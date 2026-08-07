Повсеместные подношения в корзиночках, оригинальные жилища, необычный театр теней — всё это хорошо знакомо отдыхающим на Бали. Но зачастую остаётся лишь иллюстрациями колоритной культуры. Между тем, на острове живёт одна

из самых удивительных традиций в мире. Здесь магия, религия и быт переплетены и взаимосвязаны. А повседневность соткана из деталей, за которыми стоит древний и глубокий смысл. Чтобы лучше понять и прочувствовать мир балийцев, я приглашаю вас в авторское путешествие по местам, куда обычно не пускают иностранцев.

Описание экскурсии

Сакральные мастерские и аутентичная церемония

Назначенные даты экскурсии неслучайны. Это особые благоприятные дни, когда изготавливают предметы для церемоний. По специальному согласованию с мастерами вы увидите, как куётся крис (кинжал) и как в пламени искр отбивают раскалённый гонг. Также мы заедем к мастерам-кукольникам, которые вырезают из буйволиной шкуры магические куклы для театра теней и маски топенг, чьи персонажи способны вселять в себя духов. А на обратном пути посетим храм для очищения и благословения. Кроме нас, на церемонии не будет ни одного «буле», как балийцы называют иностранцев.

Знакомство с древними традициями острова

Мастерские и храм находятся в провинции Сукавати. Мы встретимся в Убуде, Чангу или Сануре и на машине или байках отправимся в этнографическое путешествие. По дороге я расскажу главное о местной культуре. Остановимся у традиционного дома, где вы узнаете об особых принципах строительства по сторонам света и даже параметрам хозяина. Поговорим о ритуалах, церемониях и предметах поклонения в балийском индуизме. Об историях из эпоса, что разыгрываются в храмах и театре теней, и смысле этих представлений. А также о балийской картине мира, в которой духи — часть реальности.

Организационные детали