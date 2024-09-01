Это будет невероятный день. День, когда вы посетите лучшие пляжи острова, будете купаться и нежиться в лучах солнца. После этой экскурсии вы точно будете знать, какой пляж — ваш №1 на Бали. Поехали?

Melasti beach

Один из самых таинственных пляжей острова. Со всех сторон он обрамлен скалами, дорога к пляжу ведет по живописному серпантину, вырубленному в толще горы. Здесь всегда приятная тень, море чаcто спокойное. Пляж оборудован лежаками, душем, есть пляжный клуб. А окрестные виды настолько хороши и живописны, что сюда стекаются искатели лучших видов со всего Бали.

Dreamland beach

Небольшой по протяженности пляж в окружении известняковых скал. Здесь мелкий желтый песок, и постоянно высокие волны. За это пляж получил популярность у серферов, а купающихся здесь мало. Пляж оборудован, есть аренда серф-досок.

Padang padang beach

Крошечный пляж, ставший мегапопулярным после выхода фильма «Ешь, молись, люби», часть эпизодов которого снималась здесь. Длина пляжа не более 100 метров, он расположен в бухте, море здесь спокойное, а песок золотистый. Есть прокат зонтиков.

Улувату и ритуальный танец Кечак

Насладившись лучшими пляжами Бали, мы направимся в Улувату — сакральное место острова, входящее в шестерку главных святынь Бали. Храм расположен на вершине скалы высотой 90 метров. Отсюда открывается панорамный вид на весь остров, море и скалы. Сюда приезжают на закате, чтобы полюбоваться одним из самых красивых закатов в мире с видом на Индийский океан. Мощь волн, миллионами брызг разбивающихся о прибрежные камни и зрелище огромного уходящего за горизонт солнца станет для вас одним из самых незабываемых впечатлений от всей поездки. Когда солнце будет совсем низко и уже начнёт темнеть, мы отправимся посмотреть на ритуальный танец Кечак, который исполняют около 150 танцоров. Напевая и совершая движения руками, танцоры воспроизводят сюжет битвы Рамы со злым демоном Раваной из знаменитого эпоса Рамаяны. Истоки танца уходят к ритуальным трансовым практикам, да и сейчас это зрелище мало кого оставит равнодушным. Мы откроем для вас Бали, о котором вы и не догадывались! Важная информация: