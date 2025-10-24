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Мастер-класс: готовим натуральное кокосовое масло

Превратить кокос в 100 мл настоящего масла и увезти его на память о Бали
Какое кокосовое масло самое лучшее? Конечно то, что вы сделаете своими руками. Вы будете точно уверены в его качестве и аутентичности. А ещё получите массу удовольствия от процесса и прикоснётесь к местным традициям. С радостью ждём вас на нашем мастер-классе!
5
4 отзыва
Мастер-класс: готовим натуральное кокосовое масло
Мастер-класс: готовим натуральное кокосовое масло
Мастер-класс: готовим натуральное кокосовое масло

Описание мастер-класса

Ода кокосовому маслу

Сначала мы расскажем о пользе традиционного балийского кокосового масла. Кулинария, косметология, массаж, аюрведические практики — сферы его применения очень разнообразны. Это и отличный увлажняющий крем, и масло для массажа, и средство для укрепления здоровья.

И рецепт его приготовления

Мастер даст все нужные инструменты, покажет, как чистить и обрабатывать кокос, чтобы получить кокосовую мякоть. Вы будете делать всё сами: натирать кокос, получать из него молоко, а затем и кокосовое масло. Мастер будет помогать в процессе работы и подсказывать дальнейшие шаги.

Организационные детали

  • Место проведения мастер-класса находится в Сануре (Денпасар)
  • До локации вам нужно доехать самостоятельно. При необходимости поможем с заказом такси
  • Мастер-класс проводится на русском языке

в понедельник, вторник и пятницу в 09:15, в субботу в 11:15, в воскресенье в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Участник$26
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Сануре
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и пятницу в 09:15, в субботу в 11:15, в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ари
Ари — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провели экскурсии для 522 туристов
Привет! Мы команда лицензированных организаторов туристических мероприятий. Работаем с 2009 года. Мы всегда стремились к тому, чтобы вы могли доверить свой отдых нам и остались довольны. Гарантируем высшее качество по приятным ценам. С нами вы полюбите Бали навсегда!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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Нам понравился мастер-класс, приятно провели время и узнали много нового.
Нам понравился мастер-класс, приятно провели время и узнали много нового.
Нам понравился мастер-класс, приятно провели время и узнали много нового.
Нам понравился мастер-класс, приятно провели время и узнали много нового.
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Ю
Ари, благодарю тебя, родная за твое гостеприимство и тепло 🙏За Мастер-класс в Полнолуние 🌕 на острове Бали 😉 который ты провела с душой … было очень интересно и увлекательно, весело)))
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Сегодня мы готовили натуральное кокосовое масло своими ручками 👋👋 ☀️☀️☀️ Превратили кокос в 150мл настоящего масла и я увезу его на память о Бали домой🏡 🌕✨👌. Мастер-класс проходит в оооочень красивом Доме 🏡

Ари, благодарю тебя, родная за твое гостеприимство и тепло 🙏За Мастер-класс в Полнолуние 🌕 на острове
Ари, благодарю тебя, родная за твое гостеприимство и тепло 🙏За Мастер-класс в Полнолуние 🌕 на острове
Ари, благодарю тебя, родная за твое гостеприимство и тепло 🙏За Мастер-класс в Полнолуние 🌕 на острове
Ари, благодарю тебя, родная за твое гостеприимство и тепло 🙏За Мастер-класс в Полнолуние 🌕 на острове
Ари, благодарю тебя, родная за твое гостеприимство и тепло 🙏За Мастер-класс в Полнолуние 🌕 на острове
Ари, благодарю тебя, родная за твое гостеприимство и тепло 🙏За Мастер-класс в Полнолуние 🌕 на острове
Ари, благодарю тебя, родная за твое гостеприимство и тепло 🙏За Мастер-класс в Полнолуние 🌕 на острове
Ари, благодарю тебя, родная за твое гостеприимство и тепло 🙏За Мастер-класс в Полнолуние 🌕 на острове+1
Ари, благодарю тебя, родная за твое гостеприимство и тепло 🙏За Мастер-класс в Полнолуние 🌕 на острове
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O
Отличный мастер-класс, очень колоритный и познавательный. На каждом этапе есть лайфхаки, как ускорить процесс, но рекомендую все делать вручную, чтоб результат был максимально аутентичным. Не стесняйтесь задавать вопросы, получите очень много интересной информации о жизни на Бали, быте, верованиях и т. д. Все очень понравилось!
Отличный мастер-класс, очень колоритный и познавательный. На каждом этапе есть лайфхаки, как ускорить процесс, но рекомендую
Отличный мастер-класс, очень колоритный и познавательный. На каждом этапе есть лайфхаки, как ускорить процесс, но рекомендую
Отличный мастер-класс, очень колоритный и познавательный. На каждом этапе есть лайфхаки, как ускорить процесс, но рекомендую
Отличный мастер-класс, очень колоритный и познавательный. На каждом этапе есть лайфхаки, как ускорить процесс, но рекомендую
Отличный мастер-класс, очень колоритный и познавательный. На каждом этапе есть лайфхаки, как ускорить процесс, но рекомендую
Отличный мастер-класс, очень колоритный и познавательный. На каждом этапе есть лайфхаки, как ускорить процесс, но рекомендую
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А
Очень понравился мастер-класс! Уютная атмосфера и интересные беседы! Занимательные этапы приготовления кокосового масла от чистки кокоса, до выжимки масла! Очень советую к посещению!
Очень понравился мастер-класс! Уютная атмосфера и интересные беседы! Занимательные этапы приготовления кокосового масла от чистки кокоса,
Очень понравился мастер-класс! Уютная атмосфера и интересные беседы! Занимательные этапы приготовления кокосового масла от чистки кокоса,
Очень понравился мастер-класс! Уютная атмосфера и интересные беседы! Занимательные этапы приготовления кокосового масла от чистки кокоса,
Очень понравился мастер-класс! Уютная атмосфера и интересные беседы! Занимательные этапы приготовления кокосового масла от чистки кокоса,
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