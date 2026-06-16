Восточный Бали — это старинные королевские резиденции, древние традиции и живописные пейзажи без туристической суеты.
За один день вы посетите дворцы Карангасема, побываете в одной из древнейших деревень острова, увидите храм у пещеры летучих мышей и отдохнёте на пляже с чёрным вулканическим песком.
За один день вы посетите дворцы Карангасема, побываете в одной из древнейших деревень острова, увидите храм у пещеры летучих мышей и отдохнёте на пляже с чёрным вулканическим песком.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из отеля
10:30 — водный дворец Тирта Ганга. Прогуляемся по территории бывшей королевской резиденции с фонтанами, прудами и каменными дорожками над водой.
11:30 — королевский дворец Таман Уджунг. Элегантный дворцовый комплекс, где балийская архитектура сочетается с европейскими и китайскими мотивами.
12:45 — остановка на обед. По желанию выберете кафе по маршруту.
13:45 — деревня Тенганан. Вы познакомитесь с укладом жизни народа Бали-Ага — потомков коренных жителей острова, а также узнаете о редкой технике ткачества двойного икат.
15:00 — пляж с чёрным вулканическим песком. Отдохнёте у океана, искупаетесь и сделаете фотографии необычного побережья.
16:15 — храм Гоа-Лавах. Посетите святыню рядом с пещерой, где обитают тысячи летучих мышей.
16:45 — выезд в отель
18:00–18:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с русскоговорящим гидом
- В стоимость включены входные билеты, налоги и сборы
- Трансфер из районов Убуд, Санур, Кута, Семиньяк, Чангу, Джимбаран и Нуса-Дуа входит в стоимость
- Для удалённых районов (Амед, Ловина, Пемутеран, Табанан, Медеви, Мундук и др.) предусмотрена доплата
- Обед оплачивается отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Дети до 7 лет
|$50
|Стандартный
|$95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рус Эко — Организатор на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Уже более 15 лет мы выходим за рамки обычных маршрутов. Мечтаете о подлинном Бали, вдали от туристических клише? Мы приглашаем вас в путешествие к сокровенной душе острова богов! Забудьте о шумных пляжах и переполненных достопримечательностях. Мы покажем вам Бали, где древние традиции переплетаются с буйством тропической природы. Затерянные водопады, таинственные храмы, уединённые рисовые террасы — каждый день станет незабываемым приключением.
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