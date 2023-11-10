Превратить кокос в 100 мл настоящего масла и увезти его на память о Бали
Какое кокосовое масло самое лучшее? Конечно, то, что вы сделаете своими руками. Вы будете точно уверены в его качестве и аутентичности. А ещё получите массу удовольствия от процесса и прикоснётесь к местным традициям. В общем, одна только польза и приятные эмоции. С радостью ждём вас на нашем мастер-классе!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Ода кокосовому маслу
Сначала мы расскажем о пользе традиционного балийского кокосового масла. Кулинария, косметология, массаж, аюрведические практики — сферы его применения очень разнообразны. Это и отличный увлажняющий крем, и масло для массажа, и средство для укрепления здоровья.
И рецепт его приготовления
Мастер даст все нужные инструменты, покажет, как чистить и обрабатывать кокос, чтобы получить кокосовую мякоть. Вы будете делать всё сами: натирать кокос, получать из него молоко, а затем и кокосовое масло. Мастер будет помогать в процессе работы и подсказывать дальнейшие шаги.
Организационные детали
- Вы можете выбрать одно из мест проведения мастер-класса. Первая локация находится в Убуде, в 7 км от районного центра. Вторая — в Сануре (Денпасар) — подойдёт тем, кто живёт на юге острова.
- До локаций нужно доехать самостоятельно
- Мастер-класс проводится на русском языке
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Убуде или Сануре
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ари — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 24 туристов
Привет! Мы команда лицензированных организаторов туристических мероприятий. Работаем с 2009 года. Мы всегда стремились к тому, чтобы вы могли доверить свой отдых нам и остались довольны. Гарантируем высшее качество по приятным ценам. С нами вы полюбите Бали навсегда!
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