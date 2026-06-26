Нуса-Пенида считается одним из самых-самых островов Индонезии.
Так отправимся же в морское путешествие вдоль её побережья! Будем наблюдать за морскими обитателями во время снорклинга и исследовать живописные пляжи и смотровые площадки.
Так отправимся же в морское путешествие вдоль её побережья! Будем наблюдать за морскими обитателями во время снорклинга и исследовать живописные пляжи и смотровые площадки.
Описание экскурсии
7:30 — встреча в порту Санур и отправление на Нуса-Пениду
8:45 — морская прогулка и снорклинг
- выход на катере к лучшим местам для снорклинга вокруг острова
- встреча с гигантскими мантами
- коралловые рифы, тропические рыбы и морские черепахи
- cъёмка на GoPro-камеру во время снорклинга (фото и видео бесплатно)
12:30 — знакомство с островом Нуса-Пенида
После возвращения на пирс вас встретит водитель, и вы отправитесь исследовать живописные пляжи, панорамные смотровые площадки и природные достопримечательности Нуса-Пениды. Обед в местном ресторане по желанию.
17:00 — едем обратно на Бали
Организационные детали
- На всех судах есть спасательные жилеты
- Снорклинг не входит в стоимость — 400 000 индонезийских рупий с человека (около $25)
- Обед оплачивается отдельно по меню
- Можно заказать трансфер из отеля и обратно — цена зависит от района проживания
- Порядок посещения локаций может меняться в зависимости от погодных условий и состояния океана
- С вами будут русскоязычный гид и лицензированный местный инструктор по снорклингу
ежедневно в 07:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$110
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У порта Sanur Harbour
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 33436 туристов
Привет! Мы международная команда гидов и путешественников. Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая
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