Какое кокосовое масло самое лучшее? Конечно то, что вы сделаете своими руками. Вы будете точно уверены в его качестве и аутентичности. А ещё получите массу удовольствия от процесса и прикоснётесь к местным традициям. С радостью ждём вас на нашем мастер-классе!
Описание мастер-класса
Ода кокосовому маслу
Сначала мы расскажем о пользе традиционного балийского кокосового масла. Кулинария, косметология, массаж, аюрведические практики — сферы его применения очень разнообразны. Это и отличный увлажняющий крем, и масло для массажа, и средство для укрепления здоровья.
И рецепт его приготовления
Мастер даст все нужные инструменты, покажет, как чистить и обрабатывать кокос, чтобы получить кокосовую мякоть. Вы будете делать всё сами: натирать кокос, получать из него молоко, а затем и кокосовое масло. Мастер будет помогать в процессе работы и подсказывать дальнейшие шаги.
Организационные детали
- Место проведения мастер-класса находится в Сануре (Денпасар)
- До локации вам нужно доехать самостоятельно. При необходимости поможем с заказом такси
- Мастер-класс проводится на русском языке
в понедельник, вторник и пятницу в 09:15, в субботу в 11:15, в воскресенье в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$26
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сануре
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и пятницу в 09:15, в субботу в 11:15, в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ари — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провели экскурсии для 522 туристов
Привет! Мы команда лицензированных организаторов туристических мероприятий. Работаем с 2009 года. Мы всегда стремились к тому, чтобы вы могли доверить свой отдых нам и остались довольны. Гарантируем высшее качество по приятным ценам. С нами вы полюбите Бали навсегда!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
T
Нам понравился мастер-класс, приятно провели время и узнали много нового.
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Ю
Ари, благодарю тебя, родная за твое гостеприимство и тепло 🙏За Мастер-класс в Полнолуние 🌕 на острове Бали 😉 который ты провела с душой … было очень интересно и увлекательно, весело)))
+1
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O
Отличный мастер-класс, очень колоритный и познавательный. На каждом этапе есть лайфхаки, как ускорить процесс, но рекомендую все делать вручную, чтоб результат был максимально аутентичным. Не стесняйтесь задавать вопросы, получите очень много интересной информации о жизни на Бали, быте, верованиях и т. д. Все очень понравилось!
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А
Очень понравился мастер-класс! Уютная атмосфера и интересные беседы! Занимательные этапы приготовления кокосового масла от чистки кокоса, до выжимки масла! Очень советую к посещению!
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