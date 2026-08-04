Вы посетите знаковые места и тайные уголки аутентичного Денпасара и его живописных сельских окрестностей. Услышите богатую историю города, познакомитесь с местными многовековыми традициями, насладитесь балийскими танцами и искупаетесь на пляже с черным песком.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Все краски Денпасара

Вы увидите символ Денпасара — монумент Баджра Санди, посвященный борьбе балийцев за независимость. Посетите тысячелетний деревенский храм Батуан, украшенный традиционным орнаментом и построенный в соответствии со всеми религиозными канонами. А еще заглянете в сад Орхидей, посмотрите представление местного театра с национальными танцами, искупаетесь на пляже с черным вулканическим песком и продегустируете балийские чай и кофе.

Бали изнутри

Я расскажу о Денпасаре самое интересное: как он зарождался, что происходило с ним на протяжении истории и чем он живет сейчас. Помогу расшифровать удивительные культуры, которые сплелись в нем воедино, и раскрою смысл местных обычаев и традиций. А также вы узнаете о быте современных балийцев: как они проводят дни, что ценят в людях, где отдыхают, что едят и пьют.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле с кондиционером

Входные билеты не включены в стоимость: Баджра Сандхи — 100.000 рупий, театр — 150.000 рупий, сад Орхидей — 100.000 рупий, храм Батуан — 50.000 рупий

Откуда можно начать экскурсию

В стоимость включен трансфер из районов Кута, Семиньяк, Нуса Дуа, Джимбаран, Санур, Убуд и обратно. Трансфер из других регионов оплачивается дополнительно.