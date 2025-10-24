Какое кокосовое масло самое лучшее? Конечно то, что вы сделаете своими руками. Вы будете точно уверены в его качестве и аутентичности. А ещё получите массу удовольствия от процесса и прикоснётесь к местным традициям. С радостью ждём вас на нашем мастер-классе!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Ода кокосовому маслу

Сначала мы расскажем о пользе традиционного балийского кокосового масла. Кулинария, косметология, массаж, аюрведические практики — сферы его применения очень разнообразны. Это и отличный увлажняющий крем, и масло для массажа, и средство для укрепления здоровья.

И рецепт его приготовления

Мастер даст все нужные инструменты, покажет, как чистить и обрабатывать кокос, чтобы получить кокосовую мякоть. Вы будете делать всё сами: натирать кокос, получать из него молоко, а затем и кокосовое масло. Мастер будет помогать в процессе работы и подсказывать дальнейшие шаги.

Организационные детали