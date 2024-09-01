Лучший тур для тех, кто хочет всего за один день посетить знаменитые пляжи Бали, посетить священный храм Улувату, увидеть, как тает день в лучах закатного солнца и посмотреть на знаменитый ритуальный танец Кечак.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Это будет невероятный день. День, когда вы посетите лучшие пляжи острова, будете купаться и нежиться в лучах солнца. После этой экскурсии вы точно будете знать, какой пляж — ваш №1 на Бали. Поехали?
Melasti beach
Один из самых таинственных пляжей острова. Со всех сторон он обрамлен скалами, дорога к пляжу ведет по живописному серпантину, вырубленному в толще горы. Здесь всегда приятная тень, море чаcто спокойное. Пляж оборудован лежаками, душем, есть пляжный клуб. А окрестные виды настолько хороши и живописны, что сюда стекаются искатели лучших видов со всего Бали.
Dreamland beach
Небольшой по протяженности пляж в окружении известняковых скал. Здесь мелкий желтый песок, и постоянно высокие волны. За это пляж получил популярность у серферов, а купающихся здесь мало. Пляж оборудован, есть аренда серф-досок.
Padang padang beach
Крошечный пляж, ставший мегапопулярным после выхода фильма «Ешь, молись, люби», часть эпизодов которого снималась здесь. Длина пляжа не более 100 метров, он расположен в бухте, море здесь спокойное, а песок золотистый. Есть прокат зонтиков.
Улувату и ритуальный танец Кечак
Насладившись лучшими пляжами Бали, мы направимся в Улувату — сакральное место острова, входящее в шестерку главных святынь Бали. Храм расположен на вершине скалы высотой 90 метров. Отсюда открывается панорамный вид на весь остров, море и скалы. Сюда приезжают на закате, чтобы полюбоваться одним из самых красивых закатов в мире с видом на Индийский океан. Мощь волн, миллионами брызг разбивающихся о прибрежные камни и зрелище огромного уходящего за горизонт солнца станет для вас одним из самых незабываемых впечатлений от всей поездки. Когда солнце будет совсем низко и уже начнёт темнеть, мы отправимся посмотреть на ритуальный танец Кечак, который исполняют около 150 танцоров. Напевая и совершая движения руками, танцоры воспроизводят сюжет битвы Рамы со злым демоном Раваной из знаменитого эпоса Рамаяны. Истоки танца уходят к ритуальным трансовым практикам, да и сейчас это зрелище мало кого оставит равнодушным. Мы откроем для вас Бали, о котором вы и не догадывались! Важная информация:
- В день экскурсии гид встретит вас в лобби вашего отеля.
- Возьмите с собой: крем от загара, головные уборы, купальные принадлежности.
Экскурсия проводится ежедневно
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|от $36
|Детский
|$10
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пляжи: Melasti, Dreamland, Padang Padang
- Храм Улувату
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Национальный танец Кечак - 150.000 IDR за чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля
Завершение: После экскурсии вы вернетесь обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- В день экскурсии гид встретит вас в лобби вашего отеля. Возьмите с собой: крем от загара
- Головные уборы
- Купальные принадлежности. Приятного отдыха
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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