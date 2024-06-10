Кокосовое масло своими руками: мастер-класс в Сануре

Изготовить на 100% аутентичное и натуральное масло в компании местных жителей
Готовы приобщиться к балийским ремёслам и традициям? Тогда приглашаем вас вместе приготовить кокосовое масло — это тот случай, когда вы точно сможете быть уверены в качестве и аутентичности продукта.

Вы получите удовольствие от медитативного процесса, почувствуете себя местным жителем и заберёте с собой 100 мл свежайшего масла. До встречи!
Кокосовое масло своими руками: мастер-класс в Сануре
Кокосовое масло своими руками: мастер-класс в Сануре
Кокосовое масло своими руками: мастер-класс в Сануре
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Мы встретим вас в нашем доме на курорте Санур, дадим все нужные инструменты, а затем покажем, как чистить и обрабатывать кокос, чтобы получить кокосовую мякоть.

Вы будете не просто наблюдать, полноценно участвовать в процессе: сами натрёте кокос, получите из него молоко, а затем и кокосовое масло. Мы будем помогать в процессе работы и подсказывать дальнейшие шаги.

Свежее масло, которое мы с вами сделаем (около 100 мл), вы сможете забрать с собой в качестве балийского сувенира!

Организационные детали

  • Локация мастер-класса находится на курорте Санур, куда вам нужно доехать самостоятельно. При необходимости поможем с заказом такси.
  • Мастер-класс проводится на русском языке
  • После мастер-класса на память у вас останется натуральное масло объёмом около 100 мл

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На курорте Санур (наш дом)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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