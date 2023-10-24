Начать историю семейной жизни с духовной церемонии в традиционном балийском дворце
Свадьба на острове Богов — подарок для каждой влюблённой пары! Вас ждёт насыщенная церемония в балийском дворце — с танцами, живой музыкой, цветочным дождём и любимыми людьми рядом. Точно такой же обряд совершали наследники королевских престолов много веков назад. Мы готовы учесть все ваши пожелания, чтобы этот день стал для вас незабываемым!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Райский остров пользуется большой популярностью среди пар, решивших организовать свадьбу. Если вы из их числа, мы с радостью окажем такую услугу. Королевская свадьба — самая насыщенная, экзотическая, необычная и духовная церемония на Бали. Она проходит на основе древних обрядов в одном из дворцов с участием местных жрецов Хинду. Абсолютно такой же обряд совершали и совершают наследники балийских королевских престолов.
- По прибытии во дворец вам будет предложен приветственный напиток.
- Затем вы облачитесь в традиционные балийские наряды и отправитесь на фотосессию.
- Ну а теперь — сама церемония! Вы обменяетесь кольцами (приносите с собой) и получите свадебные сертификаты.
- В завершение мероприятия пройдёт цветочный дождь, разрезание свадебного торта, танцевальное представление и вручение сувениров.
Организационные детали
- В стоимость включено: аренда традиционного балийского дворца, подношения и обряд, набор королевских декораций, комната для подготовки невесты, русскоговорящий гид, ведущий церемонии и свадебные исполнители, приветственный напиток, живое музыкальное сопровождение, цветочный дождь, букет невесты, керис жениха, подушечка для колец, традиционные балийские танцы, свадебный торт и сертификат
- В церемонии участвуют 12 человек (танцоры, музыканты, священники). Вы можете пригласить неограниченное количество гостей.
- Трансфер осуществляется на комфортабельном минивэне
Дополнительные расходы (по желанию)
- Причёска, макияж и королевские традиционные костюмы — $200
- Профессиональный фотограф — $100
- Трансфер для молодожёнов из курортов Убуд, Санур, Кута, Джимбаран и Нуса Дуа — $50
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данан — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 628 туристов
Меня зовут Данан. Я коренной житель острова Бали. Вместе с моими профессиональными коллегами я организую экскурсии в самые интересные места Бали на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Мы познакомим вас с обычаями, ремесленными традициями, историей, культурой, религией, природой острова и с удовольствием сделаем ваше пребывание на Бали ярким и интересным.
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