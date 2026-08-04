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Колоритный Денпасар

Главные достопримечательности балийской столицы на автопешеходной экскурсии
Вы посетите знаковые места и тайные уголки аутентичного Денпасара и его живописных сельских окрестностей.

Услышите богатую историю города, познакомитесь с местными многовековыми традициями, насладитесь балийскими танцами и искупаетесь на пляже с черным песком.
4.9
59 отзывов
Колоритный Денпасар
Колоритный Денпасар
Колоритный Денпасар

Описание экскурсии

Все краски Денпасара

Вы увидите символ Денпасара — монумент Баджра Санди, посвященный борьбе балийцев за независимость. Посетите тысячелетний деревенский храм Батуан, украшенный традиционным орнаментом и построенный в соответствии со всеми религиозными канонами. А еще заглянете в сад Орхидей, посмотрите представление местного театра с национальными танцами, искупаетесь на пляже с черным вулканическим песком и продегустируете балийские чай и кофе.

Бали изнутри

Я расскажу о Денпасаре самое интересное: как он зарождался, что происходило с ним на протяжении истории и чем он живет сейчас. Помогу расшифровать удивительные культуры, которые сплелись в нем воедино, и раскрою смысл местных обычаев и традиций. А также вы узнаете о быте современных балийцев: как они проводят дни, что ценят в людях, где отдыхают, что едят и пьют.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле с кондиционером
  • Входные билеты не включены в стоимость: Баджра Сандхи — 100.000 рупий, театр — 150.000 рупий, сад Орхидей — 100.000 рупий, храм Батуан — 50.000 рупий

Откуда можно начать экскурсию

В стоимость включен трансфер из районов Кута, Семиньяк, Нуса Дуа, Джимбаран, Санур, Убуд и обратно. Трансфер из других регионов оплачивается дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провели экскурсии для 2490 туристов
Я профессиональный русскоговорящий гид на Бали. Путешественники называют меня Юлия, так как запомнить и произнести моё балийское имя очень сложно!) Все маршруты я составляю самостоятельно, чтобы мои гости увидели не только популярные туристические места, но и то, о чём не пишут путеводители. Работаю с коллегами-гидами.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 59 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Взяли экскурсию, чтобы начать погружение в культуру Бали. Не пожалели. Посетили все запланированные места и даже больше. Спасибо огромное гиду Ваяну за информацию, ответы на все наши вопросы!
Взяли экскурсию, чтобы начать погружение в культуру Бали. Не пожалели. Посетили все запланированные места и даже
Взяли экскурсию, чтобы начать погружение в культуру Бали. Не пожалели. Посетили все запланированные места и даже
Взяли экскурсию, чтобы начать погружение в культуру Бали. Не пожалели. Посетили все запланированные места и даже
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И
гид хорошо говорит по-русски и подкован в истории своей страны. первая я наша экскурсия от другого организатора была обзорной и больше бытовой, а тут историческая. все понравилось. локации распределили удобно, практически не стояли в пробках. единственный недостаток - для шестерых Сузуки апв был не очень удобен для длительного путешествия.
гид хорошо говорит по-русски и подкован в истории своей страны. первая я наша экскурсия от другого
гид хорошо говорит по-русски и подкован в истории своей страны. первая я наша экскурсия от другого
гид хорошо говорит по-русски и подкован в истории своей страны. первая я наша экскурсия от другого
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С
Экскурсию по Денпасару нам проводил Астра! Сказать, что мы восхищены - ничего не сказать! Астра очень интересный рассказчик, отлично говорит по-русски, рассказывает много исторических фактов и легенд! Благодаря ему мы
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узнали очень много про культуру Бали, к примеру, что изображение на фресках в храмах - это эпосы. При посещении монумента Баджра Санди, Астра рассказывал нам исторические факты, преподносил информацию очень доступно, было интересно слушать! А еще он шутник))) Очень позитивный и добрый! Это был наш последний день пребывания на Бали и после экскурсии, Астра отвез нас в аэропорт. Мы благодарим вас за этот день!

Экскурсию по Денпасару нам проводил Астра! Сказать, что мы восхищены - ничего не сказать! Астра очень
Экскурсию по Денпасару нам проводил Астра! Сказать, что мы восхищены - ничего не сказать! Астра очень
Экскурсию по Денпасару нам проводил Астра! Сказать, что мы восхищены - ничего не сказать! Астра очень
Экскурсию по Денпасару нам проводил Астра! Сказать, что мы восхищены - ничего не сказать! Астра очень
Экскурсию по Денпасару нам проводил Астра! Сказать, что мы восхищены - ничего не сказать! Астра очень
Экскурсию по Денпасару нам проводил Астра! Сказать, что мы восхищены - ничего не сказать! Астра очень
Экскурсию по Денпасару нам проводил Астра! Сказать, что мы восхищены - ничего не сказать! Астра очень
Экскурсию по Денпасару нам проводил Астра! Сказать, что мы восхищены - ничего не сказать! Астра очень+2
Экскурсию по Денпасару нам проводил Астра! Сказать, что мы восхищены - ничего не сказать! Астра очень
Экскурсию по Денпасару нам проводил Астра! Сказать, что мы восхищены - ничего не сказать! Астра очень
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О
Прекрасная экскурсия. Отличный эрудированный гид Пандей. Отвечал на любые вопросы, учел все наши пожелания и корректировки. Театр танца просто восторг. Спасибо 🙏
Прекрасная экскурсия. Отличный эрудированный гид Пандей. Отвечал на любые вопросы, учел все наши пожелания и корректировки.
Прекрасная экскурсия. Отличный эрудированный гид Пандей. Отвечал на любые вопросы, учел все наши пожелания и корректировки.
Прекрасная экскурсия. Отличный эрудированный гид Пандей. Отвечал на любые вопросы, учел все наши пожелания и корректировки.
Прекрасная экскурсия. Отличный эрудированный гид Пандей. Отвечал на любые вопросы, учел все наши пожелания и корректировки.
Прекрасная экскурсия. Отличный эрудированный гид Пандей. Отвечал на любые вопросы, учел все наши пожелания и корректировки.
Прекрасная экскурсия. Отличный эрудированный гид Пандей. Отвечал на любые вопросы, учел все наши пожелания и корректировки.
Прекрасная экскурсия. Отличный эрудированный гид Пандей. Отвечал на любые вопросы, учел все наши пожелания и корректировки.
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Надежда
Экскурсия в Денпасар с Астрой была просто великолепной.
Астра — харизматичный и очень душевный гид, с которым невозможно заскучать. Его шутки и цитаты из советских комедий сделали поездку тёплой и незабываемой.
Экскурсия в Денпасар с Астрой была просто великолепной.
Экскурсия в Денпасар с Астрой была просто великолепной.
Экскурсия в Денпасар с Астрой была просто великолепной.
Экскурсия в Денпасар с Астрой была просто великолепной.
Экскурсия в Денпасар с Астрой была просто великолепной.
Экскурсия в Денпасар с Астрой была просто великолепной.
Экскурсия в Денпасар с Астрой была просто великолепной.
Экскурсия в Денпасар с Астрой была просто великолепной.
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М
Огромное спасибо нашему гиду Астре за классную экскурсию!
Он рассказал столько удивительных легенд и сказок об острове — чувствовалось, что делится не просто фактами, а настоящей душой Бали.
Театральное представление — просто
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огонь! 💥 Особенно здорово, что Астра заранее объяснил, о чём оно: без пояснений было бы непонятно))) Музыкальное сопровождение до мурашек!
Увидели всё, что было запланировано… и даже больше! За это — отдельное, огромное спасибо! 🙏✨

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