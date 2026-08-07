Увидеть, как рождаются сакральные предметы для церемоний, и понять основы духовной традиции острова
Повсеместные подношения в корзиночках, оригинальные жилища, необычный театр теней — всё это хорошо знакомо отдыхающим на Бали. Но зачастую остаётся лишь иллюстрациями колоритной культуры. Между тем, на острове живёт одна читать дальшеуменьшить
из самых удивительных традиций в мире. Здесь магия, религия и быт переплетены и взаимосвязаны. А повседневность соткана из деталей, за которыми стоит древний и глубокий смысл.
Чтобы лучше понять и прочувствовать мир балийцев, я приглашаю вас в авторское путешествие по местам, куда обычно не пускают иностранцев.
Описание экскурсии
Сакральные мастерские и аутентичная церемония
Назначенные даты экскурсии неслучайны. Это особые благоприятные дни, когда изготавливают предметы для церемоний. По специальному согласованию с мастерами вы увидите, как куётся крис (кинжал) и как в пламени искр отбивают раскалённый гонг. Также мы заедем к мастерам-кукольникам, которые вырезают из буйволиной шкуры магические куклы для театра теней и маски топенг, чьи персонажи способны вселять в себя духов. А на обратном пути посетим храм для очищения и благословения. Кроме нас, на церемонии не будет ни одного «буле», как балийцы называют иностранцев.
Знакомство с древними традициями острова
Мастерские и храм находятся в провинции Сукавати. Мы встретимся в Убуде, Чангу или Сануре и на машине или байках отправимся в этнографическое путешествие. По дороге я расскажу главное о местной культуре. Остановимся у традиционного дома, где вы узнаете об особых принципах строительства по сторонам света и даже параметрам хозяина. Поговорим о ритуалах, церемониях и предметах поклонения в балийском индуизме. Об историях из эпоса, что разыгрываются в храмах и театре теней, и смысле этих представлений. А также о балийской картине мира, в которой духи — часть реальности.
Организационные детали
Мы можем отправиться в путешествие на машине или на байках (это интереснее и быстрее, рацию для экскурсии по пути выдам)
Трансфер в обоих случаях включён в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
$60
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Убуде, Чангу или Сануре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ника — ваш гид на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Живу на Бали 5 лет. Изучаю местную культуру, антропологию, языки. Провожу авторские экскурсии, туры и экспедиции по всей Индонезии, включая поездки к племенам. Знакомлю с традиционными церемониями и ремёслами. Со мной вы откроете самые необычные места, где почти наверняка не встретите других путешественников.
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