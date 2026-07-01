Представьте: вы стоите на вулкане в ожидании первых лучей солнца, небо плавно сбрасывает оковы тьмы, а заря расцвечивает горизонт алым и золотым.
Рассвет на Батуре — откровение, которое хочется запомнить надолго! После этих невероятных видов вас ждут и другие чудеса Бали: каскады рисовых террас и горячие термы, дарующие телу расслабление.
Рассвет на Батуре — откровение, которое хочется запомнить надолго! После этих невероятных видов вас ждут и другие чудеса Бали: каскады рисовых террас и горячие термы, дарующие телу расслабление.
Описание экскурсии
2:00 — выезд
4:30 — прибытие к подножию Батура. Под звёздным небом поднимемся пешком или на джипе по склонам с застывшей лавой
6:00 — рассвет на вулкане. Поговорим об истории, природе и извержениях Батура. Обсудим, почему балийцы считают гору священной и какое место она занимает в культуре. Сделаем фото в первых солнечных лучах и уже при дневном свете спустимся обратно
6:40 — дорога к горячим источникам
7:00 — отдых в термах. Вы расслабитесь в бассейнах с водой разной температуры и видом на вулканическое озеро
10:00 — завтрак в ресторане с панорамой Батура
11:30 — прогулка по рисовым террасам Тегалаланг. Любуясь изумрудными ступенями, побеседуем о традиционном укладе жизни на Бали и красивейших местах региона
14:00 — возвращение в отель
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Подъём на вулкан на джипе (опционально) — 350 000 рупий ($19,3)
- Прокат тёплых вещей (опционально) — 50 000 рупий ($2,8)
- Вход в термальные источники — 150 000 рупий ($8,3)
- Билет на рисовые террасы — 25 000 рупий ($1,4)
- Еда и напитки — по меню
ежедневно в 02:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$116
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 02:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 33678 туристов
Привет! Мы международная команда гидов и путешественников. Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая
Входит в следующие категории Бали
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