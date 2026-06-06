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Лучшее на Бали за 1 день

Водопады, рисовые террасы, древние храмы и вулканические пейзажи
Приглашаем в путешествие по самым живописным местам Бали.

Вы увидите знаменитые рисовые террасы Тегалаланг, водопад Тегенунган, священный Лес обезьян, древний храм Гунунг Кави Себату и смотровую площадку с видом на вулкан Батур.

Маршрут сочетает природные достопримечательности, культуру острова и знакомство с традициями балийцев.
Лучшее на Бали за 1 день
Лучшее на Бали за 1 день
Лучшее на Бали за 1 день

Описание экскурсии

7:30–8:00 — выезд из отеля
Начало путешествия по самым живописным местам центрального Бали. По дороге вы увидите традиционные деревни, рисовые поля и узнаете больше о культуре острова.

9:00 — водопад Тегенунган
Посетим один из самых известных водопадов Бали. Мощный 25-метровый каскад среди тропической зелени станет отличным местом для фотографий и отдыха. При желании можно искупаться.

10:30 — Лес обезьян
Прогуляемся по священному лесу с древними храмами и каменными мостами. Здесь обитают сотни макак, которых балийцы считают хранителями священных мест.

12:00 — рисовые террасы Тегалаланг
Увидим знаменитые изумрудные террасы — один из главных символов Бали. Полюбуемся живописными пейзажами и поговорим о традиционной системе орошения рисовых полей.

13:00 — храм Гунунг Кави Себату
Посетим атмосферный храмовый комплекс со священными источниками и традиционной балийской архитектурой. Это одно из немногих мест, где можно почувствовать спокойствие и размеренный ритм островной жизни.

14:30 — смотровая площадка Кинтамани
Остановимся в одной из лучших панорамных точек Бали с видом на вулкан Батур и одноимённое озеро. Здесь открываются впечатляющие вулканические ландшафты острова.

15:00 — кофейные плантации
Познакомимся с процессом выращивания и обработки кофе, узнаем о местных сортах и продегустируем свежеприготовленные напитки.

15:30 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Трансфер на минивэне из районов: Kuta, Seminyak, Canggu, Jimbaran, Nusa Dua, Denpasar, Sanur, Ubud и возвращение обратно после экскурсии
  • С вами будет гид из нашей команды
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты:
  • Лес обезьян — $8 взрослый / $6 детский
  • Рисовые террасы— $3 взрослые
  • Храм — $3 взрослые
  • Смотровая площадка — $3 взрослые
  • Водопад Тегенунган — $2 взрослые
  • Обед — по меню

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арчи
Арчи — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 1719 туристов
Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов на Бали, который любим всем сердцем. Мы восхищаемся и гордимся его красотой, культурой и традициями, отлично знаем все уголки острова и его историю. Будем рады видеть вас на экскурсиях и постараемся влюбить вас в загадочный балийский мир!

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