Приглашаем в путешествие по самым живописным местам Бали. Вы увидите знаменитые рисовые террасы Тегалаланг, водопад Тегенунган, священный Лес обезьян, древний храм Гунунг Кави Себату и смотровую площадку с видом на вулкан Батур. Маршрут сочетает природные достопримечательности, культуру острова и знакомство с традициями балийцев.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $105 за экскурсию

Описание экскурсии

7:30–8:00 — выезд из отеля

Начало путешествия по самым живописным местам центрального Бали. По дороге вы увидите традиционные деревни, рисовые поля и узнаете больше о культуре острова.

9:00 — водопад Тегенунган

Посетим один из самых известных водопадов Бали. Мощный 25-метровый каскад среди тропической зелени станет отличным местом для фотографий и отдыха. При желании можно искупаться.

10:30 — Лес обезьян

Прогуляемся по священному лесу с древними храмами и каменными мостами. Здесь обитают сотни макак, которых балийцы считают хранителями священных мест.

12:00 — рисовые террасы Тегалаланг

Увидим знаменитые изумрудные террасы — один из главных символов Бали. Полюбуемся живописными пейзажами и поговорим о традиционной системе орошения рисовых полей.

13:00 — храм Гунунг Кави Себату

Посетим атмосферный храмовый комплекс со священными источниками и традиционной балийской архитектурой. Это одно из немногих мест, где можно почувствовать спокойствие и размеренный ритм островной жизни.

14:30 — смотровая площадка Кинтамани

Остановимся в одной из лучших панорамных точек Бали с видом на вулкан Батур и одноимённое озеро. Здесь открываются впечатляющие вулканические ландшафты острова.

15:00 — кофейные плантации

Познакомимся с процессом выращивания и обработки кофе, узнаем о местных сортах и продегустируем свежеприготовленные напитки.

15:30 — возвращение в отель

Организационные детали