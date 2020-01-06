Что вас ожидает

Все краски Денпасара

Вы увидите символ Денпасара — монумент Баджра Санди, посвященный борьбе балийцев за независимость. Посетите тысячелетний деревенский храм Батуан, украшенный традиционным орнаментом и построенный в соответствии со всеми религиозными канонами. А еще заглянете в сад Орхидей, посмотрите представление местного театра с национальными танцами, искупаетесь на пляже с черным вулканическим песком и продегустируете балийские чай и кофе.

Бали изнутри

Я расскажу о Денпасаре самое интересное: как он зарождался, что происходило с ним на протяжении истории и чем он живет сейчас. Помогу расшифровать удивительные культуры, которые сплелись в нем воедино, и раскрою смысл местных обычаев и традиций. А также вы узнаете о быте современных балийцев: как они проводят дни, что ценят в людях, где отдыхают, что едят и пьют.