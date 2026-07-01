Представьте: вы стоите на вулкане в ожидании первых лучей солнца, небо плавно сбрасывает оковы тьмы, а заря расцвечивает горизонт алым и золотым. Рассвет на Батуре — откровение, которое хочется запомнить надолго! После этих невероятных видов вас ждут и другие чудеса Бали: каскады рисовых террас и горячие термы, дарующие телу расслабление.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

2:00 — выезд

4:30 — прибытие к подножию Батура. Под звёздным небом поднимемся пешком или на джипе по склонам с застывшей лавой

6:00 — рассвет на вулкане. Поговорим об истории, природе и извержениях Батура. Обсудим, почему балийцы считают гору священной и какое место она занимает в культуре. Сделаем фото в первых солнечных лучах и уже при дневном свете спустимся обратно

6:40 — дорога к горячим источникам

7:00 — отдых в термах. Вы расслабитесь в бассейнах с водой разной температуры и видом на вулканическое озеро

10:00 — завтрак в ресторане с панорамой Батура

11:30 — прогулка по рисовым террасам Тегалаланг. Любуясь изумрудными ступенями, побеседуем о традиционном укладе жизни на Бали и красивейших местах региона

14:00 — возвращение в отель

Организационные детали

С вами будет гид из нашей команды.

Дополнительные расходы