портера (носильщика)

В стоимость включено

Трансфер из Убуда и Чангу и обратно

Сопровождение профессиональными инструкторами-гидами

Регистрация

Страховка, покрывающая эвакуацию

Аренда снаряжения: фонариков, треккинговых палок, палаток, спальников, ковриков для сна

Ужин в 1-й день, завтрак во 2-й день и горячие напитки утром на вулкане

Дополнительные расходы