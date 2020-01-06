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Главные достопримечательности балийской столицы на авто-пешеходной экскурсии

Julia
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Julia – ваш гид
Вы посетите знаковые места и тайные уголки аутентичного Денпасара и его живописных сельских окрестностей.

Услышите богатую историю города, познакомитесь с местными многовековыми традициями, насладитесь балийскими танцами и искупаетесь на пляже с черным песком.
$70 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Колоритный Денпасар
Колоритный Денпасар

Что вас ожидает

Все краски Денпасара
Вы увидите символ Денпасара — монумент Баджра Санди, посвященный борьбе балийцев за независимость. Посетите тысячелетний деревенский храм Батуан, украшенный традиционным орнаментом и построенный в соответствии со всеми религиозными канонами. А еще заглянете в сад Орхидей, посмотрите представление местного театра с национальными танцами, искупаетесь на пляже с черным вулканическим песком и продегустируете балийские чай и кофе.

Бали изнутри
Я расскажу о Денпасаре самое интересное: как он зарождался, что происходило с ним на протяжении истории и чем он живет сейчас. Помогу расшифровать удивительные культуры, которые сплелись в нем воедино, и раскрою смысл местных обычаев и традиций. А также вы узнаете о быте современных балийцев: как они проводят дни, что ценят в людях, где отдыхают, что едят и пьют.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле с кондиционером
  • Транспортные расходы включены, если вы живете в Убуде, Сануре, Куте, Чангу, Семиньяке, Джимбаране или Нуса Дуа. Трансфер из других регионов оплачивается дополнительно.
  • Входные билеты не включены в стоимость: Баджра Сандхи — 50.000 Rp, театр — 100.000 Rp, сад Орхидей — 100.000 Rp, храм Батуан — 10.000 Rp
Колоритный Денпасар
Колоритный Денпасар
Колоритный Денпасар
Колоритный Денпасар
Колоритный Денпасар
Колоритный Денпасар
Колоритный Денпасар

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Julia
Julia
Добрый день! Я профессиональный русскоговорящий гид по Бали. Путешественники называют меня Юлия, так как запомнить и произнести мое балийское имя очень сложно!) Все маршруты я составляю самостоятельно, чтобы мои гости увидели не только популярные туристические места, но и то, о чем не пишут путеводители.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

6 января 2020
Экскурсия в Денпасар была очень содержательной и комфортной. Юля на своём автомобиле легко переделала от одной достопримечательности к другой,минуя пробки и успевая не только все показать,но и дать время сфотографироваться в самых интересных и эффектных ракурсах. Она познакомила не только с историей острова Бали,но и с историей страны а также рассказала о местных обычаях и дала возможность попробовать блюда местной кухни. При этом Юля отлично владеет русским языком и приятна в общении.

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