АриКетут проводит ещё 5 экскурсий

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Круиз на остров Лембонган на яхте «Баунти»

АриКетут
АриКетут – Гид из Бали
Присоединитесь к путешествию на тихий остров 🏝️ Нуса Лембонган.

Вас ждет: местная деревня и храмы, лодка со стеклянным дном, наблюдение за рыбками в маске с трубкой, 44-метровая водная горка, катание на банане и каноэ.

Продолжительность групповой экскурсии: шесть часов.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • $120 за человека

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Круиз на остров Лембонган на яхте «Баунти»
Круиз на остров Лембонган на яхте «Баунти»
Большой удобный лайнер помчит вас к острову Лембонган, где вы увидите потрясающие природные красоты острова и округи. Здесь на острове 🏝️ вы спуститесь с 44-метровой горки, покатаетесь на банане, каноэ, поплаваете в маске, ластах и дыхательной трубке, покатаетесь вдоль пляжа на лодке ⚓ со стеклянным дном. После обязательно посетите местную деревеньку, жители которой выращивают морские водоросли. Обязательно посетите местные молельни и прогуляйтесь красочному по берегу Лембонгана. Эта водная экскурсия ⛳ подходит именно для семейного отдыха, хотя и в компании друзей пройдет отлично.

Цена для детей:

    3-12 лет - 50$ (укажите в сообщении)
    0-3 года - бесплатно.
    Что взять с собой: купальные принадлежности, солнцезащитный крем, головной убор, камеру, наличные деньги для опциональных активити и напитков.
    Что входит
    • утренний приветственный чай/кофе и завтрак на лайнер
    • обед
    • cнорклинг, водная горка, каноинг, катание на банане, лодка со стеклянным дном
    • тур в деревню.
    Что не входит
    • обратный трансфер (1 чел. - 7$), полотенце и шкафчик для вещей (1 чел. - 5$). Пикап с Убуда, Чангу - 50$/машина
    • по желанию: дайвинг (1 час) - 1 чел. - 50$.
    Начало
    🚩 ваш отель
    Место завершения
    🏁 Ваш отель
    Круиз на остров Лембонган на яхте «Баунти»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    АриКетут
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