АриКетут проводит ещё 5 экскурсий

Большой удобный лайнер помчит вас к острову Лембонган, где вы увидите потрясающие природные красоты острова и округи. Здесь на острове 🏝️ вы спуститесь с 44-метровой горки, покатаетесь на банане, каноэ, поплаваете в маске, ластах и дыхательной трубке, покатаетесь вдоль пляжа на лодке ⚓ со стеклянным дном. После обязательно посетите местную деревеньку, жители которой выращивают морские водоросли. Обязательно посетите местные молельни и прогуляйтесь красочному по берегу Лембонгана. Эта водная экскурсия ⛳ подходит именно для семейного отдыха, хотя и в компании друзей пройдет отлично.

Цена для детей:

3-12 лет - 50$ (укажите в сообщении)

0-3 года - бесплатно.

Что взять с собой: купальные принадлежности, солнцезащитный крем, головной убор, камеру, наличные деньги для опциональных активити и напитков.