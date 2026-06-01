Нуса-Пенида покоряет с первого взгляда: бирюзовый океан, белоснежные пляжи, отвесные скалы и нетронутая природа. Вы побываете на живописных пляжах и посетите пещерный храм Гоа-Гири-Путри.
Отдохнёте у природных бассейнов на берегу океана и полюбуетесь захватывающими видами со скалы Келингкинг. За один день вы соберёте огромную коллекцию впечатлений!
Отдохнёте у природных бассейнов на берегу океана и полюбуетесь захватывающими видами со скалы Келингкинг. За один день вы соберёте огромную коллекцию впечатлений!
Описание экскурсии
9:00 — встреча и начало путешествия
Из порта или от вашего отеля на Нуса-Пенида.
10:30 — пляж Даймонд-Бич
С белым песком, бирюзовой водой и впечатляющими скалами.
11:30 — храм Гоа-Гири-Путри
Необычный индуистский храм внутри огромной пещеры. Вы познакомитесь с его историей и местными традициями.
12:30 — природные бассейны на побережье
Остановимся у естественных каменных бассейнов на берегу океана, где можно искупаться и насладиться видами дикого побережья.
14:00 — обед
В местном кафе — по желанию.
15:00 — пляж Келингкинг
Знаменитая смотровая площадка с видом на скалу, напоминающую силуэт динозавра. Один из самых узнаваемых пейзажей острова.
16:30 — возвращение в порт Нуса-Пениды или к вашему отелю
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на Toyota или Suzuki APV, билеты на пляжи, питьевая вода
- До острова Нуса-Пенида вы добираетесь самостоятельно
- Дополнительные расходы: налог при въезде на остров Нуса Пенида — $2 за чел. По желанию: купание в естественном бассейне — ~$7 за чел., вход в храм — ~$3 за чел., обед — по ценам меню
- С вами будет англоговорящий водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Нуса-Пенида
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваян — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 800 туристов
Я коренной балиец. Знаю всё о своей родине и свободно говорю по-русски. Буду рад открыть для вас уникальные традиции, историю, культуру, религию, природу и достопримечательности острова.
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