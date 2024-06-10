Готовы приобщиться к балийским ремёслам и традициям? Тогда приглашаем вас вместе приготовить кокосовое масло — это тот случай, когда вы точно сможете быть уверены в качестве и аутентичности продукта. Вы получите удовольствие от медитативного процесса, почувствуете себя местным жителем и заберёте с собой 100 мл свежайшего масла. До встречи!

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Мы встретим вас в нашем доме на курорте Санур, дадим все нужные инструменты, а затем покажем, как чистить и обрабатывать кокос, чтобы получить кокосовую мякоть.

Вы будете не просто наблюдать, полноценно участвовать в процессе: сами натрёте кокос, получите из него молоко, а затем и кокосовое масло. Мы будем помогать в процессе работы и подсказывать дальнейшие шаги.

Свежее масло, которое мы с вами сделаем (около 100 мл), вы сможете забрать с собой в качестве балийского сувенира!

Организационные детали