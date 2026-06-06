Вы увидите знаменитые рисовые террасы Тегалаланг, водопад Тегенунган, священный Лес обезьян, древний храм Гунунг Кави Себату и смотровую площадку с видом на вулкан Батур.
Маршрут сочетает природные достопримечательности, культуру острова и знакомство с традициями балийцев.
Описание экскурсии
7:30–8:00 — выезд из отеля
Начало путешествия по самым живописным местам центрального Бали. По дороге вы увидите традиционные деревни, рисовые поля и узнаете больше о культуре острова.
9:00 — водопад Тегенунган
Посетим один из самых известных водопадов Бали. Мощный 25-метровый каскад среди тропической зелени станет отличным местом для фотографий и отдыха. При желании можно искупаться.
10:30 — Лес обезьян
Прогуляемся по священному лесу с древними храмами и каменными мостами. Здесь обитают сотни макак, которых балийцы считают хранителями священных мест.
12:00 — рисовые террасы Тегалаланг
Увидим знаменитые изумрудные террасы — один из главных символов Бали. Полюбуемся живописными пейзажами и поговорим о традиционной системе орошения рисовых полей.
13:00 — храм Гунунг Кави Себату
Посетим атмосферный храмовый комплекс со священными источниками и традиционной балийской архитектурой. Это одно из немногих мест, где можно почувствовать спокойствие и размеренный ритм островной жизни.
14:30 — смотровая площадка Кинтамани
Остановимся в одной из лучших панорамных точек Бали с видом на вулкан Батур и одноимённое озеро. Здесь открываются впечатляющие вулканические ландшафты острова.
15:00 — кофейные плантации
Познакомимся с процессом выращивания и обработки кофе, узнаем о местных сортах и продегустируем свежеприготовленные напитки.
15:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- Трансфер на минивэне из районов: Kuta, Seminyak, Canggu, Jimbaran, Nusa Dua, Denpasar, Sanur, Ubud и возвращение обратно после экскурсии
- С вами будет гид из нашей команды
- Дополнительно оплачиваются входные билеты:
- Лес обезьян — $8 взрослый / $6 детский
- Рисовые террасы— $3 взрослые
- Храм — $3 взрослые
- Смотровая площадка — $3 взрослые
- Водопад Тегенунган — $2 взрослые
- Обед — по меню