Кемпинг на вулкане Агунг

Проснуться над облаками и встретить рассвет на высоте 3142 метра

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Давай заберёмся на самую высокую точку Бали на ближайших выходных? Будем идти с лёгкими рюкзаками, смотреть на звёзды с вулкана, душевно общаться у жаркого костра.

Проснёмся над облаками в палатках и почувствуем себя героями на вершине священной горы, встречая рассвет.
Кемпинг на вулкане Агунг
Кемпинг на вулкане Агунг
Кемпинг на вулкане Агунг
Кемпинг на вулкане Агунг
Кемпинг на вулкане Агунг
Кемпинг на вулкане Агунг
Кемпинг на вулкане Агунг
Кемпинг на вулкане Агунг
Кемпинг на вулкане Агунг
Кемпинг на вулкане Агунг
Кемпинг на вулкане Агунг
Ближайшие даты:
9
сен
16
сен
23
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

День 1: подъём выше облаков и жаркий костёр на вулкане

Встречаемся в Чангу в 07:00 и в Убуде в 08:00. Едем к подножию вулкана Агунг, где познакомимся за кружечкой чая или кофе, переупакуем рюкзаки. Инструктор проведёт инструктаж по технике безопасности в горах и расскажет про особенности восхождений.

Агунг — священное место в Индонезии и самая высокая точка на Бали. Действующий стратовулкан последний раз извергался в 2019 году.

Сегодня предстоит подняться на 1300 метров на высоту чуть больше 2300 метров над уровнем моря до кемпинга. Будем идти с остановками около 5-6 часов постоянно вверх в комфортном темпе для всей группы.

Прибудем в лагерь к 15:00. Почувствуем себя героями после преодоления первой части восхождения, порадуем себя сытным походным ланчем и заслуженным отдыхом с потрясающими видами со всех сторон. Сходим за дровами, чтобы вечером разжечь жаркий костёр и приготовить горячий ужин. Встретим закат на вулкане, душевно пообщаемся в узком кругу и пораньше ляжем спать. Нужно восстановить силы перед последним рывком.

День 2: Рассвет на самой высокой точке Бали

Просыпаемся до восхода солнца в 2:45. Согреваемся горячим чаем и кофе и готовимся к восхождению налегке на самую высокую точку острова Бали. Наберём 800 метров высоты за 3 часа с небольшими остановками. Делаем последние шаги и празднуем успех на вершине Агунга с волшебным рассветом. Эмоции и ощущения не передать словами. Возможно повезёт, и мы увидим очертания вулкана Ринджани, который красуется на соседнем острове.

Делаем фотографии и спускаемся в наш лагерь, где сытно позавтракаем и поделимся друг с другом впечатлениями. После собираем вещи и в 11:30 выходим. Идти вниз легче: к подножию доберёмся за 4 часа к 16:30. Не забываем по пути смотреть по сторонам и наслаждаться природой Бали.

Полные восторга и с приятной усталостью в мышцах, прощаемся и разъезжаемся. Прибудем в Убуд в 17:45, в Чангу — 19:00.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Проживание в туристических палатках. Парам предоставляются двухместные палатки. Одиночных туристов расселяем по гендерному признаку в трёхместных палатках.
  • Питание походное. В стоимость включёно: горячие напитки, горячий ужин в 1-й день и завтрак во 2-й день. Необходимо сообщить инструктору до похода, если вы вегетарианец, имеете аллергию или не едите ни при каких обстоятельствах конкретный продукт.
  • Советуем взять с собой снеки и любимые угощения для группы, чтобы поделиться у костра.
  • Восхождение на Агунг занимает 7.5-8 часов. Маршрут подходит для новичков, регулярно занимающихся спортом и в хорошей физической форме, имеющих опыт горных походов хотя бы на пару дней. Нагрузка высокая: в 1-й день предстоит набор высоты 1300 метров, во 2-й день будет подъём на 800 метров и спуск 2100 метров. Общий километраж — 12 км.
  • Идём с облегчёнными рюкзаками, в которых только ваши личные вещи. Общегрупповое снаряжение, воду и еду несут инструкторы. При этом вес вашего рюкзака с личными вещами, тёплой одеждой и питьевой водой для восхождения составит около 6-8 кг.
  • Возможно идти без рюкзака налегке, заказав услуги портера (носильщика)

В стоимость включено

  • Трансфер из Убуда и Чангу и обратно
  • Сопровождение профессиональными инструкторами-гидами
  • Регистрация
  • Страховка, покрывающая эвакуацию
  • Аренда снаряжения: фонариков, треккинговых палок, палаток, спальников, ковриков для сна
  • Ужин в 1-й день, завтрак во 2-й день и горячие напитки утром на вулкане

Дополнительные расходы

  • Дополнительное питание
  • Услуги портера (носильщика) – 60$
  • Трансфер из/в другие города на острове Бали

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Чангу или Убуде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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