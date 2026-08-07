Свадьба на острове Богов — подарок для каждой влюблённой пары! Вас ждёт насыщенная церемония в балийском дворце — с танцами, живой музыкой, цветочным дождём и любимыми людьми рядом. Точно такой же обряд совершали наследники королевских престолов много веков назад. Мы готовы учесть все ваши пожелания, чтобы этот день стал для вас незабываемым!
Описание экскурсии
Райский остров пользуется большой популярностью среди пар, решивших организовать свадьбу. Если вы из их числа, мы с радостью окажем такую услугу. Королевская свадьба — самая насыщенная, экзотическая, необычная и духовная церемония на Бали. Она проходит на основе древних обрядов в одном из дворцов с участием местных жрецов Хинду. Абсолютно такой же обряд совершали и совершают наследники балийских королевских престолов.
- По прибытии во дворец вам будет предложен приветственный напиток.
- Затем вы облачитесь в традиционные балийские наряды и отправитесь на фотосессию.
- Ну а теперь — сама церемония! Вы обменяетесь кольцами (приносите с собой) и получите свадебные сертификаты.
- В завершение мероприятия пройдёт цветочный дождь, разрезание свадебного торта, танцевальное представление и вручение сувениров.
Организационные детали
- В стоимость включено: аренда традиционного балийского дворца, подношения и обряд, набор королевских декораций, комната для подготовки невесты, русскоговорящий гид, ведущий церемонии и свадебные исполнители, приветственный напиток, живое музыкальное сопровождение, цветочный дождь, букет невесты, керис жениха, подушечка для колец, традиционные балийские танцы, свадебный торт и сертификат
- В церемонии участвуют 12 человек (танцоры, музыканты, священники). Вы можете пригласить неограниченное количество гостей.
- Трансфер осуществляется на комфортабельном минивэне
Дополнительные расходы (по желанию)
- Причёска, макияж и королевские традиционные костюмы — $200
- Профессиональный фотограф — $100
- Трансфер для молодожёнов из курортов Убуд, Санур, Кута, Джимбаран и Нуса Дуа — $50
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данан — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3604 туристов
Я коренной житель острова Бали. Вместе с моими профессиональными коллегами я организую экскурсии в самые интересные места Бали на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Мы познакомим вас с обычаями, ремесленными традициями, историей, культурой, религией, природой острова и с удовольствием сделаем ваше пребывание на Бали ярким и интересным.
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