Свадьба на острове Богов — подарок для каждой влюблённой пары! Вас ждёт насыщенная церемония в балийском дворце — с танцами, живой музыкой, цветочным дождём и любимыми людьми рядом. Точно такой же обряд совершали наследники королевских престолов много веков назад. Мы готовы учесть все ваши пожелания, чтобы этот день стал для вас незабываемым!